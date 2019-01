Tvångsarbete, klimatutsläpp och farliga bekämpningsmedel – trots ökad medvetenhet finns stora utmaningar för den växande bomullsindustrin.

– Vi anser att de svenska stora kedjorna är väldigt engagerade och har satt mål kring detta, säger Lena Staafgård, operativ chef för organisationen Better Cotton Initiative (BCI).

Bomull odlas i över 80 länder. Det senaste året uppgick produktionen till 27 miljoner ton – en ökning med 16 procent jämfört med mätningen året innan, enligt nya siffror från organisationen International Cotton Advisory Committee (ICAC). Plantorna upptar två procent av jordens odlingsbara yta och försörjer över 100 miljoner hushåll.

BCI arbetar för en mer hållbar bomullsodling, bland annat genom att utbilda bönder i hur olika bekämpningsmedel ska hanteras. De anslutna producenterna står för 30 procent av världens bomullsproduktion. Den rådande situationen i Uzbekistan och Turkmenistan har fått organisationen avstå från att arbeta med länderna tills vidare.

– Det finns stora problem med tvångsarbete på fälten och tidigare har barnarbete förekommit. Vi hade gärna velat jobba där men situationen är svår att förändra eftersom det kontrolleras från staten, säger Lena Staafgård.

Bomull handlas på världsmarknaden och skeppas sedan vidare för tillverkning i fabriker i andra länder. Den bomull som används i klädfabriker i Bangladesh, där flera svenska modekedjor har sin tillverkning, kommer ofta från Indien, Brasilien, USA eller länder i Afrika.

Lena Staafgård. Foto: Better Cotton Initiative

H&M står för den största volymen av användningen av bomull producerat med BCI:s standarder, följt av Ikea och Adidas. Andra kända företag som är anslutna till organisationen är brittiska varuhuskedjan Marks and Spencer och svenska Kappahl och Hemtex. På grund av textilindustrins komplexa struktur kan det vara svårt för företag i slutet av kedjan att kontrollera hela tillverkningsprocessen, enligt Lena Staafgård.

– Om man ser till något som palmolja till exempel, så är det ett mindre antal företag som kontrollerar nästan hela produktionen. Då går det att göra stor skillnad genom att engagera ett fåtal aktörer, säger hon.

– Textil- och modevärlden utgår från omkring 50-100 miljoner bönder, sedan finns det oändligt många företag i resten av ledet. Det gör det svårt att hitta punkter i kedjan där det går att engagera ett litet antal företag till att göra förändring. Allt sker i väldigt stor skala, med många små företag, fortsätter Lena Staafgård.

Bomull som kommer från ett ineffektivt jordbruk har högre miljöpåverkan

Däremot har både H&M och Ikea vidtagit åtgärder som innebär att tillverkarna lovat att inte köpa bomull från Uzbekistan via lobbyorganisationen The Cotton Campaign. Initiativet syftar till att få garntillverkare att bojkotta bomull från Uzbekistan och Turkmenistan innan nya regelverk finns på plats.

På listan ”Sustainable Cotton Ranking 2017” hamnar Ikea på förstaplatsen, medan H&M har en femteplats. Bakom listan står Världsnaturfonden, organisationen Pesticide Action Network UK och Solidaridad. Zara-ägarna Inditex hamnar först på plats 19 och Fast Retailing, som äger Uniqlo, är på plats 30.

Textilindustrin står för åtta procent av de globala klimatutsläppen, enligt rapporten Measuring Fashion från undersökningsföretaget Quantis. Dessutom tillkommer höga påfrestningar på miljön i form av hög vattenanvändning som krävs i processen samt de kemikalier som släpps ut vid färgningen.

De två största råvarorna som används inom industrin är bomull och polyester.

– Bomull som kommer från ett ineffektivt jordbruk har högre miljöpåverkan medan polyester är en oljebaserad råvara och är därmed inte hållbart långsiktigt, säger Lena Staafgård.

Ebba Magnusson. Foto: Naturskyddsföreningen

Det finns flera olika miljömärkningar att hålla utkik efter för den som vill köpa bomull som producerats mer hållbart. Ekologisk bomull avser odlingen på plantagen medan märkningarna Bra Miljöval, Svanen, EU-blomman och Gots tar hänsyn till fler delar i produktionskedjan. Ebba Magnusson, produktansvarig på Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval, säger att det allra bästa ur hållbarhetssynpunkt är att köpa begagnat.

– Först och främst är det bra att tänka igenom om man över huvud taget behöver det nya plagget. Vi köper 14 kilo textilier per person och år, där en tredjedel knappt används, säger hon.

Läs även:

”Plocka bomull gör man för att man är fattig”

Vintageinfluencern: ”Jag lägger superlite pengar på barnkläder”

H&M vill förändra lönesystem – men kritiker kräver mer pengar till textilarbetarna