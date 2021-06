Svensken mitt i den globala vindkraftsboomen

Trots pandemin sattes det nytt rekord i installerad vindkraft i fjol, en ökning med 50 procent från året före. Utrullningen är särskilt stark i Kina och USA (se grafik). Och danska vindkraftsjätten Vestas hängde med:

Rekordmycket ny vindkraft trots pandemin Nyinstallerad vindkraftseffekt i världen 2020. Så här var fördelningen mellan olika länder (procent). Källa: Global Wind Report

– Vi är störst, med en marknadsandel på 20 procent, och kämpar framför allt med spansk-tyska Siemens Gamesa och amerikanska GE. Vi tre ökar vår andel för varje år. Det finns starka kinesiska företag, men de är inte alls lika aggressiva utanför Kina som till exempel Huawei inom telekom. De har fullt upp på hemmaplan, menar Vestas styrelseordförande Bert Nordberg.

Vestas ledning bestämde redan när pandemin slog till att köra på ”som vanligt” med försäljning och produktion men med extra försiktighetsåtgärder på fabrikerna. Uppenbarligen fungerade detta – omsättningen ökade med 22 procent i fjol, till motsvarande 150 miljarder kronor.

Men rörelseresultatet sjönk med 30 procent - varför?

– Det var flera saker. Transportkostnaderna ökade på grund av pandemin, vi hade förseningar i komponentleveranser, en del av våra fabriker stängdes på order av regeringar. Och så hade vi kvalitetsproblem med en av våra vingar - de klarade inte åskväder. Det blev en dyr historia.

Bert Nordberg hade ett förflutet som försäljningschef på Ericsson och vd för Sony Ericsson (i dag Sony Mobile) när han tillträdde som styrelseordförande i Vestas 2012. Det var eländiga tider för vindkraftbolaget. I årsredovisningen för 2011 talas om en aktienedgång på 65 procent, att försäljningen störtdykt och om rejält röda siffror på sista raden.

Han blev ganska snart kallad ”Slaktar-Bert” i medierna.

– Jag var nog lite brutal i början, men om det blöder pengar och ingen vill stoppa in nya och det finns banker som vill sätta dig i konkurs måste man få ner kostnaderna. Men jag vill bara påpeka att vi är 29.000 anställda i dag, 7.000 fler än när jag började.

Året efter fick den urdanska kornjuvelen även en svensk vd – Anders Runevad, tidigare kollega med Nordberg på Sony Ericsson:

– Jag tror att det på något sätt ingav respekt, att jag vågade. Då hade saker och ting också börjat vända ekonomiskt och vi fick in cash i bolaget. Många konsulter sade att framtiden låg i Afrika och Asien, vi satsade på Västeuropa och USA. Det var väl både tur och skicklighet att det fungerade.

Då var det vindkraft på land som gällde i världen. Vestas utvecklade turbiner även för havsbruk, men jobbet gick långsamt på grund av pengabrist. Hälften av bolaget MHI Vestas såldes därför till Mitshubishi för 3 miljarder. I höstas tog Vestas tillbaka andelen mot att japanerna fick 2,5 procent av aktierna i Vestas och en styrelseplats.

Orsaken:

– Offshoremarknaden är glödhet, det är där den största tillväxten sker framöver. Nu får vi räkna in MHI i vår försäljning, nu kan vi ta hela vinsten.

Enligt egna uppgifter står Vestas bakom 2.300 snurror i Sverige och har 70 procents marknadsandel här. Foto: Anders Hansson

Hans bedömning har stöd hos Internationella energirådet IEA, som spår att eleffekten från havet kommer att femtonfaldigas i världen till 2040 och vid samma tid vara den enskilt största elkällan i EU. Utvecklingen drivs av allt större och effektivare turbiner, möjligheten att övergå till flytande fundament och av statlig energipolitik.

Sverige har trots sin långa kustlinje fortfarande väldigt få havsbaserade snurror (se grafik). En orsak är för höga investeringskostnader, en annan är konflikter med naturvård och militära intressen. Men som DN berättat är trenden på väg att vända och regeringen vill förstärka den genom att minska anslutningskostnaderna från hav till land.

Fem länder står för 99 procent Havsbaserad vindkraft i EU, andel, antal turbiner och effekt. *I övriga länder ingår Sverige, Finland, Irland, Portugal, Spanien, Norge och Frankrike. Källa: Windeurope

Vestas ligger fortfarande en bra bit ner på listan när det gäller turbiner för havsbruk. Men med en orderstock som motsvarar nästan tre års försäljning, inga skulder, pengar på banken och flödande gröna statliga miljarder rustar man nu ordentligt.

