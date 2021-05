Systembolagets vd om hotet från näthandeln: Behöver lag om ensamrätt

Egentligen var det mjölken som tog Magdalena Gerger till Systembolaget. Efter avslutad ekonomutbildning fick hon så småningom jobb inom Arlasfären. På papperet var det kanske inte så stor skillnad mot de tidigare jobb hon haft. Men det fanns en viktig skillnad:

– I Arla är ägarna bönder så man hade en rejäl fot i jordbrukspolitiken, samtidigt som man hade en fot där man skulle vara kundtillvänd. Det var där jag fick upp ögonen för att ha fler intressenter.

Det var en bakgrund som kom väl till pass när hon i maj 2009 klev in i rollen som vd för Systembolaget – ett statligt företag med monopol på att sälja alkoholhaltiga drycker.

– Jag har fått lära mig att tycka om att förankra, i Sverige, i alla landsändar, i alla frågor.

Systembolaget är ett företag som de flesta har en åsikt om; privatpersoner, politiker och organisationer.

– Det har förändrat mig, hur jag fattar beslut, säger Magdalena Gerger. Jag gör inte saker lättvindigt längre.

– En del av uppdraget är att ha en dialog med näringsidkare och leverantörer. En annan del är att ha en dialog med IOGT-NTO och barnrättsorganisationerna. Vi ska ju verka för ett bättre Sverige med färre skador, samtidigt som vi ska verka för att kunden är extremt nöjd och aldrig önskar sig något annat än Systembolaget.

Nuförtiden räcker det inte för de anställda på Systembolaget att vara kompetenta på mat och dryck, även hållbarhetsaspekten intresserar kunderna berättar Magdalena Gerger. – När kunder kommer in och frågar ”hur ska jag flytta handeln om jag vill få det absolut minimalaste avtrycket för Moder Jord” gäller det att verkligen att ha koll på djupet.” Foto: Fredrik Funck

Ja, det var det där med Systembolagets speciella uppdrag. Hur ser det ut egentligen?

– Att göra Sverige bättre, friskare, säger Magdalena Gerger. Att färre tar skada och att vi dricker mindre, gör mer medvetna val.

Kraven på Systembolaget preciseras i alkohollagen, avtalet mellan Systembolaget och staten, i ägaranvisningen samt i statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. Där ingår, förutom ensamrätt på försäljning med ansvar, även god service och att informera om alkoholens skadeverkningar. Det yttersta argumentet för monopolets existens är skyddet av folkhälsan.

Det kan verka omöjligt, att kombinera ett uppdrag med att inte överförsälja och samtidigt vara ett vinstdrivande företag. Men det tycker inte Magdalena Gerger.

På papperet ser de onekligen ut att lyckas. Förra året nästan fördubblades Systembolagets vinst före skatt, och när svenska folket får ange vilket förtroende de har för olika företag, myndigheter och organisationer hamnar Systembolaget ständigt i topp.

– Till och med IOGT-NTO är mer nöjda med oss nu än vad de var för femton år sedan. Trots att vi tjänar mer, säger Magdalena Gerger. Sverige dricker mindre än EU och de ser att den här paketeringen; service, måttfullhet och lösningsorientering, fungerar. Det är myndighetsutövning i en helt annan förpackning: I ett trevligt, kunnigt, serviceorienterat och omtänksamt paket.

Just måttfullhet är ett centralt begrepp för Magdalena Gerger, både privat och som ledord för verksamheten.

– Det innebär inte att upplevelsen blir sämre. Det innebär att det finns normer och beteenden som går bortom rus per krona och överkonsumtion till fokus på kvalitet och upplevelsen.

Kvalitet ska inte uppnås på bekostnad av någon. Dåliga arbetsplatser i Sydafrika ska inte ligga till grund för en bra kvalitetsupplevelse när du konsumerar vinet. Den synen har vi.

Inriktningen på kvalitet är, tillsammans med hållbarhet, något Magdalena Gerger gärna framhåller.

– Kvalitet är A och O, och då menar vi det i ganska många perspektiv, förklarar Magdalena Gerger.

Exakt vilka de kvalitetsperspektiven var rådde det delade meningar om, då tv-programmet ”Uppdrag granskning” 2016 avslöjade hur vingårdar i Sydafrika struntade i att följa Systembolagets etiska kod för arbetsvillkor för sina anställda.

