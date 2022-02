Svensk tull hårdgranskar all export till Ryssland

Fakta. 900 tullare ska göra jobbet

Tullverket ansvarar för Sveriges gränsskydd, övervakar och kontrollerar varuflödet in och ut ur landet, ser till att korrekta tullavgifter, skatter och andra avgifter betalas in, lämnar uppgifter till utrikeshandelsstatistiken samt tillser att regler för in- och utförselrestriktioner följs.

Verksamheten delas in i tio avdelningar, varav fyra är operativa: underrättelse, kontroll, uppbörd och tullkriminalavdelningen.

2021 hanterade verket 13,6 miljoner tulldeklarationer och gjorde 106 000 fysiska kontroller.

Smuggling av narkotika, vapen, alkohol och tobak samt ekonomisk och organiserad brottslighet är prioriterade områden.

Myndigheten har cirka 2 300 anställda, varav 900 på kontrollavdelningen.

Källa: Tullverket