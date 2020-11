Svartkontrakt enda alternativet när paret flyttade till Göteborg

Ettåringen har stjärnformade ögonfransar. Han håller balansen med hjälp av det låga soffbordet och ler nöjt när han lyckas få tag i ett chips från skålen hans mamma ställt fram.

– Vi behöver veta vart vi ska flytta för att han ska kunna börja på dagis, säger hon.

När DN träffar ettåringen och hans föräldrar för första gången har de bott i Sverige i en dryg månad. Hit har de flyttat från hemlandet i Sydeuropa efter att pappan i familjen fått jobb i Göteborg. Paret hade sett framemot att prova att bo utomlands, men när de började söka bostad på nätet och via sociala medier insåg de att det inte skulle bli lätt.

– Vi fick bara ett svar, säger mamman.

Personen som hörde av sig erbjöd sig att hyra ut sin lägenhet i andra hand under ett par månader. För tvårumslägenheten i nordöstra Göteborg ville han ha 8.000 kronor. Om paret ville skriva sig på adressen kostade det 1.400 kronor extra, sa mannen.

– Jag bad om ett kontrakt, men jag fick inget, säger pappan.

I brist på andra alternativ valde familjen att tacka ja till lägenheten. Nu betalar de hyran och avgiften för adressen kontant varje månad. Paret känner sig otrygga i bostadsområdet och utnyttjade av hyresvärden.

– Är det här olagligt? frågar de DN.

Den första oktober förra året skärptes lagen som rör andrahandsuthyrning av hyresrätter. Den som hyr ut sin lägenhet utan tillåtelse till en hyra som är mer än 15 procent högre än vad personen själv betalar riskerar böter och fängelse i upp till två år.

Personer som, liksom familjen DN träffat, hyr en lägenhet som inte får hyras ut, begår inget brott. Men upptäcks den olovliga andrahandsuthyrningen riskerar de att bli av med sitt boende, genom att den riktiga hyresgästen förlorar sitt kontrakt.

För tvårumslägenheten i nordöstra Göteborg ville uthyraren ha 8.000 kronor. Om familjen ville skriva sig på adressen kostade det 1.400 kronor extra. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Någon vecka efter intervjun i lägenheten hör paret av sig igen. De har blivit kontaktade av en person som säger sig vilja hyra ut sin lägenhet via ett bolag. Först ska de betala 22.500 kronor i deposition, sedan får de nyckeln.

– Känner du till något om detta? frågar mamman.

Bolagets enda kontaktuppgifter är en adress i England. Senare kommer webbsidan att läggas ned. Paret skickar aldrig några pengar, och får inga nycklar.

Den otrygga boendesituationen skapar mycket stress, säger pappan. Paret upplever att vissa personer utnyttjar dem som är nya i landet, de som inte vet hur mycket som är rimligt att betala för en lägenhet. Andra vill inte hyra ut till dem av samma anledning.

– Vi var och tittade på en lägenhet som var perfekt, i centrum. Men efteråt fick vi höra att de inte ville hyra ut till oss eftersom vi är nya i Sverige, säger pappan.

I en rapport från 2015 om boendesituationen för nyanlända konstaterar Boverket att den otillåtna andrahandsuthyrningen i flera svenska kommuner i första hand drabbar nyanlända barnfamiljer.

”Många nyanlända får betala ockerhyror för undermåliga och otrygga bostadslösningar”, löd beskrivningen då.

När familjen från Sydeuropa flyttar till Sverige känner de inte till Göteborgs kommunala bostadsförmedling Boplats. Men även om de hade gjort det hade deras chanser att få tag i en lägenhet via bostadskön varit små. Under de första fyra månaderna 2020 var den genomsnittliga kötiden för ett hyreskontrakt via Boplats sex och ett halvt år.

– Vår plan är att bo kvar i Göteborg. Men man vet aldrig vad som händer, säger mannen i familjen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

För paret fortsätter jakten på bostad via sociala medier. Dagarna går och slutet på det tillfälliga, oskrivna kontraktet, närmar sig. Men så får de ett svar.

Pappans röst på andra sidan telefonlinjen är lättad.

– Vi ska skriva kontrakt så fort vi fått personnummer. Lägenheten är mycket billigare, vi kan hyra den längre, och den ligger nära mitt jobb.

Flytten går som planerat, och paret trivs bättre i den nya bostaden. Mamman hoppas kunna validera sin utbildning från hemlandet och börja söka jobb. Kanske kan nästa bostad bli permanent.

– Vår plan är att bo kvar i Göteborg. Men man vet aldrig vad som händer. Vi behöver ha lite tur, säger pappan.

