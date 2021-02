Svenskar förbrukar mer fossil el efter nedläggning av kärnkraftverk

Regeringen har som mål att Sverige ska bli fossilfritt och har därför byggt ut vindkraftverk samtidigt som de har dragit ner på kärnkraften. Kärnkraftverk som står för 40 procent av elproduktionen ska år 2040 ha ersatts med hundra procent förnybar el.

Den stora omställningen har gjort svensk elförsörjning mer väderberoende och lett till en obalans i systemet – och därmed till elbrist. Vid kyla är det ofta vindstilla och då klarar inte vindkraften att leverera tillräckligt för att täcka bortfallet av kärnkraften. I genomsnitt producerar vindkraften ungefär 20 procent av elen, men när effektbehovet är som störst är genomsnittet cirka 9 procent, enligt myndigheten Svenska kraftnät som ansvarar för elöverföringen.

– Vi har installerat mycket ny produktion av vindkraft men problemet är att när vi behöver den som mest producerar den ofta relativt lite, säger Pontus de Maré.

Sveriges elunderskott ligger på 1.700 megawatt under den beräknade topplasttimman en normalvinter, vilket motsvarar ungefär två kärnkraftverk. Topplasttimma är ett mått som används för den timman på året som vi har som högst förbrukning. Hela elmarknaden är uppbyggd per timma och även elpriset sätts per timma.

Elenergi är både en import- och exportvara och generellt har Sverige ett överskott på el under ett år. Men elen som produceras kan inte lagras utan konsumeras direkt och ett överskott går därför på export. Den el som Sverige importerar från andra länder i EU och Norge är oftast från vattenkraft, men det är även kolkraft från Tyskland, Polen och Litauen.

– Vårt elöverskott har växt på grund av vindkraftutbyggnaden och vi exporterar mycket grön el. Men vi har gjort oss mer beroende av fossil el efter nedläggningen av kärnkraftverk, säger Pontus de Maré.

– Det folk inte har förstått är den omställningen hela elsystemet befinner sig i, säger Pontus de Maré, driftchef vid Svenska kraftnät (SVK). Foto: Johan Alp

Sedan Ringhals 1 lades ner vid årsskiftet i kombination med kylan har elbristen ökat och i veckan tvingades Sverige börja elda olja för att klara elnätet. Då beslutade Svenska Kraftnät att starta det oljeeldade kraftverket i Karlshamn som en reserv. Även om verket går på minimieffekt bidrar det till den fossila förbrukningen, enligt Pontus de Maré.

Hade elbristen motverkats om Ringhals inte hade stängts vid årsskiftet?

– Ja, så är det. Underskottet hade inte gjort oss lika importberoende under topplastimman.

Den europeiska elmarknaden kan liknas vid ett blodomlopp där elektricitet pumpas runt mellan länderna i ett kretslopp. Den stora faran är om det blir en infarkt i systemet, det vill säga om det blir kallt väder och vindstilla i hela norra Europa. Då finns det inte tillräckligt med el att importera och Sverige kan tvingas släcka ner delar av landet på grund av elbristen. Såväl hushåll som företag blir då strömlösa under en tid. En risk som har ökat något sedan årsskiftet, enligt Pontus de Maré.

Hur allvarlig är elbristen i Sverige?

– Man kan säga att marginalerna har minskat, vi har inte lika höga marginaler som vi har haft tidigare år.

En annan effekt av elimporten är att kolkraften från andra länder räknas in i Sveriges klimatpåverkan även över den el som vi exporterar. På sajten electricitymap, som visar det europeiska elutbytet i realtid, kan man se hur stor Sveriges klimatpåverkan är på grund av den så kallade ”fulelen”.

Ytterligare en effekt är att elpriset har rusat i höjden under köldknäppen, vilket gör det dyrare för hushållen. Men priset varierar mycket under ett dygn och kan följas på elbörsen Nord Pool. Dyrast är det under morgonen och i den södra halvan av landet, det kan handla om differenser på hundratals kronor under en dag.

Pontus de Maré säger att SVK inte har gått ut med en uppmaning till konsumenterna om att spara på elen, men att man kan vara medveten om att det är dyrare att sätta på diskmaskinen eller dammsuga på morgonen jämfört med andra tider.

– Sedan får man avgöra själv hur man vill göra, säger han.

Att elen är billigare i norr beror på kapacitetsbegränsningar i elnätet och att det installerats mycket vindkraft i norra Sverige.