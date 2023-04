Systembolaget byter ut kritiserad märkning

Logga in

Märkningen ”Hållbart val” lanserades i början av förra året i form av en hand som gör tummen upp för produkten på hyllan och en text som säger att det är just ett hållbart val.

Lanseringen var stor med egna reklamfilmer, tidningsannonser och influerarsamarbeten. Märkningen beskrivs av Systembolaget som unik eftersom den kräver hållbarhet inom såväl klimat och miljö som arbetsförhållanden.

För att få den ska leverantören kunna visa att odling och produktion är miljöcertifierad, arbetsvillkoren ska vara analyserade och godkända av Systembolaget och förpackningen ska ha ett lägre klimatavtryck än en traditionell glasflaska. Då är produkten ett hållbart val, enligt Systembolaget.

Men kampanjen mötte snabbt kritik från importörsledet och upplägget anmäldes till EU-kommissionen. Anmälaren, vinomportören Martin Wall, menar att hela upplägget hindrar Systembolagets leverantörer från att konkurrera på lika villkor eftersom bara produkter i det som kallas fast sortiment kan få märkningen.

Mindre aktörer som försöker slå sig in och nå butikshyllorna via exempelvis beställningssortimentet har inte möjlighet till samma stämpel, även om de i själva verket är än mer hållbara än det Systembolaget kallar för Hållbart val menar han.

– Det är den yttersta formen av diskriminering och konkurrenssnedvridning, säger Martin Wall.

Han har också invänt mot utformningen av själva kriterierna. Framför allt mot att samtliga tre aspekter måste uppfyllas för att få stämpeln.

– Du kan i praktiken producera ett vin på en miljöcertifierad gård i Skåne med schysta villkor och köra det till Systembolaget på cykel, och ändå uteslutas för att du använder en vanlig glasflaska. Men petflaskor som skeppas från andra sidan jorden kan få hållbarhetsmarkeringen.

Fakta. Systembolagets sortiment Systembolaget har flera olika sortiment. Det fasta, som finns i alla butiker och online, är det största och mest eftertraktade bland leverantörerna. Dit kan de kvala in med sina produkter antingen genom en lång upphandling med hårda krav, eller genom att visa på bra försäljningssiffror i till exempel beställningssortimentet. Visa mer Visa mindre

Det är oklart när EU-kommissionens hantering av anmälan är klar, men redan nu står det klart att Systembolaget går in och justerar i satsningen och öppnar upp för leverantörer utanför det fasta sortimentet.

Det har inte kommunicerats till kunderna än, men i ett meddelande på den interna portalen för Systembolagets leverantörer framgår det också att symbolen med tummen upp kommer att tas bort. Man kommer inte heller längre slå fast att produkten är ett ”Hållbart val”. I stället ska produkterna flaggas med ”Våra mest hållbara drycker”.

DN har sökt Systembolaget för att ställa frågor om bakgrunden till ändringarna och kritiken om som riktas mot märkningen, men får ett skriftligt mejlsvar:

”Hållbart val skrotas inte – vi vill vara rörliga och skapa en flexibel lösning för att guida kunderna till hållbara val och därför kommer Hållbart val få en förbättrad och utvecklad kostym i butik från 1 juni, e-handeln efter sommaren”, skriver pressekreteraren Marie Elfstrand.

Kriterierna kommer vara desamma, understryker hon, men den nya märkningen ska rimma bättre med kommande EU-direktiv om hur företag får göra egna hållbarhetsmärkningar, menar Systembolaget.

Martin Wall står fast vid sin kritik mot Systembolaget. Oavsett vad märkningen kallas och trots att det nu öppnas även för aktörer i beställningssortimentet menar han att kriterierna varken gynnar leverantörer eller konsumenter.

– Det är fortfarande konkurrenshämmande. För mig innebär det att Viotti, en av mina producenter i Italien, ändå inte kommer få sitt vin publicerat som hållbarhetsmärkt för de har en vanlig glasförpackning. Att jag sedan oftast kör deras viner med tåg så att utsläppet blir betydligt lägre än många andra spelar ingen roll här, säger han.

Systembolaget menar att transport inte har lika stor miljö- och klimatpåverkan som produktion och förpackning har, men uppger att kriterierna kan komma att justeras framöver.

”Transportens miljö- och klimatpåverkan skulle kunna vara ett kriterium att lägga till i framtiden förutsatt att vi kan få in kvalitativa data på de olika transporternas utsläpp kopplat till aktuell produkt. Vi utvärderar löpande och kan vid behov justera kriterierna, fler aspekter av hållbarhet kan komma att vägas in och de drycker som kvalar in i dag kanske inte gör det i morgon”, skriver Marie Elfstrand.