Techbranschen kräver mer programmering i skolan

Bakgrunden är att techbranschen har svårt att rekrytera, trots att de lockar med både höga löner och många jobb. Samtidigt är sektorn viktig för Sveriges ekonomi, konkurrenskraft och människors sysselsättning, menar Åsa Zetterberg.

– Bristen på it-kunniga innebär i dag att vi tackar nej till affärer och att vi står med en högre arbetslöshet än vi skulle behöva ha.

”I dag är systemutvecklare ett av de vanligaste yrkena i Sverige. Arbetsmarknaden för den som utbildar sig inom IT och systemvetenskap är minst sagt ljus. För techbranschen är utmaningen att hitta rätt kompetens och även att fler tjejer ska se it och tech som ett framtidsyrke”, står det i brevet som undertecknats av den ideella organisationen Kodcentrum, Sylog, It &Telekomföretagen, Prevas, Kivra och Scania.

I dag är bara 29 procent av de som jobbar i branschen kvinnor. På utbildningarna är siffran nästan bara hälften så stor. Åsa Zetterberg tror att mer programmering och digitalisering i skolan skulle kunna bidra till en förändring.

– Det handlar om att avmystifiera branschen och distribuera intresset. I dag är intresset snedfördelat och där har skolan en viktig kompensatorisk roll, säger hon och pekar på att det fortfarande finns mycket fördomar om branschen och vad ett yrke inom it innebär.

Samtidigt finns rekryteringsproblemet här och nu - finns det inte andra åtgärder som löser problemen snabbare?

– Jo, men det ena kan inte utesluta det andra. Vi kan inte bara strunta i den här frågan för kommande generationer.

– Det handlar inte bara om att hjälpa vår bransch, utan också om att hjälpa samhället, att skapa förutsättningar för människor att ha ett jobb och att Sverige blir konkurrenskraftigt. Jobben ligger här. Det har varit så de senaste tio åren och det kommer att vara så framåt.

