Svensk Näringsliv: Företagens viktigaste fråga är att klara massvaccineringen

Statistiken från Oxford University, mätt som antal vaccindoser per 100 personer, visar att Sverige ligger under EU-snittet, en bra bit under Danmark, strax efter Finland men tydligt före Norge. Alla de nordiska länderna ligger dock långt efter världsettan Israel (se grafik).

– Det är lite oroande att vi redan i början ligger efter våra grannar, men det viktigaste är trots allt att vi klarar av kvartal 2. Då handlar det om uppemot 140.000 vaccineringar varje dag, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke till DN.

– Det är svårt att i dag få den riktigt bekväma känslan av att vi klarar det, och att vi planerat för överkapacitet om inflödena kommer att vara ojämna.

Varför agerar Svenskt Näringsliv i denna fråga?

– Ingen kan ju undgå att tänka på det mänskliga lidandet, men strikt näringslivsmässigt tror jag att detta är den viktigaste frågan för företagen i år. Det är enorma värden som står på spel för samhället, och vi riskerar att förlora i konkurrenskraft mot länder som är effektivare med sin massvaccinering.

Jacke hänvisar till siffror från en Riksbanksrapport före jul, som uppskattade att varje månad som pandemin förkortas innebär i snitt 25 miljarder i högre BNP, och vice versa. Rapporten påpekar också att en snabb massvaccinering ökar chansen för arbetslösa och permitterade att få återgå i arbete.

Vad vill ni ska hända?

– Det vore bra med en tydligare central styrning, men jag vet att det är regionerna som bestämmer hur vaccineringen ska gå till. Och där ser planeringen olika ut, en del använder befintliga strukturer, andra bygger upp speciella centra för massvaccinering. Ju mer bevis vi får för att detta verkligen kommer att fungera, desto bättre.

– Sett till statistiken i dag är läget inte alarmerande, jag bara vill att alla kraftsamlar kring detta. Vi får inte misslyckas.

Vad kan Svenskt näringsliv bidra med?

– Det är en av de saker vi vill ha svar på, för det krävs en god logistik när det finns kanske fem olika vacciner och alla ska få två doser var. Vi är beredda att mobilisera våra medlemsföretag bara vi får reda på vad som skulle behövas: Är det it-kompetens, lokaler, tillgång till parkeringsplatser?

Borde ledande företagsledare få gå före i vaccinkön?

– Nej. Det finns mindre grupper som borde kunna undantas. Då handlar det inte om olika nivåer eller ranking utan om personer som är centrala för pandemibekämpningen. Prioriteringen är att vi klarar av massvaccineringen under det första halvåret. Då kan det åter bli full fart i näringslivet och samhället.

Hur ser ni allmänt på regeringens coronahantering?

– Här blir det både ros och ris. Det finns nog all anledning att så småningom fundera på vad vi kunde ha gjort bättre, inget tyder på att vi agerat optimalt.

– Krisåtgärderna är ungefär de rätta, regeringen var snabbt ute med åtgärder i början. men nu går det mycket långsammare för myndigheterna att få ut stöden. I våras kunde det ta 3-4 veckor mellan att stödet presenterades till dess att det nådde företagen. Nu kan det ta lika många månader, hävdar Jan-Olof Jacke.

