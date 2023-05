Storbank köper upp krisdrabbad bank

Logga in

Under helgen kom rapporter om att flera storbanker var intresserade av att köpa First Republic Bank. Intressenterna ombads att lämna in sina slutgiltiga bud på söndagen som senast.

Nu meddelar myndigheten för finansiellt skydd i Kalifornien, DFIP, att de tagit över krisbanken och accepterat ett bud från JP Morgan, som köper merparten av First Republics tillgångar, skriver Financial Times.

Krisbanken har den senaste tiden kämpat för sin överlevnad efter att länge ha varit en framgångssaga. Första kvartalet satt banken på 233 miljarder dollar i tillgångar, men sedan har det gått snabbt utför i kölvattnet av bankkrisen som skakat USA. I mars tog en rad oroliga kunder ut sina pengar efter farhågor om flera mellanstora bankers stabilitet.

I förra veckan meddelade banken att att kunderna hade tagit ut mer än 100 miljarder dollar på bara några dagar. Samtidigt har företagets aktie rasat i värde. Sedan årsskiftet är minskningen 97 procent.

First Republic är den tredje större banken i USA som kollapsar på två månader. Silicon Valley Bank var först ut att tas över av myndigheter och kort efter gick banken Signature samma öde till mötes.

Svenska pensionsfonden Alecta har gjort miljardförluster i samband med den amerikanska bankkrisen. Alecta hade investerat i First Republic Bank, där man sålde av hela sitt innehav med en förlust på 7,6 miljarder kronor.

