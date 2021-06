Sveriges datorspelsdrottning: Att vara nörd är coolt

Fakta. Från gambling till gaming

Ebba Ljungerud, vd Paradox Interactive

Ålder: 48 år

Utbildning: M.Sc. Business and Economics, Lunds Universitet

Karriär: Produktchef, kommersiell chef Kindred Group, 2014 - 2018, styrelseledamot Paradox Interactive, 2014 - 2018, vd Paradox Interactive, 2018 -

Bor: Stockholm

Bästa datorspelen, som inte finns hos Paradox: What Remains of Edith Finch; The Legend of Zelda: Breath Of The Wild; Candy Crush