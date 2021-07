Svenskar törstar efter allt dyrare vin

Patrik Sers vrider om nyckeln i låset, skjuter glasdörren åt sidan och plockar fram en grön flaska.

– Det här vinet kommer faktiskt från Sverige, druvorna har odlats och skördats i Skåne, säger han.

Vinkylen framför honom, som rymmer drygt 300 flaskor, används vanligtvis inom restaurangnäringen. Så har det dock inte blivit för detta exemplar. Det står i paret Loo och Sers vardagsrum i Stockholm.

Paret planerar att åka ner till Skåne för att besöka flera vingårdar under sensommarens semester. Foto: Pi Frisk

– När vi flyttade hit så köpte vi en vinkyl för 16 flaskor. Det tyckte vi var helt lagom. Sen gick det kanske en månad, och den blev överfull. Då började vi flytta in flaskor i klädkammaren. Men det håller ju inte längden, eftersom flaskorna måste förvaras svalt. Så vi sålde den lilla vinkylen och köpte en större. Men sen blev den också överfull, säger Patrik Sers.

I våras beställdes materialet och den färdiga kylen blev klar på några månader. Den står nu inbyggd i vardagsrumsväggen, som i sin tur byggts ut för att dölja kanterna. Patrik Sers, som till vardags jobbar som PT på en gymkedja, har gjort större delen av jobbet själv med hjälp av videor på Youtube.

Katrine Loo och Patrik Sers Ålder: 35 & 42 år. Bor: Stockholm Gör: Jobbar inom restaurangnäringen, samt PT på en gymkedja. Favoritvin: Munjebel från Frank Cornelissen samt Barolo. Visa mer

Att det skulle bli så här var långt ifrån en självklarhet. Intresset väcktes för drygt fem år sedan, efter ett besök på finkrogen Agrikultur och ett möte med en trevlig sommelier. De började med att utforska Systembolagets tillfälliga sortiment och beställa hem vinlådor. Förra året inledde de en ettårig sommelierutbildning.

Patrik Sers jobbar till vardags som personlig tränare på en gymkedja. Foto: Pi Frisk

– Jag ville förstå varför olika viner smakar som de gör, och varför vissa viner kostar mer än andra. När vi började utbildningen kunde jag inte känna skillnaden på ett 300-kronorsvin kontra ett 450-kronorsvin, som jag kan nu, säger Patrik Sers.

De är inte ensamma om sitt växande intresse. Statistik från Systembolaget visar att svenskarnas intresse för viner i den dyraste prisklassen har ökat de senaste åren, samtidigt som intresset för budgetviner svalnat. 2018 var 76,2 procent av det sålda vinet på Systembolaget i den lägre prisnivån, som räknas som noll till 99 kronor per flaska. 2020 hade den siffran sjunkit till 71,8 procent. Under samma period ökade försäljningen av viner i högre prisnivå från 23,8 procent, till 28,2 procent. Detta sker parallellt med att den totala alkoholkonsumtionen i liter per person minskat i Sverige de senaste 15 åren.

Fredrik Arenander, enhetschef inköp på Systembolaget. Foto: Systembolaget

– Ser vi till vår försäljning så ökar snittpriset mer än volymerna. Vi köper helt enkelt en allt större andel drycker i premiumsegmentet. Det är likadant för vin så väl som sprit och öl, säger Fredrik Arenander, enhetschef inköp på Systembolaget.

Trenden märks även på annat håll.

Vitvarukedjorna Elon och Elgiganten har märkt av en markant ökning av försäljningen av vinkylar de senaste åren. Mellan 2010 och 2020 ökade försäljningen hos Elgiganten med hela 1760 procent. Hos Elon märker man av en särskilt stor efterfrågan i år – hittills under 2021 har försäljningen av vinkylar ökat med 57 procent jämfört med samma period året innan.

– Allt fler väljer inbyggnadsprodukter och vi ser även att allt fler investerar i en vinkyl vid renovering, säger Camilla Waldmark, pr- och kommunikationsansvarig på Elon.

Den 12-gradiga temperaturen är ideal för flaskor som ska ligga länge i väntan på att korkas upp. De röda vinerna i den nedre raden är redo att drickas om fem år. Foto: Pi Frisk

En liknande utveckling märker även Vinkällan Dryckesutbildningar av, som drivit en egen sommelierutbildning sedan 1990-talet.

– I Sverige har man gått från att prata om vin utifrån pris och betygsättning, till att nu vara mer intresserad av varför vinet smakar som det gör, hur det är tillverkat och till vilken mat det passar. Det finns mycket att lära och det är något som konsumenten också insett. Därför märker vi en allt större efterfrågan från privatpersoner som vill gå den ettåriga sommelierutbildningen, säger Erik Plöen Casterud, rektor på Vinkällan.

På Systembolaget ser man det som en del av en större trend.

– Intresset för mat och dryck har ökat, och med det bryr vi oss mer om vad vi köper hem. Det finns ett allmänt behov av att köpa det som upplevs som autentiskt, eller äkta. Det gör att man är mer benägen att välja något lite dyrare. Det får gärna vara hantverksmässigt tillverkat, gärna lokalt. Den trenden ser vi även bland sprit och öl, säger Fredrik Arenander och fortsätter:

– För vissa personer är intresset lite av en livsstil. Det kan vara ett sätt att uttrycka sin personlighet. Jag tror att det har växt fram parallellt med att alkoholen har blivit mer av en kulturdryck, snarare än en berusningsdryck så som det var för runt hundra år sedan.

Katrine Loo jobbar inom restaurangnäringen, och hoppas på att kunna använda sina fördjupade kunskaper om vin i jobbet. Foto: Pi Frisk

Hade det inte varit för pandemin hade paret Loo och Sers planerat in årets semester i Italien, där de i så fall skulle ha besökt olika vingårdar. Nu väntar istället en resa till Kullaberg, med sin Italienska väg döpt efter de lummiga bergen i omgivningen, och vingårdarna i nordvästra Skåne.

– Jag hoppas att intresset kommer att öka, särskilt för de svenska vinproducenterna. Och att gårdsförsäljning blir lagligt. Allt säljs ju inte på Systembolaget, en del drycker går bara att köpa via restauranger, säger Katrine Loo.

Till hösten väntar en vidareutbildning på sommelierkursen, med kunskaper som förhoppningsvis ska komma till nytta i arbetet på restaurang som väntar efter en tid som permitterad under pandemin. Hon har tidigare betalat en del av sin utbildning med ett stipendium.

Spannet av hur mycket pengar som kan spenderas på intresset är stort.

Vinet från Maison Valette har en egen hylla reserverad i den nya vinkylen. En flaska kostar runt 400 kronor. Foto: Pi Frisk

Det handlar om viner som ska specialbeställas, olika uppsättningar med glas för olika typer av druvor och gärna en lyxig restaurangupplevelse i månaden – för att bara nämna några exempel.

– Man får se det som en investering i sig själv. Vinutbildningen är också något av en utbildning som ger mervärde för mitt liv. Sen vet man aldrig vad framtiden erbjuder heller, säger hon.

Patrik Sers är dock färdigpluggad, i alla fall för tillfället.

– Ibland kan det vara svårt att bara dricka vin. Man får påminna sig om att sluta tänka, och bara dricka vin för att det är gott.

Patrik Sers har byggt ut väggen i vardagsrummet, så att den ska sluka vinkylen. Nu blir han kontaktad av andra vinentusiaster, som vill bygga något liknande hemma. Foto: Pi Frisk