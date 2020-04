Systembolagets vd: Svenskarna handlade mindre alkohol i påsk

Systembolagets vd Magdalena Gerger poängterar i samtal med DN att talen man fått fram inte är av rapportkaraktär. Men trenden är tydlig:

– Inköpen under påskveckan hamnade på 13,7 miljoner liter alkoholhaltig dryck, 3 procent lägre än inköpen på Systembolaget under påskveckan 2019, 14,1 miljoner liter, säger Magdalena Gerger, som ser den treprocentiga nedgången som ”signifikant”.

I år räknades 2.590.000 kunder in, 7 procent färre än förra året. Och kunderna agerade annorlunda, klart påverkade av maningarna från Folkhälsomyndigheten:

– Vi ville se att kunderna kom in tidigare under veckan inför påskhelgen, och att de anlände tidigare under dagen. Så blev det också, säger Gerger.

Maningarna om att hålla social distans fungerade väl vad gäller Systembolaget, konstaterar vd:n, som innehaft sin post sedan våren 2009. Kunderna valde i högre grad än tidigare att besöka butiker närmare hemmet – ett agerande i linje med Folkhälsomyndighetens önskan: att undvika besök i butiker knutna till stormarknader och gallerior. Och leveranserna till hemmen, en het debattfråga när det kom igång som en försöksverksamhet för några år sedan, sköt i höjden. Avlastning för butikerna även där.

– Det handlar om en uppgång med flera hundra procent, ett tydligt skifte, säger Magdalena Gerger.

Under mars månad, då coronakrisen tilltog, ökade bolagets försäljning med 10 procent, vilket har rapporterats tidigare. Det förklarades bland annat med att kunderna köpte drycker på Systembolaget som de annars skulle ha skaffat sig på annat håll – gränserna mot Danmark och Tyskland stängdes i samma veva.

Svenskarna handlade mindre mängder alkohol under påsken än föregående år. Foto: Henrik Isaksson/TT

Sifo har anlitats för att undersöka saken närmare:

– Den rapporten är inte komplett än, men vi vet redan att 83 procent sade sig dricka som vanligt, 6 procent upplevde att de drack mer, medan 9 procent uppgav att man druckit mindre, säger Magdalena Gerger, och anger att utskänkningen på restauranger och i barer samtidigt minskade när människor praktiserade social distans.

– Syftet med Systembolagets monopol är att skadorna av alkohol minskar, liksom konsumtionen. Och så är det, ungdomarna leder utvecklingen mot minskat drickande. I andra länder ser man på Sverige som en modell där folkhälsan värnas, säger Gerger.

Samtidigt är hon noga med att kunderna ska få god service av hög kvalitet.

– Och då ska det inte mixtras med en väl fungerande modell, säger hon, och avfärdar idéer om begränsningar av öppettiderna.