– Vi ska upp i toppen mycket snabbt. Det man konkurrerar om nu på offshore är byggen 2024, de två kommande åren är redan intecknade, säger Bert Nordberg.

Men protektionismen oroar jag mig för. Vi måste ha tillverkning i Brasilien för att slippa tullar, Argentina är på väg att ta efter, Storbritannien börjar tuffa till sig med egna regler. Jag undrar om EU orkar hålla ut mot alla handelskrig.

Inte minst vill man expandera i USA, som är Vestas största marknad och som har en president som vill satsa hårt på vindkraft, men under mottot ”Köp amerikanskt”. Det tar Bert Nordberg med största fattning:

– Allt vi säljer i USA tillverkas i Colorado, flera av våra konkurrenter gör inte det.

Utbyggnaden av vindkraften på land i Sverige är just nu väldigt expansiv. När varje rotorvarv ger alltmer energi och tornen samlas i vindparker blir varje kilowattimme billigare att producera. Vindkraftsboomen har blivit ett eldorado för utländska investerare.

Vindkraften är en viktig del i den svenska ambitionen att bara ha förnybar, eller åtminstone fossilfri, elproduktion inom två decennier. Sverige utgör bara några procent av Vestas omsättning, men enligt egen uppgift har bolaget installerat drygt 2.300 snurror och har 70 procents marknadsandel här.

Under sin första tid på Vestas kallades Bert Nordberg för ”Slaktar-Bert”. ”Jag var nog lite brutal i början”, säger han. Foto: Anders Hansson

Regeringen tillsatte i höstas en utredning som ska se om man kan ta bort det kommunala vetot – som i dag inte behöver motiveras och kan användas utan tidsbegränsning.

Sticker Sverige ut med långa tillståndsprocesser jämfört med andra länder?

– Ja, vi har ett överklagandeförfarande som kan vara i en evighet. Många kommuner lägger veto efter tryck från medborgarna. Alla vill ha el men inte producerad där man bor.

– Det kan bli enorma förseningar i vår försäljning. Vi kan jobba med att utveckla en vindkraftspark under lång tid och så säger kommunen plötsligt nej, säger Bert Nordberg.

Vi har en superdator i Danmark som har koll på alla vindar i hela världen de senaste 50 åren. Vi bygger där det blåser mest, men vi tillverkar också lättvindsturbiner, dem säljer vi mycket av i Kina.

Hur ska man lösa detta?

– Jag tror man behöver lyfta besluten till regeringsnivå – gör en nationell plan. Man bestämmer helt enkelt att de här kommunerna måste ta si och så många vindkraftverk. I dag blir det väldigt hoppigt, man provar sig fram över landet.

Det finns ju en fundamental brist med vindkraft – den är inte så bra när det inte blåser?

– Det behövs en annan baskraft också – kol, vatten, gas, kärnkraft. Vi har en superdator i Danmark som har koll på alla vindar i hela världen de senaste 50 åren. Vi bygger där det blåser mest, men vi tillverkar också lättvindsturbiner, dem säljer vi mycket av i Kina.

Drömmen vore väl att kunna lagra elenergin?

– Absolut, och jag tror det finns en lösning om tio år. Vi har investerat i Northvolt för att de ska utveckla industribatterier, och vi har byggt en hybridpark i Australien för sol, vind och lagring, där vi lär oss mer.

I den internationella miljödebatten finns begreppet Nimby – Not in my backyard. Alltså ungefär: det är bra med avfallsanläggningar, kärnkraftverk och gruvor, men inte just här där vi bor.

Vad säger du till folk som tycker att vindkraftverk är fula, väsnas, stör utsikten och sänker huspriserna?

– Jag förstår motståndet, och vi måste lyssna på det. Vi har jobbat med att få ner ljudvolymen, de gamla lät mycket om du var nära. Det är bra om vi kan placera dem långt från bebyggelse, det är mycket bra om vi får mer vindkraft till havs, så färre blir störda.

– Jag själv tycker förstås att de är ganska snygga, men det är en smaksak. Men man ska komma ihåg att detta är ren el – att importera brunkol för att värna sin utsikt är inte min grej.

Från telekom till vind Bert Nordberg, styrelseordförande Vestas Ålder: 65 år. Utbildning: Mariningenjör. Karriär: Flera poster, bland annat försäljningschef och vice vd, på Ericsson. Därefter vd och sedan ordförande för Sony Ericsson (i dag Sony Mobile) Andra styrelseposter: Essity, Saab Familj: Fru och tre barn, sex barnbarn Bor: Stockholm och Skåne: Fritid: ”Barnbarnen, gillar att resa”. Visa mer