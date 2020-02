Techjättar skryter om vindkraft men tjänar storkovan på olja

Den 25 september 2019 satt en grupp programmerare samlade på Clarion Hotel i Stockholm. På en skärm projicerades ett stort tidtagarur som räknade ner tiden – på några timmar skulle deltagarna genom programmering skapa redskap för bättre miljö. Eller mer precist: Mindre skräp i naturen.

För notan stod Amazon, techjätten från Seattle som började som en bokhandel men i dag brukar beskrivas som företaget som säljer allt. Hemelektronik. Grönsaker. Servertjänster till företag. Nu hade Amazon slagit sig ihop med organisationen Håll Sverige rent. Dagen skulle fira flera stora serveranläggningar i Sverige som Amazon just hade öppnat. Vid dagens slut utsågs en app som identifierar skräp med Amazons bildanalysteknik till vinnare.

Programmerarträffen hade av Amazon beskrivits som en stor satsning, och tog man företaget på orden fick man lätt intrycket att det här med plast i naturen var en viktig fråga. Det låg väl i tiden – löften om klimat- och miljösatsningar kom på löpande band från de största techbolagen. Bara dagar tidigare hade Google berättat om investeringar i förnybar energi för att driva sina energislukande datacenter, bland annat svensk vindkraft.

Mest lovar kanske Microsoft. Företaget ska, enligt en plan som presenterades i januari, inte bara bli klimatneutralt till år 2030, man lovar också att därefter fånga in koldioxid så att Microsoft till år 2050 har fångat in allt som företaget har släppt ut sedan det grundades år 1975. Att driva datacenter fossilfritt är ingen liten sak. De väntas förbruka uppemot 8 procent av all elektricitet i världen om bara tio år, enligt vissa beräkningar.

Men ser man bortom vindkraftsinvesteringar och idylliska programmerardagar så framträder en annan bild.

DN har gått igenom marknadsföringsmaterial och offentliggjorda affärer mellan oljeindustrin och Microsoft, Amazon och Google. Alla tre säljer in sin mest avancerade teknik som verktyg för att göra det så billigt som möjligt att utvinna mer fossila bränslen. Löften om ”sänkt kostnad per fat olja” (Amazon), ”nya borrmöjligheter” (Microsoft) och att ”hitta och utvärdera oljefält snabbare” (Google) figurerar.

Det handlar om vad som brukar kallas molntjänster, ett lukrativt område som på senare år har vuxit explosionsartat. Enkelt uttryckt är det när techföretagen driver jättelika datacenter runt om i världen där kundföretag kan köpa in sig. Därmed får de snabbt tillgång till all serverkraft de kan behöva – men inte bara det. Molnföretagen låter dem även koppla in sig mot några av deras mest avancerade mjukvarufunktioner, allt från AI-system för bildanalys till databaser.

Oljebolagen har å sin sida samlat på sig jättelika mängder information i sin jakt på nästa oljefyndighet. Information som kan innebära skillnaden mellan att nya, lönsamma oljereserver hittas eller att pengar slösas bort på borrhål som inte ger något. Men den måste analyseras, vilket kräver mycket datorkraft och avancerade algoritmer. Just vad molnföretagen vill sälja till dem.

Pressen att sänka kostnader ökar i takt med att den lättillgängliga, billiga oljan blir mer sällsynt. I årtionden har man spekulerat om när toppen ska nås – peak oil som det kallas.

– Teknikutveckling är helt avgörande, svarar Fredrik Hedenus, docent i fysisk resursteori på Chalmers, på frågan om vad som har gjort att peak oil hela tiden skjuts på framtiden.

Den omstridda metoden hydraulisk uppspräckning (även kallat fracking), är ett exempel. Den har bidragit att större utbud och därmed lägre pris på framför allt naturgas.

– Man blir bättre på att utvinna svårtillgänglig olja och gas, men också bättre på att hitta olja på nya ställen, som under havsbotten.

Fredrik Hedenus vill inte spekulera i hur mycket digital teknik och maskininlärning kan sänka kostnaderna. Men klart är att så väl oljebolag, techjättar och analytiker har stora förhoppningar. I en rapport från revisionsbolaget PwC spås oljeutvinnande bolag kunna spara upp till svindlande 1000 miljarder dollar fram till 2025. ”Eftersom det kan kosta hundratals miljoner dollar kan man spara mycket på att borra på rätt ställe”, skriver rapportens författare.

När techbolagen vänder sig direkt till företagskunder hymlar de inte med fossilprojekten. Ett exempel är Googles årliga konferens Next, dit en vanlig biljett kostar över 15.000 kronor.

Där visar Google upp en sida som få vanliga användare kommer i kontakt med.

– Våra geologer letar efter olja och gas tiotusentals fot under marken, sade Ashok Belani, teknikchef på oljejätten Schlumberger, från scenen på Google Next 2017.

Han beskrev hur jakten på ny olja på havsbotten går till. Miljontals sensorer släpas efter båtar och läser av havsbotten, vilket skapar enorma datamängder som ger en ledtråd om var olja kan finnas. Men den måste analyseras.

– Med hjälp av Googles molntjänst kan vi på några minuter skapa jättelika datorkluster som är perfekt anpassade för algoritmerna vi vill köra.

