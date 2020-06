Susanna Gideonsson redo att leda LO: Vi måste göra en omstart

Susanna Gideonsson har en gammal skyltdocka ovanpå bokhyllan i sitt ordföranderum på Handels förbundskontor på Sveavägen i Stockholm. Hon fick den av några kvinnor på fackklubben på dåvarande Domus i Boden, numera är den klädd med en röd tröja från amerikanska LO. Texten lyder: ”A woman’s place is in her union.”

Tröja från amerikanska LO i Susanna Gideonssons arbetsrum. Foto: Handels

Den devisen har Susanna Gideonsson följt i över 40 år, nu är hon ombedd att ställa sig i den allra värsta fackliga stormvinden. Om en stund ska hon via datorn hålla sitt troligen sista möte med Handels förbundsråd. Dagen efter ska DN slå följe med henne till Umeå.

Men här och nu tar samtalet fart utifrån ett av svenskans underligaste ord – som samtidigt är självförklarande: nånannanism. Ordböckerna förklarar att det är inställningen att det är andra, inte du, som ska ta hand om ett problem.

Jag kan inte sitta bredvid och kräva att andra ska göra saker utan att bidra. Det har följt mig hela livet

Susanna Gideonsson skrattar högt:

– Ja, det är i alla fall något jag inte lider av. Tvärtom. Jag kan inte sitta bredvid och kräva att andra ska göra saker utan att bidra. Det har följt mig hela livet.

Det är därför fackförbundet Handels ordförande under åren själv lagat kaffeautomaten och dörrstängaren på kontoret. Det är därför hon trycker tre gånger på den allra gladaste knappen när en plastkonsol på Arlanda uppmanar henne att tycka till om ”upplevelsen av säkerhetskontrollen”.

Susanna Gideonsson är veckopendlare: ”Hemma är verkligen i Umeå, i Stockholm har jag bara en lägenhet.” Foto: Erik Abel

– Jag åker varje vecka, så jag vet att många skiter i att ge feedback, fast de missnöjda trycker förstås. Det här används ju som ett ett slags betyg på personalen så jag jämnar till statistiken lite grann.

Och det är därför hon nu på måndag – om inte himlen ramlar ned över LO:s kongress – väljs till Sveriges finaste fackliga jobb. Fastän hon sade tydligt nej till att börja med.

Susanna Gideonsson Ålder: 57 år. Uppdrag: Ordförande i Handels sedan 2014. Ingår i Socialdemokraternas verkställande utskott och är ordförande i det europeiska handelsfacket UNI Europa. Bor: I Umeå, jobbar i Stockholm. Familj: Man, två utflugna barn, två katter och en hund. Fritid: Trädgård, att umgås med folk, läsa och ta en tur med någon av veteranbilarna. Visa mer

Susanna Gideonsson kommer från en trakt där orterna bär namn som Blattniksele, Dajkanberg, Dikanäs. Hon har lägenhet i Stockholm sedan 15 år, hemma är absolut Umeå, men ”hemma-hemma” är Umnäs, 30 mil nordväst därifrån i riktning Norge. Där föddes hon i lillstugan på morfars gård – ”sju mil från närmaste tätort, åt bägge hållen”.

De geografiska rötterna är solklara, de ideologiska har hon svårare att definiera. Pappa Sven, i dag 86 år, var linjemontör på Vattenfall, mamma Gunnel blev dagbarnvårdare, så länge det nu varade.

Susanna Gideonsson är föreslagen att den 15 juni väljas till ny ordförande för LO – med 1,2 miljoner medlemmar i 14 förbund. Foto: Alexander Mahmoud

– Jag vet faktiskt inte vad mina föräldrar röstade på, och alla i släkten som blev fackligt aktiva blev det efter mig.

– Min moral är nog formad av småbrukarlivet i Västerbottens inland: Gnäll inte, det finns massor att göra, det är inget att åja sig över, bara att mata på. En slags ”pärgrävarmentalitet”.

Det är klart jag är stolt över att vara föreslagen, det finns mycket att göra, men det vete rackan om jag är rätt person

Nu går det ju inte till så i den fackliga demokratin, men om man skulle formulera en platsannons för hennes nya uppdrag så skulle det kunna låta så här:

”Som ordförande i LO blir du ledare för 1,2 miljoner arbetare som just nu är ganska rejält osams, och där arbetsgivarna vill flytta fram sina positioner och allt fler politiker vill blanda sig i.”

