Stora skillnader i pris för boende under Almedalsveckan

Fakta. Så mycket kostar det att bo i Visby under Almedalsveckan

83.000 kronor för en vecka

Villa i Visby innanför ringmuren, 210 kvadratmeter, sju bäddar, 150 kvadratmeter trädgård. Pris per bädd per natt: 1.694 kronor.

65.000 kronor för en vecka

Villa i Visby innanför ringmuren, 98 kvadratmeter, sex-nio bäddar, innergård. Pris per bädd per natt: 1.031-1.548 kronor.

50.000 kronor för en vecka

Villa i Visby innanför ringmuren, 80 kvadratmeter, sex bäddar, stor trädgård. Pris per bädd per natt: 1.190 kronor.

50.000 kronor för en vecka

Villa i södra Visby, 205 kvadratmeter, nio bäddar, stor trädgård. Pris per bädd per natt: 794 kronor.

11.000 kronor för en vecka

Villa med stuga två mil söder om Visby, 170 kvadratmeter, åtta bäddar, terrass. Pris per bädd per natt: 196 kronor.

35.000 kronor för en vecka

Lägenhet i Visby utanför ringmuren, 73 kvadratmeter, fem-sex bäddar. Pris per bädd per natt: 833-1.000 kronor.

15.000 kronor för en vecka

Lägenhet i Visby utanför ringmuren, 70 kvadratmeter, fyra bäddar. Pris per bädd per natt: 536 kronor.

4.500 kronor för en vecka

Stuga två och en halv mil söder om Visby, 45 kvadratmeter, fem bäddar. Pris per bädd per natt: 129 kronor.

12.950 kronor för en vecka

Tälthotell Surflogiet, tre kilometer söder om Visby, 20 kvadratmeter, två bäddar. Pris per bädd per natt: 925 kronor.

16.030-27.230 kronor för en vecka

Hotell Scandic Visby, 20 kvadratmeter, två bäddar: 2.290-3.890 kronor för en natt. Pris per bädd per natt: 1.145-1.950 kronor.

9.030-15.330 kronor för en vecka

Bed & breakfast Visby Gustavsvik, tre kilometer norr om Visby, elva kvadratmeter, två bäddar: 1.290-2.190 kronor för en natt. Pris per bädd per natt: 645-1.095 kronor.

2.488 kronor för en vecka

Färdiguppställt tält, två bäddar med liggunderlag, elanslutning: 2.488 kronor för en vecka. Pris per bädd per natt: 178 kronor.

Fotnot: Tillgång till tvättmaskin, torktumlare, tv, internet, sänglinnen, städning och frukost kan ingå. Prisexempel från uthyrarna själva, gotland.com, hyragotland.com och bostadvisby.se.