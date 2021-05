Tänk på skatteeffekten när du testamenterar till välgörenhet

För den som vill testamentera en del av arvet till olika organisationer finns en hel del att tänka på. En sak, till exempel, är hur stort arvet blir – det gå ju inte alltid att uppskatta när man skriver sitt testamente.

– Om man då sätter en procentsats – att tio procent ska gå vardera till Läkare utan gränser, Rädda Barnen och Cancerfonden – då måste man förstå att dessa organisationer blir delägare i dödsboet, förklarar Joakim Lyckman.

Det betyder i sin tur att även de blir intressenter som ska vara med och besluta om hur uppdelningen av dödsboet ska genomföras.

– Organisationerna är i allmänhet smidiga att ha att göra med. Men man ska vara medveten om att det blir fler som är inblandade i dödsboet.

Ska en värdefull tavla säljas på auktion och i så fall var, eller ska man begära in offerter från flera mäklare för att sälja ett hus? Sådana frågor involverar även organisationerna när de blir delägare.

– Vill man i stället att det är bröstarvingarna som ska sköta dödsboet men att en försvarlig del ska gå till de här organisationerna, då brukar jag skriva in dem som legatarier. Organisationerna får då en fastställd summa var, säger Lyckman.

Ett legat är en specifik förmån eller egendom som ska delas ut innan resten fördelas mellan arvingarna. Legatarie är den som tar emot arvet – och det kan få betydelse. De ska få legatet, varken mer eller mindre och de är inte delägare i dödsboet.

– Men det betyder att den dagen den som testamenterar går bort så kan tillgångarna vara mindre värda än när testamentet skrevs. Risken är att arvingarna får mindre än vad som egentligen var tänkt, påpekar Lyckman

Han uppmanar därför att den som vill testamentera ett legat ska först bestämma en summa som känns försvarlig, även om tillgångarna skulle sjunka något i värde.

Det går också att ändra ett testamente – det är det senast skrivna som gäller.

– Testamente är en färskvara. Det är bra att se över testamentet vartannat eller vart tredje år för att se om förutsättningarna har ändrats.

– För ett testamente går att ändra så länge man är vid sina sinnens fulla bruk, säger Lyckman.

En annan sak som Lyckman vill understryka är att tänka på skatteeffekten. Han tar som exempel att någon testamenterar sin sommarstuga till en eller flera organisationer.

– Det är ganska vanligt att det står att min sommarstuga ska säljas av dödsboet och sedan ska likviden delas ut till en eller flera organisationer. Så bör man inte skriva, varnar han.

Skälet är att välgörenhetsorganisationer, till skillnad från dödsbon, är befriade från kapitalvinstskatt. Om dödsboet säljer stugan går 22 procent av vinsten i skatt. Om det i stället står att organisationerna får stugan kan de sälja den och slippa skatten.

För den som har tillgångar utomlands gäller det att vara uppmärksam på vad som gäller i landet där tillgångarna finns. Joakim Lyckman berättar om ett fall där en svensk medborgare som bott länge i USA ville lämna pengar denne hade på ett svenskt konto till Läkare utan gränser i Sverige.

Lyckmans råd är tydligt.

– Skriv in det i det amerikanska testamentet att just dessa pengar på just detta konto ska gå till Läkare utan gränser i Sverige, berättar han.

Även Joakim Lyckman har märkt av det ökade intresset.

– Jag har märkt ett ökat intresse att involvera organisationer i sina testamenten. Det brukar hänga i hop med att det har inträffat någon katastrof, pandemi eller liknande som är medial. Då får folk upp ögonen för dessa organisationer, säger han.

Vilka är det då – de som testamenterar till välgörande ändamål?

– I huvudsak är det personer som inte har naturliga arvingar i from av bröstarvingar som de har bra kontakt med, säger Lyckman.

– Har du en kärnfamilj med goda relationer och bröstarvingar i rakt nedstigande led då går det mesta till dem. Det är min erfarenhet. Sedan kan det vara en summa som går till organisationer, tillägger han.

Joakim Lyckmans råd 1. Krångla inte till det. Om det endast är bröstarvingar som ska ärva skriv ”Arvet ska fördelas enligt lag till mina bröstarvingar”. 2. Enskild egendom. Du kan inte veta hur dina barn eller barnbarns framtida relationer kommer att se ut. Skriv in att arvet är deras enskilda egendom. Vid en eventuell framtida skilsmässa kommer arvet från föräldrarna inte ingå i det som ska delas. 3. Utländska tillgångar. Skriv ett testamente som gäller i det land där tillgångarna finns och där det står klart vad du vill ska ske med dem. Rekommendationen är att konsultera advokat i det landet. 4. Tänk på skatteeffekten. Om du vill att välgörenhetsorganisationer ska få egendom som de kan sälja utan att betala skatt – se till att det inte är dödsboet som säljer egendomen. Visa mer