Susanna Gideonsson kan bli den andra kvinnliga ordföranden i LO:s 122-åriga historia. Foto: Alexander Mahmoud

Vem vill ha ett sådant jobb? Susanna Gideonsson skulle leda rekryteringen, som ordförande i valberedningen. Först bad man LO:s alla 14 fackförbund att nominera kandidater, kravet var att de först var tillfrågade. Inga napp alls, även hon sade nej då.

– Då bad vi förbunden om namn på tänkbara personer för en ny förbundsledning, som vi i valberedningen själva tog kontakt med. Samtidigt började flera förbund ringa och föreslå mig, så då var det till slut dags att kliva av valberedningen.

Hon säger att hon till slut ”föll till föga” och lät sig föras fram.

– När arbetarrörelsens kvarnar börjar mala brukar det bli så som majoriteten vill. Det är klart jag är stolt över att vara föreslagen, det finns mycket att göra, men det vete rackan om jag är rätt person.

Pressträff med LO:s representantskap. Till höger om Susanna Gideonsson står avgående LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det där kallas att sätta sitt ljus under skäppan.

– Det finns en grundläggande osäkerhet hos mig, men jag har försökt ta ansvar när jag blivit tillfrågad om ett uppdrag. Jag måste ha gjort det bra, för de har fortsatt att be mig.

Hennes påskyndare talar om den gedigna och långa fackliga erfarenheten, vanan att förhandla. Hon ses som en som kan ”läka” ett sargat LO, som senaste tiden bråkat offentligt om låglönesatsning, las-förhandlingarna och ”märket”, den norm som vägleder miljontals svenskars löner. Som ordförande för Handels har hon stått på majoritetens sida, mot ”upprorsmakarna”.

Vi måste göra en omstart, samla krafterna, men tro inte att jag som person kan göra underverk

– Jag ska inte riva upp sår igen, jag väger mina ord, och jag får ju en ny roll nu. Det finns energi i LO-förbunden men också en insikt om att det som har hänt över huvud taget inte är bra, att det inte gynnar någon i det långa loppet.

– Vi måste göra en omstart, samla krafterna, men tro inte att jag som person kan göra underverk. Om jag blir vald kommer jag att prata med alla förbund och fråga vad de kan bidra med.

Susanna Gideonsson har varit Handels ordförande sedan 2014. Blir hon vald till LO-ordförande kommer hon att sätta en LO-nål på rockslaget i stället. Foto: Erik Abel

En LO-ordförande måste troligen både kunna vara ångvält och superdiplomat. Men det är förstås bara en slump att Susanna Gideonsson i dag bär både halsband med fredsmärket och rovdjursmönstrade sneakers. Så här beskriver hon sig själv:

– Ganska okomplicerad. Jag är tydlig, och folk kan nog ibland uppfatta mig som burdus. Jag gillar inte att jamsa runt, vill till kärnan direkt. Jag är mer samtalare än talare, och vill hela tiden förankra. Har oerhört svårt att bli arg på dem jag jobbar med.

– Nej, jag skulle inte kalla mig bullrig – jag är mer en rak åtta än en V8.

Susanna Gideonsson och maken Curt Jonsson vurmar för veteran-jänkare, här ögonstenen Buick Roadmaster -47. Foto: Erik Abel

Hon renoverade sin första bil som 16-åring, då bodde hon redan på egen hand i Lycksele.

– En ”halvjänkare”, en Ford Falcon -60, med rak sexa och en osynkad ettans växel. Kostade 3.000 kronor – men jag tror jag fick 15.000 för den när jag sålde.

Det finns en slarvig bild av att alla raggare är ”drägg”, för mig var det en gemenskap med hårt arbetande människor som höll sina bilar i minutiöst skick

Minns du när intresset väcktes?

– Det kom nog genom umgänget under högstadiet, jag var väl en ung raggarbrud, eller motorburen ungdom. Det finns en slarvig bild av att alla raggare är ”drägg”, för mig var det en gemenskap med hårt arbetande människor som höll sina bilar i minutiöst skick.

Men inte alla raggarbrudar mekar själv?

– Här skyller jag på mina föräldrar och min morfar. De tyckte att det var en glädje att fixa saker som hade gått sönder, jag kom att gilla att pilla och skruva isär saker. Så det var bara naturligt att jag lärde mig svetsa, för att kunna renovera.

– Orkar du höra historien om Buicken, den är helt galen?