– Det börjar förstås med kvalitet i produkten och bakomvarande led. De är tätt knutna till hållbarhetsaspekten. Kvalitet ska inte uppnås på bekostnad av någon. Dåliga arbetsplatser i Sydafrika ska inte ligga till grund för en bra kvalitetsupplevelse när du konsumerar vinet. Den synen har vi.

”På midsommarafton mitt första år som vd var det EN kassa i EN butik som gick i stå, och det gjorde att kön ringlade lite extra i den butiken den dagen. Det hamnade på löpet på Aftonbladet. Då förstod jag vilken spotlight det är på Systembolaget.” Foto: Fredrik Funck

Att skifta från ”rus per krona” till ”kvalitet och hållbarhet” är lättare sagt än gjort. Suget efter billig alkohol är stort, och för höga priser gör att vissa kunder söker sig till gränshandeln i stället. Samtidigt är det rimligt att fundera över hur billiga produkter det ska få finnas i det statliga monopolets sortiment.

Det billigaste vinet i Systembolagets fasta sortiment är en trelitersbox med ett rött vin som kostar 159 kronor. Det motsvarar mindre än 40 kronor för 75 cl.

Varför ska det vara billigare att köpa en flaska vin än en kaffe latte i centrala Stockholm?

– Det är en väldigt bra fråga. Jag känner inte till just det vinet, jag kan inte bekräfta att det är så, jag litar på dig.

Magdalena Gerger vänder sig till sin pressansvariga som sitter med och ber henne anteckna detta innan hon fortsätter:

– Det intressanta med oss är att vi sätter i slutändan inte priset på några varor. Hur sätts då priset? Leverantören sätter priset och vi har ett påslag som är likabehandlande och objektivt. I Sverige är det ju tänkt att det är alkoholskatten som sköter de här viktiga nivåerna, hur billigt ska det få vara. Men vi är aldrig ute och frågar efter så här billiga viner.

Den ansvarsfulla försäljningen är något Systembolaget ofta betonar. Att de inte har lockpriser eller erbjudanden av typen ”köp tre betala för två” framhålls i kampanjer, debattartiklar och på hemsidan.

Kan ni sälja hur billigt som helst, utan att folkhälsan är ett argument?

– Vi har i vart fall ingen verktygslåda eller något mandat att hindra det. Det är inte så verktygslådan ser ut. Vi tycker det är bekymmersamt och följer det.

Systembolagets sortiment består av flera delar. Dels det fasta, där vinet som nämndes ovan ingår. Dessa produkter tar sig in i sortimentet genom att Systembolagets representanter provar och kvalitetssäkrar dem. Det finns också ett kvalitetssäkrat tillfälligt sortiment som varierar under året. Till grund för de olika lanseringarna finns en sortimentsstrategi.

Inför varje lansering görs en offertförfrågan till dryckesleverantörer där Systembolaget specificerar vilken typ av dryck de söker, och den eller de som motsvarar önskemålen och håller högst kvalitet köps in till lanseringen. Ytterligare ett sätt att ta sig in i det fasta sortimentet är genom att kvala in från beställningssortimentet. I beställningssortimentet finns drycker som Systembolaget säljer, men som de inte provat eller kvalitetssäkrar eller beskriver, och säljer produkterna tillräckligt mycket kan de ta sig in i fasta sortimentet.

– Kommer det in en produkt på en sån här nivå är det för att någon har erbjudit den i beställningssortimentet, säger Magdalena Gerger. Den har blivit populär, det finns en efterfrågan. Då hamnar den på hyllan och därav priset.

Nästa år går Magdalena Gerger vidare från Systembolaget, där hon klev in i rollen som vd 2009. Foto: Fredrik Funck

– Kruxet är att eftersom vi har ensamrätt på att sälja alkohol i Sverige får vi inte stänga ute vissa leverantörer, vissa produkter eller vissa förpackningstyper. Det faller utanför vårt mandat. Men vi har aldrig gått ut med en offertförfrågan på den nivån, säger Magdalena Gerger.

Det Systembolaget däremot gjort, så sent som förra året, är att efterfråga ett öl vars pris skulle ligga i nivå med de billigaste lågprisölen. Enligt uträkningar som DN:s ölskribent gjort skulle det innebära att det, efter att fasta kostnader som transport, alkoholskatt och förpackning dragits av, blir 23 öre per burk kvar. Dessa 23 öre ska räcka till bland annat råvaror, lokalkostnader och löner för de anställda på bryggeriet.

