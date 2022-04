Svenska företag och hushåll använder rysk gas via Danmark

Tysklands, Nederländernas och andra EU-länders stora energiberoende av Ryssland är väl känt. Men även svenska företag och hushåll går runt på rysk naturgas.

Perstorp, raffinaderierna Preem och St1 är några av de cirka 90 anläggningarna utmed det ”danska röret”, som den västsvenska gasledningen kallas bland branschfolk.

Danmark pumpar varje år in 7–8 THw naturgas i det västsvenska systemet via Dragör. Totalt sett förbrukas cirka 10 TWh naturgas per år i Sverige, enligt Energimyndigheten.

Sverige har ingen egen naturgasproduktion utan importerar allt.

Den 60 mil långa västsvenska ledningen från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr förgrenar sig in i Småland. Distributionsnätet omfattar uppemot 280 mil, och levererar naturgas till över 30 kommuner.

Merparten av naturgasen, cirka 80 procent, förbrukas av processindustrin och andra storbolag. En femtedel används av 4 200 mindre företag och 27 300 svenska hushåll för uppvärmning och matlagning.

Så flödar naturgasen in i Sverige Källa: Energimyndigheten

Normalt importerar Sverige naturgas från Danmark, vars gasnät är sammankopplat med Tyskland och Europa.

I och med att det danska gasfältet Tyra i Nordsjön har varit avstängt sedan 2019 och förblir stängt fram till sommaren 2023 på grund av planerat underhållsarbete, fylls den västsvenska ledningen i stället med gas från Kontinentaleuropa, som köper in gas från bland annat Ryssland. På så vis tar den ryska gasen sig in i Sverige.

– Hur mycket rysk gas som gått in i den västsvenska gasledningen efter Rysslands invasion av Ukraina går inte att säga eftersom all gas från olika länder blandas innan den når Sverige, Rebecka Bergholtz, marknadsanalytiker på Energimyndigheten.

Förra året stod Ryssland för cirka 40 procent av Europas naturgas. Först i höst väntas den danska ledningen få in norsk gas, när rörledningen Baltic pipe från Norge till Polen tas i bruk.

Hur mycket rysk gas som finns i gasledningen från Danmark till Västsveriges 32 000 användare går inte att säga eftersom gas från olika länder blandas innan den når Sverige, enligt Energimyndighetens analytiker Rebecka Bergholtz. Foto: Adam af Ekenstam

Huvudingrediensen i naturgas är metan, även kallad koldioxidens okända kusin då metan står för det näst största bidraget till den globala uppvärmningen.

En mindre andel biogas, drygt 30 procent i fjol, matas in i det västsvenska nätet. Biogas är också en form av metan, som framställs genom nedbrytning av jordbruk, matrester och annat organiskt material i syrefri miljö.

2021 stod naturgasen för 2,7 procent av Sveriges totala energitillförsel, enligt Energimyndigheten.

Gasen används främst som processbränsle och råvara i industrin, men även till kraft- och fjärrvärmeproduktion, fordonsbränsle, uppvärmning och matlagning . I vissa fall är metanet både bränsle och råvara, och kan då inte ersättas av andra energislag, enligt Energimyndigheten.

Det andra sättet att få in gas i Sverige är flytande naturgas, liquefied natural gas förkortat LNG, via båt, tåg och tankbil.

LNG stod 2021 för 32 procent av Sveriges gastillförsel, enligt SCB. Det motsvarar cirka 540 000 ton, enligt Energimyndigheten.

Gasanläggning i Tyskland. Arkivbild. Foto: Martin Meissner/AP

När naturgasen övergår till vätska vid minus 162 grader minskar volymen över 600 gånger och kan effektivt fraktas i tankar. Den fysiska transporten till sjöss och på land gör LNG:s ursprungsland lättare att identifiera.

Ett EU-stopp för rysk gas tros ge kännbara konsekvenser för den västsvenska ledningen, medan ett stopp för rysk LNG bedöms få liten betydelse för Sverige:

– Det finns i nuläget inga indikationer på att det skulle vara ett problem. LNG kan köpas från andra leverantörer. Det matas inte in LNG i det västsvenska naturgasnätet, vilket betyder att de användarna inte skulle påverkas, säger Rebecka Bergholtz.

Stockholmarna har sin egen gas. Nätet i Stockholm, Solna och Sundbyberg är inte sammankopplat med gasnätet i Västsverige och Europa.

Stockholmsnätet distribuerar stadsgas och fordonsgas till runt 50 000 användare, varav 49 000 är hushållskunder. Övriga kunder är restauranger, industrier, tankstationer, bussdepåer, flerfamiljshus och småhus som använder gas för uppvärmning.

80 procent av Stockholmsgasen består av biogas. Resten är flytande naturgas, som hämtas från Rotterdam och kan innehålla rysk LNG.

– Flytande gas produceras i bland annat i Norge, Mellanöstern och USA. På grund av svårigheterna med spårbarhet i leveranskedjan kan man inte utesluta att det finns viss rysk gas i inblandning, säger Alexandra Svenonius, nätmarknadschef på Gasnätet Stockholm AB.

Ett EU-stopp för rysk gas bedöms få små konsekvenser:

– Med vår höga biogasandel skulle ett importstopp för rysk gas ha liten påverkan på oss annat än att det kan bli större konkurrens om biogasen på marknaden. Kunder som vill bidra till mer biogas i nätet kan köpa 100 procent biogas från sin leverantör. Bra även ur klimathänsyn.

Läs mer: Ryssarna kommer att nacka på er dörr