Hon fann sin drömbil i en tidning redan 1979, en Buick Roadmaster-47. Det dröjde nästan 30 år innan den blev hennes. Foto: Erik Abel

Årsmodellen är 1947, modellnamnet är Roadmaster. 5,8 meter lång, med en rak åttacylindrig motor. Susanna Gideonsson hade dårats av den redan 1979, i ett reportage i tidningen Start & Speed.

– Det var första gången jag såg en sådan jänkare från 1940-talet. De brukar vara bulliga, men inte den här. Den är stor, men vilka böljande former!

Vi gömde bilen och visade upp den först på vårt bröllop i maj 2009

Så när hon 1989 träffade sin man Curt Jonsson, då bilmekaniker och samlare av gamla Saabar, insåg de att de måste kompromissa med sina intressen. När det blev ”veteran-jänkare” hade hon planen klar.

– Vi förlovade oss 1990, hittade en modell av Buicken för 1.800 kronor i en leksaksaffär i Stockholm och bestämde oss att när vi fick en riktig sådan skulle vi gifta oss.

Något år senare kom chansen, när de hittade en annons från en säljare på västkusten. Det var samma bil som Susanna Gideonsson hade sett i biltidningen drygt tio år tidigare, men nu var det mesta av den i lådor. Lite hann de fixa, men mest stod den i garage, först i Umeå, sedan i Luleå och och så kom det ett barn till, hon började på ett projekt i Stockholm, och även maken Curt var fackligt aktiv.

Tar plats i förarsätet: Om Susanna Gideonsson väljs den 15 juni, blir hon den andra kvinnliga ordföranden i LO:s drygt 120-åriga historia. Foto: Erik Abel

– Vi gav upp, och sålde den runt 2005 till en kille som behövde ett projekt. Då insåg vi att vi aldrig skulle bli gifta.

Flera år senare skulle Curt hjälpa en kompis dotter att hitta en första bil, de hamnade hemma hos Buick-köparen, som nu var nästan klar med bygget ”och aldrig skulle sälja”.

– Men i oktober 2008 ringde han, sade att han behövde ett nytt projekt och bilen blev vår. Vi gömde den och visade upp den först på vårt bröllop i maj 2009.

Det är nog det allra mest omtumlande som har hänt i mitt liv, jag var 24 år då

Men då var mamma Gunnel inte med, cancern tog henne redan som 46-åring.

– Det är nog det allra mest omtumlande som har hänt i mitt liv, jag var 24 år då. Jag kan fortfarande tänka på alla de samtal vi inte hann med, och allt det jag hade velat fråga om när jag själv fick barn.

Susanna Gideonsson om... Orättvisa: ”När människor förhindras att leva sina liv och utnyttja sin potential, när människor trampas på. När man gör skillnad på människor utifrån var man bor, härkomst, kön. Mår man verkligen bättre av att andra får det sämre?” LO:s förhållande till Socialdemokraterna: ”Förhållandet består, men det är som ett gummiband – ibland långt och smalt, ibland kort och tjockt. Jag tycker att det håller på att bli bättre, det finns en vilja att vi ska ha ett starkt samhälle som håller ihop.” Långpendlandet: ”Har rest fram och tillbaka i 15 år, min make har tagit ett enormt ansvar, det har jag haft dåligt samvete för. När jag är i Stockholm jobbar jag mycket och då har det ju varit bra att inte behöva stressa hem och fixa en massa – men det kanske hade varit nyttigt för mig som person.” Om det perfekta ljudet i Buickens raka åtta: ”Den ska låta lugn, tung, lågmäld och välbalanserad.” Visa mer

– Det är inte så att jag saknar henne varje dag, det är mest i speciella situationer, när det inträffar något tråkigt eller roligt man vill ringa hem och berätta om.

Som nu inför måndag?

– Ja. Jag tror hon hade gillat det här uppdraget, men hon hade nog förvissat sig om att det kändes bra i magen på mig.

Det är mitt livs största ånger att jag inte pluggade vidare

Gör det det, då?

– Ja, men den är orolig, magen.. Det här är inget jag tar lätt på, jag har rådfrågat mängder av människor, och funderat och funderat. Men nu kör vi – om jag blir vald.

Susanna Gideonsson lördagshandlar på Hansskogs plantskola i Umeå. Trädgårdsskötsel är ett av sätten att balansera tillvaron på. Foto: Erik Abel

Högstadietiden i Lycksele var framför allt simning, men också basket, volleyboll, fotboll – och så tidningsutdelning sex dagar i veckan. Men efter nian kom det stora vankelmodet – och ett val som påverkade resten av livet.

