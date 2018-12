I snitt minskade varje svensks köttkonsumtion med 2,2 kilo under förra året, vilket motsvarar 2,6 procent. Allt tyder på ett liknande resultat under 2018, under de första nio månaderna gick samma siffra ned med 1,8 kilo per person.

– Hänsyn för klimatet, djurens välfärd och hälsotänk är de stora värden som styr i dag. Sedan är kanske inte alla intresserade av de frågorna men de hakar på trenden när den är lättillgänglig, säger Åsa Lannhard, köttexpert på Jordbruksverket.

Samtidigt som den inhemska konsumtionen går ned i rask takt ökar svensk köttproduktion. Under 2018 har produktionen av kött ökat med 3 till 4 procent. Detta är också en konsekvens av svenskarnas matvanor. Efterfrågan på svenskt kött och ekologiskt fortsätter att öka och import av kött från andra länder har minskat stadigt de senaste åren.

– Under en lång tid steg importen av kött men för fem år sedan såg vi en tydlig vändning. Det har att göra med samma värden, men kan också påverkas av att böndernas status har höjts. Fler vill ha närodlat och vill värna om den svenska bonden, säger Åsa Lannhard.

Fokus på klimat, hälsa och djuretik ger också ringar på vattnet i den mån att även restauranger ändrar sitt utbud, vilket också det ger utslag i statistiken menar Åsa Lannhard.

– Detta är inte bara enskilda personers konsumtion. Snabbmatskedjorna till exempel, även de har ju anpassat sin meny. Det syns i våra siffror och det i sin tur ger ju också ringar på vattnet. Vi vill ha dessa mervärden i dag och är villiga att betala för det. Inte alla såklart, men tillräckligt många för att det ska synas, säger hon.

Men totalt sett äter svenskarna fortfarande relativt mycket kött. Under 2017 låg svenskarnas köttförbrukning över EU-genomsnittet. Förbrukningen av rött kött låg under förra året 15 procent över Livsmedelsverkets kostråd, som är 500 gram per person och vecka.

Läs mer:

”Vi i Sverige äter för mycket animaliska produkter”

Unga män väljer bort vegetariskt

Rapport: Svenska köttråd räcker inte för klimatet