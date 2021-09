Fallet för bitcoin fortsatte

Prisfallet fortsatte under onsdagen och vid niotiden svensk tid var priset på en bitcoin 12 procent lägre än ett dygn tidigare. Priset, runt 390 000 svenska kronor, är dock fortsatt högre än sommarens priser som under perioder låg på runt 260 000 kronor. Innan fallet hade bitcoin nått sin högsta prisnivå sedan maj.

Flera handelsplatser för kryptovaluta, som Bitfinex, Coinbase och Kraken, var tillfälligt onåbara under tisdagskvällen, enligt Marketwatch.

Prisfallet sammanföll med att El Salvador som det första landet i världen officiellt införde bitcoin som lagligt betalningsmedel. Den redan impopulära lanseringen var präglad av tekniska problem och protester.

Enligt Reuters var landets officiella så kallade bitcoinplånbok vid tillfällen i princip oanvändbar och försvann under perioder från Apples och Googles appbutiker. Flera parlamentsledamöter från El Salvadors oppositionspartier bar svarta tröjor med anti-bitcoin-budskap under tisdagen, enligt Financial Times.

El Salvadors populistiska president, Nayib Bukele, som ligger bakom bitcoininitiativet, tog prisfallet med ro och meddelade på Twitter att landet passat på att under prisfallet köpa på sig mer kryptovaluta.

Trots teknikstrulet delade användare på Twitter med sig av videoklipp som visade hur de kunnat handla på Starbucks och Mcdonalds med bitcoin. Det är ännu oklart i vilken grad, om någon, prisraset har med El Salvador att göra.

Priset på bitcoin nådde en kulm tidigare i april när värdet på en bitcoin uppgick till över 500 000 svenska kronor. Detta följdes i maj av ett stort ras. Sedan dess har priset gradvis återhämtat sig. Återhämtningen bröts dock i samband med tisdagens ras.