– Jag var vilsen med vad jag ville bli, men då fanns en treårig sjukgymnastutbildning som man kunde söka till direkt från nian. Det gjorde jag och kom in, men den var i Umeå och jag hade samtidigt blivit kär. Så jag sökte jobb i stället och tänkte att jag fick ta gymnasiet sedan.

– Det blev aldrig så. Det är mitt livs största ånger att jag inte pluggade vidare. Det har jag burit med mig, det har gjort att jag att alltid läst på vartenda ord i handlingarna för att dölja att jag inte har bildning.

I arbetsrummet på Handels förbundskontor i Stockholm. Foto: Alexander Mahmoud

När slutade du att känna dig underlägsen?

– Det har jag inte, men samtidigt har man så mycket erfarenhet, så mycket kunskap. Det räcker långt att bara vara jag.

En händelse ”som har satt märke” i henne var när hon något år efter nian mötte sin gamla klassföreståndare, som sade att nu får du med dina fina betyg skärpa dig, plugga vidare ”och bli nåt”.

– Jag minns att jag blev så förbannad, vadå bli nåt, jag är ju människa, jag jobbar och sköter mig själv, man måste inte plugga för att bli nåt.

Det började en kille, typ 18–19 år, på jobbet och jag skulle lära upp honom, men han hade ändå mer betalt

Man kan undra om det inte finns en tråd här. Till hennes val att syssla så mycket med facklig utbildning för unga vuxna där hon sett ”ljuset tändas i deras ögon”. Till det faktum att båda hennes söner studerar på universitetet.

– Jag har inte pushat killarna till det... Men med tanke på de samtal vi har haft kring middagsbordet, det ständiga pratet när man reflekterar över omvärlden – så är det inte någon slump. Absolut inte.

Bild 1 av 3 Digitalt möte på flygplatsen i Umeå, björkarnas stad. Foto: Erik Abel Bild 2 av 3 Lunchpaus vid Brännlands Wärdshus utanför Umeå. Foto: Erik Abel Bild 3 av 3 Susanna Gideonsson i ett köpcentrum i Umeå, där flera av medlemmarna i Handels jobbar. Foto: Erik Abel Bildspel

Som 16-åring fick Susanna Gideonsson jobb på snickerifabriken i Lycksele, hon ställde in bredbandsputsen efter hur bräderna skulle slipas. Där tog hon också sin första strid med en arbetsgivare.

– Det började en kille, typ 18–19 år, på jobbet och jag skulle lära upp honom, men han hade ändå mer betalt. Det var ingen facklig strid, jag hade ungdomslön enligt avtalet, det var mer en protest över att de betalade mig som om jag inte kunde nåt. Efter tre dagar fick jag några kronor mer i timmen.

Snickeriet såldes så småningom, de nya ägarna rationaliserade och Susanna Gideonsson fick gå. Det blev beredskapsjobb, extraarbete i hemtjänsten, arbetslöshet, skogsarbete – utan utbildning sågade hon sig i benet efter några dagar, märket finns fortfarande kvar på vänster skenben.

Susanna Gideonsson har varit ordförande för Handels sedan 2014. Här på arbetsplatsbesök i Umeå, där hon pratar med klubbordföranden Mikael Öberg. Foto: Erik Abel

Till slut fast jobb i hemtjänsten, samtidigt som hon engagerade sig alltmer i LO och satt i skolstyrelsen för Socialdemokraterna. Engagemanget blev till slut ett yrke. Som SSU-ombudsman i Västerbotten tillhörde hon fackförbundet Handels, och där har hon blivit kvar, som ordförande sedan 2014.

Fast hon har inte arbetat en enda dag i butik, en invändning hon ofta mött och har ett färdigt svar på:

– Precis i vilken omgivning man jobbat är inte det viktiga. Ett tungt lyft i skogen är lika tungt som i industrin eller vården eller i en kassa i handeln. Dålig arbetsorganisation är alltid dålig arbetsorganisation.

