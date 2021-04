Svängig start för Coinbase

Coinbase började handlas för 381 dollar, betydligt högre än det referenspris på 250 dollar som Nasdaq hade satt.

Aktien agerade minst sagt volatilt under sin första handelsdag, och hade en topp på 429 dollar, och en dal på 310, enligt The New York Times.

Slutkursen landade på 328 dollar, och hade därmed tappat omkring 14 procent från öppningen, och Bloomberg sammanfattar värdet på Coinbase vid stängning till omkring 86 miljarder dollar.

Noteringen av Coinbase var speciell av flera anledningar. Coinbase är en plattform för att handla med olika kryptovalutor. Det är den första större av sitt slag som noteras i USA. Det i sig kan ses som att kryptovalutor som Bitcoin är på väg in i det finansiella finrummet.

Det är också speciellt eftersom noteringen skedde utan en nyemission av aktier, det vill säga att det bara var befintliga aktieägare som bjöd ut sina andelar till försäljning. Coinbase är det största bolaget som har valt direktnotering, en metod som även svenska Spotify valde.

– Att Coinbase noteras via direktnotering kommer förhoppningsvis att ses som en sorts milstolpe för kryptovärlden, sade vd Brian Armstrong i en tv-intervju inför noteringen.

Coinbase resultat är också direkt kopplat till kurserna på olika kryptovalutor, eftersom avgifterna för att handla med valutorna betalas i krypto.

Kryptobörsen går också starkt, och räknar enligt Bloomberg med en vinst på uppemot 800 miljoner dollar under årets första kvartal, mer än dubbelt så mycket som för hela förra året.

Flera analytiker tror som Armstrong att det här är en start på att göra kryptohandel till allmängods. Men det behöver inte nödvändigtvis vara bra för Coinbase. Kryptorådgivaren Emily Parker ser risker för bolaget om exempelvis traditionella finansinstitut ger sig in i handeln på allvar.

– Om en bank låter dig köpa krypto direkt från ditt konto, kommer folk fortfarande då att använda sig av Coinbase?, säger hon till CNBC.

