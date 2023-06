Strejk på Heathrow nästan varje helg i sommar

Logga in

Så sent som förra månaden gick säkerhetsvakter på brittiska Heathrow ut i en tre dagars strejk med krav på högre löner.

Nu aviserar personal på flygplatsen planer på att strejka nästan varje helg under sommaren.

DN har tidigare rapporterat om flygbranschens oro för en upprepning av förra årets omfattande problem med strejker, långa köer och missade flyg.

Flyganalytikern Jan Ohlsson säger att risken för en liknande situation även i sommar är stor.

– Den risken accelererar för varje dag som går. Jag trodde inte att det skulle bli så, men de senaste veckorna har det kommer allt fler varningar om att det ligger och jäser. Vi vet också att strejkbenägenheten blir större under inflation och ekonomiskt svåra tider, säger han.

Tidigare i år ställdes 30 procent av avgångarna in på den franska flygplatsen Orly under vissa dagar, på grund av strejker mot landets omstridda pensionsreform. Många flygplatser har dessutom brist på kvalificerad personal eftersom att många slutade under pandemin.

– Man hoppades ju förra året att flygplatserna skulle ha lärt sig en läxa till i år. Med det verkar inte så.

I nuläget ser läget lugnt ut på svenska flygplatser. Men det stora stresstestet kommer först efter midsommar, säger Jan Ohlsson.

– I år är vi uppe i 80-90 procent av den normala kapaciteten, det vill säga att betydligt fler vill resa i år jämfört med förra året. Risken finns att det bryter ihop någonstans även här.

Hur ska man tänka som resenär för att undvika förseningar eller inställda flyg?

– Det bästa är att boka resor utan mellanlandning, gärna till och från mindre flygplatser. Om man kan är det också bättre att resa mitt i veckan snarare än under helgen. Sen vet man ju aldrig vilka som drabbas. Det kan bli jättelätt att resa till Grekland men inte till Spanien, eller tvärtom. Det kan nog bli att få bita i det sura äpplet i år igen.