Svenska tullen stoppar hundratals sändningar till Ryssland

Tullverket slår Riksbanken

Tullverket inrättades 1636, och är därmed 32 år äldre än Sveriges Riksbank, världens äldsta centralbank.

Verket lyder under finansdepartementet och ska kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns, förhindra smuggling, ta in tull, skatt och andra avgifter för varor som förs in från länder utanför EU samt samla in uppgifter till utrikeshandelsstatistiken.

Antal anställda: Cirka 2 300 på tio avdelningar, varav fyra är operativa: underrättelse-, kontroll-, uppbörds- och tullkriminalavdelningen.

Budgetanslag 2022: 2 482 miljoner kronor, en ökning med cirka 8 procent jämfört med 2021.