Sverige tar täten när läkemedelsindustrin revolutioneras

Strax efter millennieskiftet inleddes en drastisk decimering av den svenska läkemedelssektorn. Först med Pfizers uppköp av Pharmacia 2002, sedan Astra Zenecas flytt av sina forskare 2012.

Nu är det sju år sedan forskartjänsterna överfördes till Göteborg. Och utvecklingen har definitivt vänt. I dag har Sverige flera stora sjudande Life Science-kluster, med sammanlagt 40.000 anställda.

4.500 av dem finns i Södertälje i Astra Zenecas fabriker, där verksamheten nu expanderar igen. I Gärtuna, strax utanför stadskärnan, har koncernen valt att etablera sin första fabrik för fyllning och packning av biologiska substanser.

– Faktum är att Astra Zeneca de senaste tio åren investerat i runda slängar tio miljarder kronor i Sverige, berättar Robert Malmberg, produktionschef för nya Astra Zeneca Biologics, inte utan stolthet när han visar DN runt i de splitter nya fabrikslokalerna.

Den nya fabrikens produktionschef Robert Malmberg visar oss runt i de nya och ännu rätt ödsliga lokalerna. Foto: Lisa Mattisson

I slutet av januari i år flyttade personalen, för tillfället 102 personer, in på de 14.000 kvadratmetrarna, som just nu testkörs inför den kommersiella premiären nästa år.

Optimismen känns tydligt både hos produktionschefen och hos koncernledningens fabriksansvariga Pam Cheng, på tillfälligt Sverigebesök. Hon är mycket nöjd med att se Biologics-fabriken på startbanan:

– Underbart! Vi har jobbat sedan 2015 för det här.

Vill du kalla Sverige ett föregångsland inom Life Science internationellt?

– Definitivt. Astra Zeneca här i Södertälje är redan en av världens största läkemedelsindustrier. Och med AZ Biologics blir den ännu större.

Pam Chengs bild bekräftas av SCB:s siffror över export och handelsnetto för i fjol: de facto är den svenska läkemedelsbranschen i dag nästan lika viktig för Sveriges handelsbalans som papper och vägfordon är. Under 2018 exporterade Sverige läkemedel för 82 miljarder kronor, det vill säga 11 procent mer än 2017.

På börsen slogs rekord i fjol. Sverige blev trea i världen sett till antalet nynoterade Life Science-bolag, näst efter USA och Kina. Borträknat jätten Astra Zeneca har den svenska medicinsektorn nu ett börsvärde på runt 350 miljarder kronor – nära 3,5 gånger så mycket som vid millennieskiftet. I dag finns över 170 hälsovårdsföretag på börsen – dubbelt så många som vid millennieskiftet.

Karolinska Institutet blir, om Brexit realiseras, EU:s främsta medicinska universitet.

Många ser till och med framför sig Sverige och Norden som ett slags Europas Silicon Valley för läkemedelsforskning och annan Life Science.

I fokus står cancersjukdomar och problem i andningsvägarna, där Astra Zeneca redan i dag har två framgångsrika preparat på marknaden.

Regeringskansliets samordnare för en mer vässad Life Science-strategi, Jenni Nordborg, tror stenhårt på att de nordiska länderna gemensamt har en enorm potential:

– Lägger man ihop våra nordiska länder och våra patientunderlag kvalar vi in bland världens riktigt stora Life Science-ekonomier, säger hon.

– Om vi lyckas samordna oss och samarbeta bättre kring patientgrupper och annat kan vi attrahera vilka kliniska prövningar som helst från de stora läkemedelsbolagen.

Ledande branschföreträdare framhåller gärna att forskningen och affärsutvecklingen står inför en – minst – lika stor revolution som fordonsindustrin gör med självkörande/elektriska bilar.

Nya är möjligheterna att anpassa biomedicinska läkemedel till varje patients specifika genetiska förutsättningar. Med ”precisionsmedicin” används inte längre ett och samma läkemedel för alla med en viss sjukdom. Som cancer, hjärt- och kärlproblem eller svår astma. I stället anpassas läkemedlen till patienternas olika genetiska typer. Därmed kan felbehandlingar och biverkningar minimeras. Tekniken kommer att göra det lättare att förutse vilka patienter som ligger i riskzonen för olika sjukdomar.

