Sveriges samordnare: Här är de mest lovande vaccinen mot covid-19

En av deltagarna i Astra Zenecas studie får testvaccinet i Soweto i Johannesburg. Foto: Siphiwe Sibeko/AP

Astra Zeneca/Oxford universitet

Det svensk-brittiska bolaget Astra Zeneca utvecklar vaccinet tillsammans med Oxfords universitet. Det rör sig om ett adenovirusvektorvaccin, som är baserat på ett vanligt förkylningsvirus men försvagas så att det inte kan orsaka sjukdom. När det sprutas in i kroppen börjar cellerna tillverka virusproteiner som immunförsvaret producerar antikroppar mot.

– Den här tekniken är ganska oprövad. Det finns bara ett godkänt vaccin sedan tidigare, säger Sveriges nationella vaccinsamordnare Richard Bergström.

I september pausade Astra Zeneca tillfälligt försöken sedan en deltagare drabbats av en neurologisk sjukdom. De har nu återupptagits, men inte i USA.

EU har slutit avtal om att köpa in 300 miljoner doser av vaccinet, med möjlighet till ytterligare 100 miljoner doser. Om vaccinet blir godkänt får Sverige tillgång till två procent av doserna. Resultaten från fas 3-studien, som är den sista, väntas komma i höst.

– Planen är att vi får resultat i oktober–november och att det tar några månader att få ett godkännande, om allt ser bra ut. Vi räknar med leverans första kvartalet nästa år.

Ett av Glaxo Smith Klines kontor i London. Foto: Sang Tan/AP

Sanofi/Glaxo Smith Kline

Det här är ett så kallat proteinvaccin, där forskarna utgår ifrån ett protein från coronaviruset, tar dess genom – en organisms samtliga samtliga gener – och odlar fram proteinet i större mängder. Sedan ges proteinet som vaccin tillsammans med en adjuvans, ett ämne som triggar kroppens förmåga att bilda antikroppar.

Inom kort väntas bolagen starta sin fas 3-studie. EU har tecknat avtal om möjlighet att köpa upp till 300 miljoner doser.

– Teknologin är mer beprövad och traditionell än de flesta andra av de här vaccinen. Men leveranserna kommer lite senare, under andra halvåret nästa år, säger Richard Bergström.

I vaccinet ingår samma adjuvans som fanns i svininfluensavaccinet Pandemrix – det är kopplat till en ökad risk för narkolepsi hos barn och unga.

– Vi måste vara väl medvetna om att det finns frågetecken kring vaccinet, både vetenskapligt och förtroendemässigt. Men enligt avtalet behöver Sverige inte bestämma sig för att ta del av vaccinet förrän i början av nästa år.

Modernas vaccin är utvecklat genom en helt ny teknik. Foto: Ted S. Warren/AP

Moderna/National Institute of Allergy and Infectious Diseases:

Bioteknikbolaget Moderna har fått nästan 1 miljard dollar av den amerikanska hälsomyndigheten National Institute of Allergy and Infectious Diseases för att utveckla vaccinet. Det rör sig om ett mrna-vaccin, vilket innebär att man sprutar in genetiskt material från coronaviruset i kroppen. När materialet tar sig in cellerna de börjar tillverka virusproteiner, som immunförsvaret producerar antikroppar mot. Tekniken är helt ny i vaccinsammanhang.

Moderna hoppas leverera upp till 1 miljard doser årligen. I mitten av september sades bolaget vara i sluttampen med rekryteringen av de 30.000 personer som ingår i den pågående – och sista – fas 3-studien, enligt Reuters.

Bolaget slutförhandlar med EU, vilket innebär att det i praktiken bara är en tidsfråga innan ett formellt avtal är på plats.

– Vaccinen väntas komma ganska tidigt, i början på nästa år, säger Richard Bergström.

Den första deltagaren i Pfizers studie får testvaccinet i maj. Foto: University of Maryland School of Medicine via AP

Pfizer/Biontech:

Enligt Pfizer kommer man sannolikt att veta om mrna-vaccinet, som utvecklas i samarbete med tyska Biontech, är säkert och effektivt någon gång i slutet av oktober. I så fall kommer de snabbt att ansöka om tillstånd, uppgav Reuters i mitten av september.

Bolagen, som har inlett sin fas 3-studie, planerar att leverera upp till 100 miljoner doser runt om i världen i slutet av 2020 och omkring 1,3 miljarder doser i slutet av 2021, rapporterade Reuters i början av månaden.

EU slutförhandlar med Pfizer/Biontech om att köpa upp till 300 miljoner doser. Tanken är att EU inledningsvis ska köpa in 200 miljoner doser och därefter ha möjlighet att köpa in ytterligare 100 miljoner doser.

– Det här vaccinet kommer också i början av nästa år. Det är svårt att precisera om det blir i januari eller februari, säger Richard Bergström.

Curevacs vd Franz-Werner Haas visas på Nasdaqs skärm på Times Square i New York. Foto: Nasdaq Market Site via AP

Curevac:

I augusti uppgav bolaget i ett pressmeddelande att dess mrna-vaccin befann sig i fas 1-försöken på olika platser i Tyskland och Belgien. De första resultaten väntas komma tidigt i kvartal 4. Baserat på resultaten planerar bolaget att inleda fas 2/3 samma kvartal.

Curevac slutförhandlar med EU om att leverera upp till 225 miljoner doser med möjlighet att köpa ytterligare 180 miljoner doser, skriver bolaget.

– I princip är det de volymerna vi pratar om, sedan återstår detaljerna i kontraktet. Curevac levererar också tidigt nästa år, säger Richard Bergström.

Johnson & Johnson hoppas ta fram ett vaccin där det bara krävs en dos. Foto: Cheryl Gerber/AP

Johnson & Johnson

Vaccinet är, precis som Astra Zenecas, ett adenovirusvektorvaccin. Johnson & Johnson planerar att rekrytera 60.000 personer till sin pågående fas 3-studie som ska genomföras på över 200 platser i USA och i andra länder, uppger CNN.

Det här är det enda vaccinet, av de sju listade, där bolaget satsar på bara en dos.

– Det är inte så att man kan designa ett vaccin så att det blir en dos, det beror på vilket immunrespons man får, säger Richard Bergström.

Johnson & Johnson slutförhandlar med EU. Det handlar om 300-400 miljoner doser. Leverans väntas första halvåret nästa år.

En av deltagarna (höger) i Novavax studie i Melbourne, Australien. Foto: Patrick Rocca

Novavax

Förra veckan meddelade Novavax att bolaget hade inlett fas 3-studien av sitt proteinvaccin i Storbritannien. 10.000 personer väntas få vaccinet de kommande fyra–sex veckorna, uppger Novavax i ett pressmeddelande.

Novavax har redan slutit avtal USA, Storbritannien, Japan och Kanada och slutförhandlar nu med EU. En källa med insyn i förhandlingarna uppgav förra veckan att det sannolikt handlar om minst 100 miljoner, skriver Reuters.

– Det här vaccinet är – precis som Sanofis – mer traditionellt och beprövat men kommer lite senare, under första halvåret nästa år. Det handlar om ett par hundra miljoner doser för EU:s del, säger Richard Bergström.

