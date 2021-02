Swedavia har tappat 32 miljoner flygresenärer

Swedavia redovisar en 87-procentig minskning av resenärer under januari i år. Det flög 342.000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, att jämföra med 2.670.000 resenärer under samma månad i fjol.

”Januari är den elfte månaden i rad med en kraftigt negativ påverkan av pandemin på flygresandet, som fortfarande är på historiskt låga nivåer. Smittspridningen och reserestriktioner har återigen ökat både i Sverige och i vår omvärld, vilket medför en ny nedåtgående trend för flygresandet i början av året”, säger Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson i ett pressmeddelande.

Swedavia driver de tio största flygplatserna i landet.

Störst minskning under januari visar Bromma flygplats i Stockholm, som har tappat hela 98 procent av resenärerna jämfört samma månad i fjol. Arlanda i Stockholm och Landvetter i Göteborg har backat med 86 respektive 89 procent.

Under de elva månaderna som har gått sedan pandemins utbrott har cirka 5,3 miljoner passagerare flugit till eller från Swedavias flygplatser. Det kan jämföras med motsvarande period 2019–2020, då flygplatserna hade cirka 37,2 miljoner resenärer.

När Swedavia summerar antalet resenärer under helåret i fjol konstateras en minskning med tre fjärdedelar jämfört med föregående år. Det innebär att flygresandet i ett svep föll tillbaka till samma nivåer som i början av 1980-talet.

Jonas Abrahamsson räknar med att efterfrågan för flygresor kommer att vara låg i flera månader till.

”De vaccininsatser som nu genomförs är helt avgörande för att världen ska öppna upp igen, men också för en återhämtning av flygresandet och vår möjlighet till att mötas och träffas igen”, säger han.

Läs mer: Flest klagomål för flygresor