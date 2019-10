Svenska köpcentrum möter tuffare tider

Det är tisdag i Solna och det betyder i snitt 30.000 besökare här på Skandinaviens till ytan största galleria, Westfield Mall of Scandinavia. Det är ungefär som om hela Karlskoga kommuns invånare, eller Nynäshamns eller Bodens, skulle vara här samtidigt. Under ett år går det in och ut ett och ett halvt Sverige, 15 miljoner besökare i fjol.

Förra sommaren köpte europeiska Unibail-Rodamco australiska Westfield, som ägde ett stort antal gallerior i USA och Storbritannien. Det är därför URW:s nordiske vd Lars-Åke Tollemark låtit sätta upp en ny skylt i Solna.

– Westfield hade med sina köpcentrum på de bästa lägen redan ett starkt varumärke, därför blev det naturligt att fortsätta med det. Nu blir det ännu lättare för oss här i Sverige att locka de mest attraktiva märkena.

Med stort självförtroende berättar Lars-Åke Tollemark att bara 1 procent av de 100.000 kvadratmetrarna är outhyrda, de ska vara noll vid årsskiftet, och att man kommer att fortsätta få hit märken som bara finns här i Solna. Disney, Lego och Imax kommer att följas av till exempel The Void, en attraktion byggd på virtual reality som sprider sig över världen.

Och han säger att hans företag är väl förberett för den brytpunkt som en lång rad bedömare kommer allt närmare för galleriabranschen:

– Vi har sett det inom elektroniken och för böckerna: när onlinehandeln når 15 procent av försäljningen kan de fysiska butikerna slås ut. Det kommer att bli en stor omstrukturering, jag tror att de små köpcentren på landet kan få det svårt, säger Lars-Åke Tollemark.

Lars-Åke Tollemark, vd för dominerande köpcentrumjätten URW, som äger bland annat Mall of Scandinavia Foto: Kevin Chang

När han tillträdde som vd för åtta år sedan ägde Unibail-Rodamco 16 köpcentrum i Norden, nu är siffran fem. Ändå har det samlade värdet stigit med 50 procent, bara affärerna i Mall of Scandinavia omsätter fem miljarder årligen.

– Vi gick systematiskt igenom vilka centrum som hade möjlighet att bli vinnare. Vi har relativt sett mindre kläder i dag, och mer restauranger och nöjen.

Och med en grundregel om att 10 procent av butikerna ska bytas ut årligen, 22 stycken, gäller det att vara på tå som hyresgäst.

– Vi lever på att ha nyheter, det funkar inte att kunderna ser samma butiker vid varje besök. Den som underpresenterar ekonomiskt tar vi ett snack med, ser vi sedan ingen förbättring skiljs vi åt, säger Tollemark .

Newsec, en ledande fastighetsrådgivare, skriver i en ny rapport att den nordiska detaljhandeln genomgår i bästa fall en rejäl ”omvandling”, i värsta fall ”en kris”. Efter flera år av låg men ändå stabil ökning av hyresintäkterna minskar de i år.

Företaget förklarar det med ökad e-handel, men också ändrade köpvanor: Vi lägger dubbelt så mycket pengar på hotell, restaurangbesök och resor som för tjugo år sedan. Samtidigt köper vi en tredjedel mindre kläder, livsmedel och alkohol.

Men Newsecs bild är inte entydig: De köpcentrum med bra lägen och stort upptagningsområden – Mall of Scandinavia, Jumbo i Helsingfors, Fields i Köpenhamn – fortsätter att gå bra. Förlorarna finns bland dem som redan i dag har sämre lägen.

Företaget noterar också att antalet planerade detaljhandelsprojekt i Norden är det lägsta på fem år. Och man kan spåra försiktighet även hos de stora ägarna av köpcentrum. Ett exempel är börsnoterade Atrium Ljungberg, som äger bland annat Sickla köpkvarter i Nacka och Mobilia i Malmö.

Vd Annica Ånäs bekräftar i ett mejl till DN att ”vår projektportfölj framåt inte innehåller så många kvadratmeter handel”. Hon fortsätter:

”Våra handelsplatser har ett starkt utbud och det är ett strategiskt val att komplettera med kontor och arbetsplatser. Det skapar ytterligare köpkraft”.

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg Foto: Christoffer Edling

I Sickla och i Mobilia har Atrium Ljungberg försökt att omfamna den ökande e-handeln genom att flytta in paketutlämningen i de egna fastigheterna. Här kan kunderna också prova kläder och returnera direkt. Under hösten kommer detta att spridas till andra centrum.

En annan idé är ”utskjutet lager”, där näthandlare kan ha lager för sina populäraste varor i köpcentret, allt för att kapa leveranstider.

”Idén lever i högsta grad, vi för dialog med ett antal aktörer men inget är klart ännu. Det är en förhållandevis komplex affär som kräver teknisk samordning av flera olika system”, skriver Annica Ånäs.

Leveriet i Sickla köpcentrum, där kan man kan testa online-köpta kläder i ett provrum, och också direkt skicka tillbaka de som inte passar. Foto: Christoffer Edling

Enligt HUI (tidigare Handelns utredningsinstitut) finns det 250 köpcentrum i Sverige, enligt definitionen minst 5.000 kvadratmeter och minst fem butiker. De omsatte i fjol 177 miljarder enligt de siffror som presenteras på onsdagen. Det är en svag ökning mot 2017.

– De köpcentrum som har haft stor exponering av mode, där näthandeln nått 18 procent, har haft det svettigt de senaste två åren. Och det finns andra branscher som kan stå på tur - som sport & fritid och byggvaror, säger HUI:s detaljhandelsanalytiker Monica Bruvik.

Monica Bruvik, detaljhandelsanalytiker på HUI Foto: Björn Mattisson

HUI spår att bara 70 procent av all handel sker i fysiska butiker om 15 år, mot 90 procent i dag. Men man tror samtidigt att just köpcentrum och handelsplatser kan stå emot relativt sett bra bättre.

– Man kan förvänta sig att det blir ganska stökigt ett bra tag framöver. Det finns affärsmöjligheter men det krävs en strategi. Vi ser till exempel att köpcentrum alltmer får även serviceverksamhet och vård, säger Monica Bruvik och fortsätter:

– Största utmaningen för detaljhandeln finns på orter med svag befolkningsutveckling. Våra prognoser visar att man ska som kommun ska vara återhållsam med att släppa på nya köpcentrum om man inte nyligen analyserat konsekvenserna för den befintliga handeln.

Köpcentrum Mall of Scandinavia. Foto: Kevin Chang

