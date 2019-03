Sverige i världsklass för ekonomisk jämlikhet

”Om kvinnor hade lika möjligheter att nå sin fulla potential hade världen inte bara varit mer rättvis utan den skulle vara mer framgångsrik”, skriver Kristalina Georgieva, chef för Världsbanken.

Världsbanken har undersökt hinder som kvinnor möter i arbetslivet, bland annat i vilken utsträckning kvinnor och män har tillgång till arbetsmarknaden och till vilken grad kvinnor kan styra över sina ekonomiska tillgångar. Resultatet visar att kvinnor i världen bara har drygt 75 procent av mäns ekonomiska rättigheter och möjligheter.

Studien ”Women, Business and the Law 2019: A Decade of Reform”, har samlat data under en tioårsperiod från 187 länder och det visar att framsteg har gjorts. Bland annat har 35 länder infört lagar mot sexuella trakasserier på arbetsplatser och 22 länder har tagit bort restriktioner som hindrar kvinnor i arbetslivet. Men det finns fortfarande gott om lagar i världen som hindrar kvinnor att ge sig in på arbetsmarknaden.

– Vi har tittat på olika val som kvinnor måste göra under sina liv och hur lagar och restriktioner gör det svårare för kvinnor just på grund av att de är kvinnor, säger Rita Ramalho, chef för Världsbankens datainsamling och en av medförfattarna till rapporten till TT.

Sverige är ett av sex länder som får full poäng på Världsbankens jämställdhetsskala, vilket inget land fick för tio år sedan.

– Det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar. Det finns fortfarande till exempel stora löneskillnader kvar, säger Rita Ramalho.

I södra Asien visade resultaten på förbättringar medan Mellanöstern och Nordafrika hamnar långt efter i jämställdhetsskalan. Där har kvinnor i genomsnitt 47 procent av mäns ekonomiska rättigheter och möjligheter, vilket gör de länderna till de mest ojämlika i världen.

Rita Ramalho menar att mer jämställdhet leder till ekonomiskt välstånd.

– Vi måste upplysa och göra människor mer medvetna om att länder förlorar pengar genom att inte ge lika rättigheter till kvinnor. Förutom att ge lika rättigheter till kvinnor har det här också ett ekonomiskt värde, det ökar bland annat länders BNP, säger hon.

Studien har åtta huvudkriterier som de tittar på vad gäller kvinnors möjligheter i yrkeslivet: Rörelsefrihet, starta företag, få betalt/lön, äktenskap, barn, driva ett företag, förvalta tillgångar och pension.

”Barn” innehåller till exempel lagar kring moder- och faderskap samt föräldraledighet som påverkar kvinnors ekonomiska beslutsfattande när man planerar att starta en familj.

Av de länder som fick 90 poäng eller mer, är 26 höginkomstländer inom OECD, åtta är från Europa och Centralasien, två från Latinamerika (Paraguay och Peru) och de övriga tre är från Ostasien och Stillahavsområdet (Taiwan, Kina).

Längst ned på listan hamnade Saudiarabien, följd av Förenade arabemiraten, Sudan, Iran, Qatar och Syrien.