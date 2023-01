Swedbanks vd om höjda boräntor: Det finns kunder som får problem

Swedbank är marknadsledande på bolån i Sverige, med en marknadsandel på 22 procent.

Och länge har bolånen varit en kassako för banken, men den rollen börjar nu tas över av inlåningen, det vill säga pengar som kunderna sätter in i banken.

Räntenettot, skillnaden mellan vad banker ger i ränta och vad den själv tar när den lånar ut pengar, steg med hela 31 procent till 10,9 miljarder kronor under det fjärde kvartalet i fjol jämfört med det tredje kvartalet. Vinsten före skatt för kvartalet blev 8,6 miljarder kronor, mot knappt sex miljarder för motsvarande kvartal 2021.

Jens Henriksson, vänder sig dock mot beskrivningen av insättningarna som bankens kassako.

– Jag vänder mig mot ordet kassako. Under tiden med negativa räntor tjänade vi pengar på bolånen, men förlorade på insättningar, säger han.

Henriksson pekar på att under minusräntan fick banker betala när de satte in pengar i Riksbanken. Däremot tog de inte ut ersättning för kunderna när de satte in sina pengar.

– Nu tjänar vi mindre på bolånen och tjänar mer på insättningar. Och då får vi en lönsam bank, menar Henriksson.

Swedbankchefen vill gärna peka på att den som binder sina pengar i banken under en tid kan få ränta på dem. Men på vanliga lönekonton är räntan fortfarande 0. Och även om kunderna kan få ränta om de väljer att hålla pengarna inlåsta i banken under en tid, så är den ökande strömmen av insättningar allt mer lönsam för banken.

Svenska hushåll har betydligt högre skulder än för 10–20 år sedan, ett resultat av de kraftigt stigande bostadspriserna. Nu stiger räntorna, samtidigt som hushållen pressas av inflationen och dryga elräkningar.

Är inte det här oroande för banken?

– När det gäller just banken – nej. Vi har under lång tid jobbat med våra kunder och ställt krav att de ska kunna hantera 6–7 procents ränta och att de inte ska ta för stora skulder och att de dessutom ska amortera, säger Henriksson.

– Jag ser inte framför mig några stora kreditförluster på det här området, tillägger han.

Den kalkyl som en bolåntagare hade att förhålla sig till för ett par år sedan, med låg inflation och låga elpriser, är en helt annan än motsvarande i dag.

Betyder inte det att kunderna pressas när kalkylen kanske inte längre håller?

– Det är pressande för våra kunder, så är det. Men samtidigt har vi stresstestat dem med 7 procent ränta också för två år sedan. Jag tror att många av dem känner sig trygga i dag, även om det finns kunder som får problem.

– Det råd jag ger dem är att om man märker att man får problem ska man höra av sig till banken. Finns det då speciella omständigheter kan vi ge amorteringsfrihet. Man kan alltid prata med banken – hellre för tidigt än för sent.

Under helåret 2022 gjorde Swedbank en vinst före skatt på 27,4 miljarder kronor, en ökning med 6 procent jämfört med 2021.

Räntenettot ökade med 23 miljarder på helåret, från 27 miljarder kronor till 33,2 miljarder.

Provisionsnettot däremot sjönk med 4 procent, jämfört med 2021 mycket beroende på att 2022 var ett dåligt börsår. Bankens inkomster från kapitalförvaltningen minskade när andelen av förvaltningen i aktiefonder sjönk.

Styrelsen föreslår en utdelning på 9,75 kronor per aktie, vilket är 50 öre mer än i fjol.

