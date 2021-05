Svenskt Näringsliv: Tusentals företag riskerar konkurs när de ska betala tillbaka skattestöd

Bland alla de stöd som företag har fått under pandemikrisen finns även möjligheten att ansöka om att få vänta med att betala skatter och arbetsgivaravgifter.

Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv har i en rapport granskat vilka företag som har sökt skatteanstånd. En bransch sticker ut: hotell- och restaurang. Vart femte företag i branschen, drygt 6.000 företag, har sökt anstånd.

– Stödet är extremt koncentrerat till just hotell- och restaurang. säger Kreicbergs.

De samlade anstånden i branschen är på sex miljarder kronor, vilket är mer än 40 procent av rörelseresultatet i hela branschen. Ingen annan bransch kommer i närheten av den siffran.

– Då ska man komma i håg att det är 20 procent av företagen i branschen som står för anstånden. Det är de företagen som ska betala tillbaka, påpekar Kreicbergs.

Och det här oroar honom – för i mitten av april nästa år ska anstånden företagen fick i fjol betalas tillbaka.

Restriktionerna har gjort att just hotell- och restaurang tillhör de hårdast drabbade branscherna av restriktionerna. Visserligen finns en förväntan om att verksamheten kommer i gång till normal omfattning under andra halvåret och företagen dessutom kan tjäna pengar under första kvartalet nästa år.

Hotellbranschen har drabbats hårt av pandemin. Foto: Henrik Montgomery/TT

Men det räcker inte, menar Kreicbergs. Hans analys visar att endast var sjätte företag kommer att klara av att betala tillbaka sitt anstånd i april.

– Men för runt 5.000 företag så kommer det att bli svårt, säger han.

– Jag har svårt att se att att det blir annat än en konkursexplosion i just de här branscherna om de tvingas att betala allt i april nästa år, tillägger han.

I sin rapport föreslår Kreicbergs en rad åtgärder för att underlätta för de företag som ska betala anstånden, bland annat att de ska få tre till fem år på sig. Ett annat förslag är att den så kallade Företagsakuten – banklån med statlig garanti – förlängs och blir bättre lämpad för de företag som mest behöver den.

– En del företag kommer ändå gå i konkurs, det går inte att undvika, men vi kan i varje fall rädda en hel del företag och därmed jobb, säger Kreicbergs.

