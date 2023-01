Störningar hos Telia och flera myndigheter

Störningarna började rapporteras in kring lunchtid på måndagen, enligt sajten Downdetector. Kunder larmar om problem med bland annat telefoni och bredband.

”Just nu har vi har störningar i våra interna system som påverkar vår hemsida och vår möjlighet att hjälpa våra kunder med beställningar och supportärenden. Det kan även innebära störningar på tjänsten Telia Play”, skriver företaget på Facebook.

Orsaken till felet är okänt och det finns ingen prognos för när när det kan vara åtgärdat.

Samtidigt upplever flera myndigheter störningar. Både Polisen och Folkhälsomyndigheten bekräftar att felen är kopplade till problemen hos Telia.

”Just nu är det svårt att komma fram på 114 14. Problemet påverkar inte 112. Vad felet beror på håller Telia (leverantör) på att felsöka”, skriver polisens mediecenter i ett mejl.

Transportstyrelsen skriver på sin sajt att det inte går att kontakta myndighetens kundtjänst eller växel på grund av störningar. Även Arbetsförmedlingen och Centrala studiestödsnämnden, CSN påverkas av tekniska problem kopplat till telefonin.

Det är oklart om störningarna alla beror på problemen hos Telia.

”För närvarande har vår leverantör driftstörningar och det påverkar oss på Transportstyrelsen på så sätt att det inte går att nå oss via telefon. Vi har fått bekräftat att leverantören jobbar på att avhjälpa problemet”, skriver myndighetens presschef Mikael Andersson till DN.

Den som går in på Region Skånes sajt möts av ett felmeddelande.

”Problem att nå Region Skåne via telefon. Just nu är det svårt att ringa via Region Skånes växel. Vid akuta livshotande tillstånd ring 112”.

– Det är svårt att komma i kontakt med verksamheterna, och många berörs inom regionen, men jag har inte fler detaljer. Det pågår arbete med att försöka ordna detta, men vad jag förstår är det ett nationellt problem, säger Jimmy Gottfridsson, pressekreterare vid Region Skåne.

I Region Uppsala fungerar telefonin generellt, men däremot inte de kösystem som vårdcentraler och andra enheter använder sig av, uppger presschef Jessica Elgenstierna. Växeln kan hjälpa de som inte kommer fram.

I Gävleborgs län är det inte möjligt att beställa färdtjänst och sjukresor den ordinarie vägen, vilket beror på en driftstörning hos leverantören. Det går inte heller att nå 1177 i länet.

”Telias IT-störning resulterar i att inga samtal går vare sig ut eller in till bland annat 1177. I nuläget har vi ingen information om vare sig orsak eller klartid, men vet att Telia har tillsatt stora resurser på att lösa felet så fort det bara går. Om man behöver icke-akut vård hänvisar vi till att ringa direkt till sin hälsocentral istället för 1177. I livshotande tillstånd 112”, skriver presstjänsten på Region Gävleborg till DN.

DN söker Telia.

Texten uppdateras.