I höstas la ni ju ut en förfrågan på ett starköl som skulle kosta 6:90 kronor per burk?

– I lanseringsplanen angavs riktpriset 6:90. Den är bara ett första inspel. I offertförfrågan som sedan gick ut landade priset på på max 7:90 kronor. Sedan kom ju den ölen också i en mindre storlek, 33 cl, så därför kunde vi resonera till och från vad det gällde det här med folkhälsan. Är det bättre att köpa en öl i den här prisklassen i något mindre förpackning, än i en större förpackning?

Hur går det här ihop med Systembolagets hållbarhetsambitioner?

– För det första så kostar den ju inte 6:90. Det är så här våra offertförfrågningar kommer till. Vi pratar med leverantörer och de har en viss produkt. Att den finns att tillgå innebär ju att vi inte är ute och cyklar. Och det bekräftades vid det här specifika tillfället, det var många som räckte upp handen och sa att ”vi har det här ölet att erbjuda, den smaken, den här storleken”.

Vilket är argumentet för Systembolaget att vilja ha ett sådant öl i sitt sortiment?

– En ensamrätt betyder inte att vi bestämmer att det här är det som kunden ska efterfråga. Vi ska kunna ha hela bredden med olika kvalitets- och prisnivåer.

Efter intervjun återkommer Systembolagets pressavdelning. De har gjort en egen beräkning med utgångspunkt från priset 7:90 kr. Då blir bruttopriset 1:87 kr per burk (producentens försäljningspris minus alkoholskatt och pant). Kostnaden för själva burken (förpackningen) beräknas till ca 60-70 öre.

Hur säkrar ni upp att den här ölen och det här vinet har producerats på ett hållbart sätt, som inte strider mot er värdegrund?

– Dels har vi en uppförandekod som alla leverantörer skriver under på. Sedan har vi också en unik informationsplattform där leverantörerna delger oss bland annat var druvorna har odlats och vilket transportmedel som använts. Det innebär öppen spårbarhet i hela leverantörsledet. Och så gör vi platsbesök vid upphandlingar, vid inköpsprocessen, och har även så kallade hållbarhetsrevisioner, säger Magdalena Gerger och fortsätter:

– Den här ölen har vi superkoll på. Det är inte sällan vi befinner oss på golvet i den produktionsfaciliteten. Det är svårare när det är många, långa led av underleverantörer, som det är i vinproduktion.

Magdalena Gerger tycker om att odla, både i trädgården och i arbetslivet. ”En av mina absolut viktigaste roller har varit att främja utveckling av personal, och när jag slutar finns det en fin laguppställning som kan ta över.” Dessa vinrankor växer i Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm. Foto: Fredrik Funck

Pandemin medförde naturligtvis särskilda utmaningar för Systembolaget. Butikerna höll öppet, men med särskilda restriktioner.

– Vi har fattat många beslut, som att få in plexiglas i butikerna, att man måste köa utanför, att anställa extrapersonal som pratar och ser till att trivseln är på topp men att det går geschwint till där inne så att ingen behöver vänta för länge. Ingen fick trängas, någonsin.

Hon tycker ändå att bolaget lyckats hantera pandemin väl. Och hon har siffrorna på sin sida. Försäljningen ökade med över 10 procent 2020, samtidigt som siffror från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) visar att alkoholkonsumtionen i Sverige sjönk med sex procent.

Hur vet ni att folk inte dricker mer trots att försäljningen ökat?

– Dels finns det de konsumtionsmätningar som alltid görs i Sverige. Utöver det har vi ökat mätningarna under året så att vi följer pandemin och konsumtionen. Bland annat har vi med hjälp av Norstat mätt vad gemene man rapporterar att de dricker. Då säger majoriteten att man inte ändrat sin konsumtion.

Men när man gör undersökningar kring kost och hälsa anses just självrapportering vara ett väldigt trubbigt verktyg, eftersom man har en tendens att överskatta sina positiva beteenden och underskatta de negativa. Hur tänker ni kring det?

– Det går inte att enbart förlita sig på vad självrapporteringen säger. Det är bara en pusselbit. Det finns också undersökningar som estimerar det som är okontrollerad försäljning, alltså inte på restauranger eller på Systembolaget. Vi vet ju hur mycket man brukar handla utomlands, och så mycket har försäljningen inte gått upp hos oss om du räknar ihop bortfallet från resandeinförsel, konsumtion utomlands och restaurangsektorn.

