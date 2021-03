Strömningstjänster under ständig förändring – DN har kartlagt alternativen

Marknaden för strömmande film och tv-serier fortsätter att förändras. Förra året jämförde DN de sex största tjänsterna i en genomgång som korade Netflix till vinnare med sitt breda utbud och flexibla abonnemang. Vid undersökningen hade Apple TV+ precis lanserats och utbudet jämfördes med de etablerade tjänsterna Netflix, HBO Nordic, Amazon Prime, C More och Viaplay.

Sedan dess har strömningsjättarna fått sällskap av Disney+ som lanserades under slutet av förra året. Här är årets genomgång.

När det gäller de tekniska specifikationerna har tjänsterna under året hunnit ikapp varandra. Både HBO Nordic och C More saknade tidigare möjligheter att ladda ner material, men erbjuder nu sina användare att se på tv-serier och filmer även när de inte har tillgång till en snabb uppkoppling. Discovery+ är den enda tjänsten som fortfarande inte erbjuder nedladdning. Samtliga tjänster utom HBO Nordic och Discovery+ erbjuder också material i den högre upplösningen Ultra HD.

Enligt uppgift till SVT kommer HBO Nordic under våren att uppgraderas till HBO Max, som innebär en ny app och stöd för Ultra HD-kvalitet. HBO Max kommer även att innebära att fler storfilmer släpps samtidigt till strömningstjänsten som på bio.

De flesta strömningstjänsterna erbjuder möjligheter att strömma tv-serier och film till flera skärmar samtidigt. Apple TV+ gör det genom att varje abonnemang kan användas av upp till fem familjemedlemmar.

För alla de andra tjänsterna utom Netflix ingår minst två samtidiga skärmar i grundabonnemanget. Hos Netflix har det billigaste abonnemanget stöd för endast en skärm, men med de högre nivåerna går det att komma upp i fyra samtidiga skärmar. Amazon Prime och Disney+ skiljer båda ut sig genom att de har stöd för tre respektive fyra samtidiga skärmar redan i grundabonnemanget.

Billigast i vår jämförelse är Apple TV+ med sina 59 kronor per månad, tätt följt av Amazon Prime som kostar 65 kronor per månad. Disney+ höjde i slutet av februari sitt pris från 69 kronor till 89 kronor per månad, med anledning av att tjänsten Star lagts till i alla abonnemang. Apple fortsätter att erbjuda nya kunder gratisperioder av Apple TV+ i samband med köp av deras produkter.

Jättarna Amazon Prime, Apple TV+, HBO Nordic, och Netflix satsar alla stort på eget innehåll av både tv-serier och filmer. Viaplay likaså. C More återsänder i stället material som skapats av andra medan Disney+ utgår från sitt eget stora utbud av tecknat och serier från varumärken som Star Wars och Marvel.

När DN Kultur listade de mest sevärda serierna under 2020 hittades elva av 30 serier hos Netflix och nio hos HBO Nordic. För den som vill se serierna det pratas om i fikarummet, som ”Cobra Kai” eller ”The crown” är Netflix det självklara valet. Svenska serier som ”Kalifat” och ”Jakten på en mördare” hittas främst via SVT, men även via HBO Nordic som visar ”Björnstad”.

Egna produktioner av filmer, serier och dokumentärer på svenska fortsätter att vara ett framgångskoncept för flera av de stora strömningsaktörerna. Under våren lanseras serien ”Snabba cash” på Netflix och dokumentärserien ”Knutby: i blind tro” på HBO Nordic. På Viaplay har den svenska långfilmsserien ”Huss” snart premiär.

På Discovery+, som tidigare hette Dplay, hittas bland annat den uppmärksammade dokumentären ”Estonia – fyndet som ändrar allt”.

Även årets jämförelse visar att Netflix står för det starkaste utbudet. HBO Nordic halkar efter något på grund av bristande teknisk kvalitet och Apple TV+ har långt kvar när det gäller utbud. Både Amazon Prime och Disney+ har stor potential för framtiden och paketeringarna C More, Viaplay och Discovery+ ger också bra värde för pengarna.