Fackligt arbete är alls inte bara clinch. Det handlar om schysta arbetsvillkor, människor ska inte behöva bli trampade på till vardags för att få sin utkomst

Vi skils i Umeå sent en fredagseftermiddag, hon och maken drar hem med Buicken, dagen därpå ska hon stödköpa fyra små flocknävor, ”det blev så glest i rabatten”. Trädgårdsarbetet kommer att fortsätta bygga balans i hennes veckopendlande, liksom familjen, böckerna, veteranbilsträffarna. Nu när det är dags för ett nytt kapitel i en livsberättelse med rubriken ”Gör din plikt – kräv din rätt!”.

Susanna Gideonsson om att jobba i Stockholm: ”Här har jag en lägenhet, men hemma är verkligen Umeå.” Foto: Alexander Mahmoud

– Jag vet inte om ”lockar” är rätt uttryck, men det finns ett behov att göra så många saker. Det här samhället är byggt av människor, format av människor, därför kan också människor förändra saker, om vi bara hjälps åt.

– Runt om i Sverige har vi engagerade människor som jobbar och sliter med att göra arbetsplatsen till ett bra ställe att vara på, ofta i samarbete med arbetsgivaren. Fackligt arbete är alls inte bara clinch. Det handlar om schysta arbetsvillkor, människor ska inte behöva bli trampade på till vardags för att få sin utkomst. Drömmen är att alla ska kunna vissla både till och från jobbet.

Om pandemikrisen fört med sig något gott så är det att folk inser vikten av ett starkt samhälle

Vad skrämmer med uppdraget?

– Att vi har så enormt stora utmaningar samtidigt, och dessutom var det länge sedan den svenska modellen utmanats politiskt så mycket. Här hemma har vi gått bakåt på arbetsmarknaden med allt fler osäkra jobb, vi har en osäker värld och vi har ett klimathot där vi måste se till att de som redan har det jävligast inte tar största smällen.

– Om pandemikrisen fört med sig något gott så är det att folk inser vikten av ett starkt samhälle, som utjämnar vård och omsorg och där människor inte behöver arbeta när de är sjuka. Sedan är frågan hur länge minnet av det finns kvar?

Hon är född i Västerbottens inland, därifrån kommer hennes arbetsmoral: Gnäll inte, det finns massor att göra, det är inget att åja sig över.” Foto: Alexander Mahmoud

Det är uppenbart att en ny ordförande i LO inte kan ägna sig åt nånannanism: få ihop de egna leden, se till att årets avbrutna lönerörelse blir en framgång, försöka få medlemsrusningen under pandemin att bli ett trendbrott och hålla tummen i ögat på regeringen när det gäller arbetsrätten. Och hantera Sverigedemokraterna, som mer än 40 procent av LO-männen föredrog i en Sifo-mätning före krisen.

För mig handlar det inte främst om en kamp mot Sverigedemokraterna utan om en kamp för att återupprätta arbetarnas roll i politiken

– Det är klart att det är ett problem, SD för inte en arbetarvänlig politik enligt mig, när det gäller till exempel arbetsmiljön. Men jag förstår att folk känner sig svikna av ett samhälle där mycket service har dragits ner och jämlikheten minskat. Då finns det utrymme för den här typen av partier.

– För mig handlar det inte främst om en kamp mot Sverigedemokraterna utan om en kamp för att återupprätta arbetarnas roll i politiken, visa deras stora roll i välfärden.

Men i ett uppmärksammat fall nyligen har Handels gjort just det, velat avsätta en klubbordförande som också är aktiv för SD i kommunpolitiken. En skiljenämnd gav till slut förbundet rätt.

Susanna Gideonsson och statsminister Stefan Löfven. Foto: Maja Suslin/TT

En levande organisation mår väl bra av olika åsikter?

– Självklart, och vi talar ofta om grötbeslut. Det är helt ok med olika åsikter fram till att vi har tagit ett demokratiskt beslut. Då får alla äta gröt oavsett om man tycker om det eller inte.

Varför kan man inte vara sverigedemokrat och tycka det är viktigt med facklig kamp?

– Våra stadgar och kongressbeslut talar om allas lika värde, oavsett etnicitet och sexuell läggning. Vi måste ställa högre krav på förtroendevalda, om de inte tycker det är bra med bra villkor för samtliga i organisationen så är det inte trovärdigt. Vi utesluter ingen på grund av politisk åsikt, vi har suspenderat någon som inte bör företräda oss.

Fallet har lett till att du lever med en hotbild?

– Jag vill inte säga något om vilken typ av hot det är. Jag personligen är inte sådan att jag går och är rädd hela tiden, jag blir mer förbannad över att man med hot försöker påverka demokratin.