– När jag blickar tillbaka på ett år med pandemi så kan vi konstatera att även i en kris, så har Systembolagets ensamrätt och systematiken syratestats och lyckats väl, säger Magdalena Gerger.

Det finns en anledning till att Systembolaget ofta framhåller de höga förtroendesiffrorna för bolaget, hur nöjda kunderna är och hur bra service de har. För om monopolet ska ha en framtid räcker det inte med att man jobbar för folkhälsa – man måste även hålla kunderna på gott humör. Så att ge kunderna det de efterfrågar – även om det kan tyckas gå stick i stäv med begrepp som folkhälsa och kvalitet – är avgörande för stödet för ensamrätt vid försäljning av alkohol. Och att sälja alkohol i statlig regi ger intäkter till staten, som kan satsas på folkhälsoarbete.

Magdalena Gerger Familj: Man och två barn, 19 och 23 år. Bor: Stockholm. Intressen: ”Jag har länge haft ett intresse av mat och dryck, men också av näringsaspekten. Det som vuxit sig starkare under åren är intresset för vilket avtryck på planeten detta gör.” Aktuell: Vd för Systembolaget sedan 2009. Har aviserat att hon slutar första kvartalet 2022. Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Investor, Styrelseordförande Nefab AB. Om tiden på Systembolaget: ”Det har varit ansträngande på många sätt, men till 99 procent roligt och givande.” Om framtiden: ”Jag har tackat ja till ett styrelseuppdrag, och det vore ofantligt spännande att få fortsätta att verka i bolag och driva hållbarhetsagendan.” Visa mer

Men det finns hot mot verksamheten. Gårdsförsäljning och mikrocatering är några, men enligt Magdalena Gerger är det största hotet den globala e-handeln.

– När det uppstår nya former för försäljning, som det här med e-handel, så blir det snabbt förändrade kundbeteenden. Då gäller det att hänga med. Att hålla i vårt uppdrag med ansvarsfull försäljning fullt ut. Och detta i en ny kanal, där ingen annan håller på med något som främst är ansvarsfullt. Det mesta i e-handeln går ju ut på att kränga, som du vet.

Att Systembolaget ser e-handeln som ett hot är ingen större nyhet. De har vid flera tillfällen stämt digitala vinhandlare som levererat vin till kunder i Sverige. Samtidigt försvårar de möjligheterna för de konkurrerande apparna att hämta information om Systembolagets produkter från de så kallade API:erna.

En lagstiftning som slår vakt om Systembolagets ensamrätt och systematik med folkhälsa i centrum oavsett kanal.

– Vi ser över onlinebutiken och hela vår struktur och även hur vi delar data och information, för det är det som händer på internet. Det är det som är det nya guldet, så att säga.

Nästa år har Magdalena Gerger aviserat att hon ska lämna posten som vd för Systembolaget. Det är dags att ta nästa steg, både för henne och för bolaget. Och det finns framför allt en sak hon önskar sig, som skulle underlätta för hennes efterträdare:

– En lagstiftning som slår vakt om Systembolagets ensamrätt och systematik med folkhälsa i centrum oavsett kanal.

Det innebär med andra ord en lag där det inte råder någon tvekan om att det bara är Systembolaget som får sälja alkohol i Sverige, oavsett om försäljningen sker i butik, på internet, via appar eller på skånska vingårdar.

– Jag har blivit mer försiktig med alkohol, säger Magdalena Gerger. Foto: Fredrik Funck

Att jobba på Systembolaget har fått mer konsekvenser för Magdalena Gergers liv än vad hon hade trott.

– Jag har blivit mer försiktig med alkohol, och tänkt mycket på det i föräldrarollen. Det är i och för sig inte så märkligt, jag har haft barn som blivit vuxna under den här perioden.

Hon beskriver hur hon blivit uppmärksam på de normer som finns, och både vågat utmana dem hos sig själv och att framträda mer och ta diskussionen.

– Låt oss säga att det var en stor fin födelsedagsmiddag, då hade jag med mig som norm att självklart är det alkohol i fördrinken. Men det gick ganska snabbt till ”det är ju helt galet, ska vi bjuda på tre fyra olika drycker”? Det går ju nästan inte för någon att ta en måttfull kväll då. Så då blev det självklart att fördrinken och det man tar efter middagen blev alkoholfritt.

Och det där med barnen.

– Var det till exempel ett smart förslag av klassföräldrarna att ge läraren lite vin från barnen, och hur ska jag ta mig an det?

