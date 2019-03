Svenskar spelade bort 1,6 miljarder under första månaden med nya spellagen

Vid årsskiftet trädde den nya spellagen i kraft som ska reglera utländska nätkasinon. Lagen innebär en i grunden förändrad spelmarknad i Sverige som under årtionden präglats av spelmonopolet. I potten ligger potentiella miljardvinster för både spelbolagen och staten som nu kan börja beskatta de tidigare oreglerade utländska företagen.

En gång i månaden ska spelbolagen deklarera till Skatteverket – skatten är 18 procent på behållningen av spelandet. Behållningen är vad som blir kvar av insatserna efter att vinster betalats ut till spelarna. Hittills har 74 bolag fått licens av Spelinspektionen och av dem har 50 deklarerat och betalat skatt för januari.

Dagens Nyheter har granskat Skatteverkets beslut för den första perioden, januari 2019. Siffrorna ger en hittills oöverträffad och detaljerad insyn i spelarnas förluster och bolagens vinster. I januari förlorade svenskarna totalt 1.685 miljoner kronor på spel – i snitt 210 kronor per person över 18 år.

Vinnaren är spelbolagen och staten, som genom den nya spelskatten fick in drygt 300 miljoner kronor till statskassan i januari.

Statliga Svenska Spel och dess olika bolag drog in absolut mest – 737 miljoner kronor, vilket genererade 133 miljoner kronor i skatt i januari.

Tvåa kommer ATG med 348 miljoner, bolaget ägs av hästnäringen i Sverige och har sedan tidigare licens att driva spel.

Marie Loob, finansdirektör på Svenska Spel, bekräftar DN:s uppgifter om storleken på den inbetalade skatten. Hon vill inte kommentera intäkterna närmare men säger att det ”går enligt plan”.

– Alla jagar intäktssiffror nu på alla möjliga nivåer. Och vi är uppringda av alla möjliga investerare som vill veta hur det går men vi lämnar inte ut några resultat eller intäktssiffror, säger hon och hänvisar till kommande kvartalsrapport.

– Det ska bli jättespännande för hela marknaden att se hur kvartalet ser ut, säger Marie Loob.

Svenska Spels finansdirektör Marie Loob. Foto: Svenska Spel

Bland de utländska spelbolagen är bolaget Spooniker, som driver Unibet, störst. Under januari drog de in 133,5 miljoner kronor och betalade 24 miljoner kronor i skatt. Leovegas gaming kom in på en andra plats på topplistan med 46,7 miljoner kronor. Betsson Nordic kommer först på 11:e plats och drog in 15,5 miljoner kronor.

Hittills har 50 av de 74 bolagen med licens deklarerat för januari, vilket talar för att siffran kommer att stiga ytterligare. Behållningen innefattar inte bolagens kostnader utöver vinstutbetalningar, vilket innebär att deras faktiska vinst kommer se annorlunda ut.

När den nya spellagen utreddes gjordes en uppskattning om att statens inkomster från de nya aktörerna skulle vara drygt 600 miljoner kronor i skatt årligen. Beräkningen utgick från spelmarknaden som den såg ut 2015. Men redan i januari i år betalade de utländska spelbolagen drygt 107 miljoner kronor i skatt.

Skulle siffrorna från januari stå sig så kommer skatteintäkterna från de utländska spelbolagen vid årets slut att landa på 1,3 miljarder kronor. Mer än dubbelt så mycket som den dåvarande utredaren Håkan Hallstedt och hans kolleger räknade med.

– Om de siffrorna håller i sig så är det intressant. Sedan kan man nog räkna med viss utslagningseffekt framöver. Det är många som har sökt licenser vilket tyder på att det är hård konkurrens på marknaden. Det kan påverka hur det blir i slutändan, säger Håkan Hallstedt.

Hur viktiga var skatteintäkterna för att motivera den nya spellagen?

– För mig som utredare var det inte så tungt vägande. Men det är klart att i nästa led, för regeringen, så var det ett betydande inslag i bedömningen om man skulle gå över till ett helt nytt system. Skatteintäkter brukar alltid vara populärt.

I dag är Håkan Hallstedt rådman på tingsrätten i Blekinge och han har bara följt den nya spelmarknaden ”på mycket långt avstånd” efter det att han presenterade utredningens slutsatser i mars 2017. Han har ändå reagerat på diskussionen som uppstått kring spelreklam.

– Det har alltid varit mycket spelreklam men det är klart att när man släpper in ett nytt gäng så vill alla positionera sig. En sådan marknadsföringskostnad kan man inte leva med hur länge som helst, det kommer nog att trappas av.