För att identifiera vad som verkligen är rätt behandling för respektive patient utgår läkarna från ”kartor”. Det vill säga AI-styrda analyser av stora patientgruppers genetiska data och hälsodata korskörda med information i journalsystem.

– Redan nu utgör biologiska läkemedel hälften av Astra Zenecas pågående forskning och potentiella nya produkter, konstaterar Elisabeth Björk, globalt ansvarig för läkmedelsutvecklingen på områdena hjärta/kärl, diabetes och kronisk njursjukdom på Astra Zenecas forskningsenhet i Göteborg.

I fokus står cancersjukdomar och problem i andningsvägarna, där Astra Zeneca redan i dag har två framgångsrika preparat på marknaden: Fasenra, mot svår astma, och Imfinzi, mot lungcancer.

Varje fylld injektionsspruta granskas minutiöst för att säkra att inga främmande partiklar hamnat i glassprutan. Granskaren får bara arbeta tjugo minuter åt gången för att inte bli trött i ögonen. Foto: Lisa Mattisson

Elisabeth Björk betonar vikten av artificiell intelligens och ”maskininlärning” i dagens läkemedelsforskning, där superdatorer kan dra nya slutsatser genom att tröska igenom enorma mängder data.

– Det som är spännande är att se hur det kan hjälpa oss att förstå mängden information som finns där ute i olika register och journaler, och lära oss se vilka patienter som är i riskzonen för en sjukdom, och även se hur vi kan påverka sjukdomsförloppen.

Nästan 30 procent av bolagets globala forskningsbudget på sex miljarder dollar, drygt 55 miljarder kronor, styrs från Sverige. Men att den nya fyllnings- och förpackningsanläggningen, en investering värd 2,5 miljarder kronor, skulle hamna just i Södertälje var ingen självklarhet. I startfältet fanns även USA och Storbritannien, där Astra Zeneca har omfattande forskning och de biologiska läkemedlen tillverkas.

Att Södertälje ändå gick segrande ur striden beror inte minst på de svenska fabrikernas framgångsrika effektiviseringsarbete.

Men Sverige har fler fördelar för Life Science-produktionen, framhåller Robert Malmberg.

– Vi har ett stabilt land. Här finns ett bra kvalitetstänk. Våra produkter är ju väldigt dyra. Då måste man vara väldigt noggrann och ha rätt kompetens.

Tillverkningen och hanteringen av biomedicin ställer även extremt höga krav på renhet. Allt måste steriliseras och alla produktionslinjer hållas åtskilda.

Som mest ska anläggningen kunna producera 25 miljoner enheter per år. En stor skillnad mot tillverkningen av kemiska läkemedel är kravet på en obruten kylkedja för preparaten som skickas kylda ända från Astra Zenecas tillverkningsanläggning utanför Washington.

– De här substanserna är känsliga, konstaterar produktionschefen.

– Eftersom de kommer från levande system bryts de ned om de inte kylförvaras. Det är å andra sidan positivt. Inga skadliga substanser blir kvar och påverkar naturen med resistensutveckling och annan inverkan på djur och människor.

Tillverkningen och hanteringen av biomedicin ställer även extremt höga krav på renhet. Allt måste steriliseras och alla produktionslinjer hållas åtskilda. Och så hela tiden kravet på kylning.

– Det är ju sådant som Sverige är känt för. Inte masstillverkning, men ordning och reda och kvalitetssystem, påpekar Robert Malmberg.

De nya fabrikslokalerna i Södertälje är än så länge lätt ödsliga. Men när fabriken i tas i kommersiell drift sommaren 2020 väntas runt 150 personer arbeta tvåskift i fyllnings- och packningsanläggningen och i fabrikens laboratorier. Ingenjörer, mikrobiologer, farmaceuter och specialtränade processoperatörer.

