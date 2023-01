Sveriges första ”carport” för fartyg planeras i Luleå

Fakta. Luleå hamn och Malmporten

Norra Sverige står redan för 65 procent av Sveriges råvaruexport och åtta miljoner ton gods omsätts årligen i Luleå hamn. Den siffran väntas tredubblas från 2020 till 2030.

Under samma period beräknas antalet fartygsanlöp öka från 600 fartyg per år till uppemot 2500 fartyg per år.

På land kommer en ny hamnplan på 750 000 kvadratmeter att växa fram, vilket motsvarar mer än hundra fotbollsplaner. Den byggs till viss del upp av återvunna muddringsmassor från projekt Malmporten, som handlar om att farlederna till Luleå hamn breddas och fördjupas för att större och fullt lastade fartyg ska kunna trafikera området som också får en ny djuphamn.

Fartygens bränsleförbrukning, utsläpp och fraktkostnader beräknas minska med uppemot 40 procent inom respektive område.

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt och är ett samarbete mellan Luleå Hamn AB, Luleå kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket. Projektet genomförs av Sjöfartsverket och Luleå Hamn.

Muddringsprojektets tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen beviljades 2018. I år kommer provmuddringar att ske och omkring 2027/2028 väntas projektet och muddringen vara klar.

Parallellt med detta sker även andra satsningar i området som exempelvis en allvädersterminal med väderskyddade hamnbassänger, vars ansökan till Mark- och miljödomstolen kommer att prövas under 2023.

Källa: Luleå hamn och Sjöfartsverket