Svensk sjöfart till ryska hamnar stoppad

De stora rederibolagen MSC, Maersk och CMA CGM gick tidigare denna vecka ut med att all frakt till och från Ryssland stoppas tills vidare, med undantag från mat, medicin och andra livsnödvändiga varor. Även Asiens näst största fraktbolag till havs, One Network Express, ställer in sina leveranser till och från ryska och ukrainska hamnar.

Rederierna väljer själva om de ska ställa in trafiken eller inte, men enligt Anders Hermansson, tillförordnad vd för den svenska rederiföreningen Svensk sjöfart, går inga svenskflaggade fartyg till och från ryska hamnar just nu.

– Transporterna har upphört dels på grund av de sanktioner som stoppar frakten av vissa produkter. Sedan ser vi att de ekonomiska sanktionerna har gett effekt i den mening att det har blivit svårt att handla med Ryssland vilket leder till att transporterna pausas, säger Anders Hermansson.

Det är främst de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland som har bidragit till stoppet men säkerhetsfrågan är också något som rederierna överväger, enligt Anders Hermansson.

– Många rederier är försiktiga med att bedriva trafik och väljer i nuläget att inte ta nya kontrakt eller att helt häva transporterna till och från Ryssland.

Enligt Fredrik Hermansson, vd på logistikföretaget Greencarrier Liner Agency, har ett flertal internationella rederier stoppat containertransporter till och från Ryssland och därmed ställt in sina krediter på de ryska kunderna.

När lasten inte längre kan skeppas till de ryska ankomsthamnarna måste man hitta nya slutdestinationer, vilket kan leda till att lasten blir stående.

– Just detta har blivit ett dilemma för ett flertal rederier. Man försöker omdestinera lasten, hitta nya ägare när exportören inte får leverera till Ryssland eller försöker sätta lasten på en annan marknad, säger Fredrik Hermansson.

För Sverige som enskilt land kommer störningen av fraktkedjan ha en relativt liten påverkan, enligt Fredrik Hermansson.

Det kan däremot ställa till det för hamnarna nere på kontinenten som redan har drabbats av utdragna leveranstider under pandemin.

– Detta kommer att påverka situationen ytterligare vilket också kommer att ställa till det i de globala transportflödena, säger Fredrik Hermansson.

Att trafiken till och från Ryssland kapas kan leda till en en viss oro på transportmarknaden när man måste hitta andra exportmarknader än Ryssland.

– Fartygen kan då komma att behöva åka längre men med samma lastmängd, vilket leder till högre transportpriser och prisökningar inom vissa segment, som när det kommer till råvaror och mat, säger Anders Hermansson.

När oljepriserna dessutom skjuter i höjden ökar också själva transportkostnaderna för rederiföretagen, vilket också kan pressa upp varupriserna.

– Men i relation till den humanitära katastrofen som vi ser just nu kanske de högre priserna inte är det som man tänker på först, fortsätter Anders Hermansson.