I den hermetiskt tillslutna stora maskinen fylls sprutor med exakt rätt mängd. Foto: Lisa Mattisson

Innan vi får lov att närma oss anläggningens allra heligaste, eller åtminstone den korridor där vi genom ett fönster kan titta in på den stora fyllningsmaskinen, måste vi ta av oss skorna, som får stanna utanför en heldragen linje. På andra sidan får vi byta till vita träskor, dito skyddsrockar och stora skyddsglasögon.

I den hermetiskt tillslutna maskinen fylls sprutor med exakt rätt mängd, utan att några främmande partiklar tar sig in i systemen. Isolatorn har hål på sidorna, där operatören kan sticka in armen och landa handen i en tjock handske; det enda sättet att påverka skeendet under produktion.

Guidningen går vidare en trappa ned. Där packas de fyllda sprutorna och flaskorna i askar och i större emballage. Innan vi går in här tvingas vi alla krypa i föga smickrande ljusblå overaller och stoppa in håret i små runda blå pappersmössor med resår i kanterna, som ett slags badmössor i tunn papp.

Koncernledningens Pam Cheng på tillfälligt Södertäljebesök har dagen innan hållit föredrag på temat ”Framtidens fabriker”.

Hon har hittills jobbat 22 år i branschen. Och konstaterar att industrin på de två decennierna inte genomgått några större teknologiska förändringar. Men att de nu trängs i farstun.

”Astra Zeneca här i Södertälje är redan en av världens största läkemedelsindustrier”, säger Pam Cheng. Foto: Lisa Mattisson

– Med AI och maskininlärning, sakernas internet och blockchainteknik och all ny kunskap om generna och kroppens övriga byggstenar ser vi en explosion av ny medicinteknologi, säger hon.

– Allt det här fungerar som en hävstångskraft på oss. Datorer och maskiner kommer att sköta mer av rutinjobbet.

Vissa arbetsmoment i fabrikerna medför olycksrisker, påpekar hon. Till exempel bör de anställda inte utsättas för mycket potenta cancerläkemedel. Eller i onödan riskera arbetsplatsolyckor där överhettning kan orsaka en olycka.

– Vid sådana moment kan man med hjälp av en kamera som scannar arbetsplatsen i kombination med maskininlärning få bättre varningar om något håller på att gå snett.

– Vid de maskinerna kan vi ha en robot som gör det som är farligt, och låta de anställda övervaka maskinerna. Vi arbetar också med drönare som övervakar våra lager, och internet of things för att fylla på fabrikernas förråd automatiskt med sprutor, flaskor, provrör och stärkelse.

Kommer inte alla dessa nya IT-lösningar leda till att Astra Zeneca får väldigt få anställda i framtiden?

– Nej, vi kommer inte att ha färre anställda, trots alla robotar. Vårt mål är att fram till 2025 växa från en omsättning på 22 miljarder dollar till 50 miljarder dollar. Robotarna kommer att hjälpa oss växa. Våra anställda ska fokusera mer på uppgifter med högre mervärde. Därför riktar vi in oss allt mer på unga teknikkunniga medarbetare.

Foto: Lisa Mattisson

Fakta. Astra Zeneca i Sverige Astra Zeneca har 64.600 medarbetare globalt varav 6.900 medarbetare i Sverige, fördelade på 2.400 i Göteborg (forskning) och 4.500 i Södertälje (tillverkning).

Terapiområden: Onkologi, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar, sjukdomar i andningsvägarna.

Bolaget är också selektivt aktivt inom terapiområdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion.

De läkemedel som levereras från Sverige står för mer än 35 procent av Astra Zenecas totala försäljningsvärde. Exempelvis produceras koncernens tre största läkemedel – räknat i försäljning (Symbicort, Tagrisso och Nexium) – alla i Södertälje.

Varje år produceras cirka 12 miljarder tabletter i Södertälje, men även ett betydande antal inhalatorer (turbuhalers), injektionsflaskor och flytande lösningar – för export till hela världen.

Sammantaget producerar företaget mer än 30 olika läkemedel för fler än 100 marknader. Visa mer