Schlumberger, ett av världens största företag inom etablering och drift av oljefält, presenterades av Google som en prestigekund. Och allt verkar ha gått enligt plan. I fjol utökade Schlumberger avtalet med Google och betonade särskilt att molntjänsten skulle bidra till att hitta och utvinna ny olja.

Men det är långt ifrån det enda oljebolag som har tecknat liknande avtal:

■ Google har även avtal med Chevron, som också drar nytta av tjänsterna för att hitta nya oljefyndigheter. Bland annat pekar företaget på det hjälpte dem att hitta olja under havsbotten utanför Kenyas kust. ”Det här är bara början”, sade Chevroncefen Laura Bandura på Google Next i fjol.

■ Anadarko Petroleum är bland annat känt för att ha betalat den största boten för miljöskador i USA:s historia, motsvarande 50 miljarder kronor. I arbetet med att leta efter ny olja drar företaget nytta av AI-system från Google. Anadarkos teknikchef Sanjay Paranji beskrev för Financial Times hur oljebolag i dag kan analysera stora datamängder på sätt som ”hade varit omöjligt för fem eller tio år sedan”.

■ Amazon hör till de mest offensiva. En hel sektion av Amazon Web Services riktar sig mot just olje- och gasföretag. Bland kunderna märks BP, Shell och en rad andra. I sin marknadsföring visar Amazon hur maskininlärning kan användas för att analysera möjligheten att borra efter olja på en viss plats och BP vittnar om hur tekniken gör dem mer konkurrensstarka.

■ Microsoft skrev 2018 ett kontrakt värt hundratals miljoner dollar med norska Equinor, tidigare Statoil. Microsoft hjälper även Exxonmobil att hitta olja i ett område i Texas och New Mexico, USA, känt som Permian Basin. Enligt Microsofts egen beskrivning använder Exxonmobil tekniken för att samla in data som analyseras på Microsofts molnplattform, så att företaget ”får nya insikter inom drift av oljekällor och framtida borrmöjligheter”. Vid en konferens för fossilindustrin i Abu Dhabi 2018 beskrev en Microsoftchef hur företaget kan bidra till ”bättre bild av (olje)reserver, optimerad borrning, minskade avbrott och säkrare drift”, enligt techsajten Gizmodo.

Många av de största kontrakten mellan techbolag och oljeindustrin har skrivits på senare år. En förklaring är ökade krav på att sänka kostnader. När oljepriset plötsligt rasade i slutet av 2014 blev många planerade projekt plötsligt olönsamma. Så mycket som 8 procent av hela världsproduktionen – 7,5 miljoner fat om dagen – skulle kanske inte tas upp, slog investmentbanken Goldman Sachs fast. Det gav molnföretagen ett utmärkt tillfälle, med löften om att deras teknik skulle sänka oljebolagens kostnader.

I marknadsföringsmaterial från Amazon riktat till oljeindustrin som DN har tagit del av beskrivs hur geopolitiska risker ger ett oförutsägbart oljepris men hur Amazons analysverktyg kan hjälpa dem att ”snabbt avgöra var man ska borra” och att ”hitta nya resurser”. Det ska, enligt vad Amazon lovar sina kunder, ge snabbare tillgång till oljan under marken och ”minska kostnaden per fat” som pumpas upp.

– Lägre oljepris leder till att man använder mer, säger Fredrik Hedenus på Chalmers.

– Energieffektivisering blir mindre intressant. Och det blir svårare för alternativa energislag att konkurrera med oljan.

Vad hade det kunnat få för effekter om inte teknikutveckling hade pressat oljepriser?

– Högt oljepris kan visserligen leda till att man använder något ännu smutsigare, till exempel skapar diesel av kol. Men den risken är nog ganska låg i dag. Om man nu sänker priset på olja så har det negativ effekt på de hållbara alternativen.

Lönsam affär ■ Att sälja molntjänster till andra företag har blivit en guldgruva för flera av de största techbolagen. ■ Amazon, kanske mest känt för sin e-handel, får i själva verket den största delen av sin vinst från Amazon Web Services, avdelningen för molntjänster. Även för Microsoft och Google har motsvarande avdelningar vuxit till att bli en viktig del av affären. ■ Ett enda avtal kan vara värt enorma summor. Nyligen valde Pentagon Microsoft som leverantör, framför näsan på Amazon, för molntjänster för tio miljarder dollar. Visa mer

Johan Kuylenstierna är vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet. Han anser att det kan finnas lägen när det är försvarbart att arbeta med oljebolag, när det handlar om att göra befintlig utvinning renare och säkrare, exempelvis att minska läckage av naturgas.

– Men det är inte samma sak som att jobba aktivt med olje- och gasbolagen för att de ska hitta mer resurser, eller hjälpa dem att utvinna resurser som tidigare inte har varit ekonomiskt försvarbara att utvinna, säger Johan Kuylenstierna.

– Allt letande efter nya olje- och gaskällor är klimatmässigt katastrofalt. Vi har en väl definierad återstående koldioxidbudget och det finns redan mer resurser än vad den tillåter. Att arbeta för att hitta mer är inte försvarbart om man är ett företag med högt ställda ambitioner inom klimatområdet, säger han.

Varken Amazon, Google eller Microsoft vill ge någon intervju om sitt samarbete med oljeindustrin. I ett skriftligt meddelande säger Microsoft: ”Vi är fast beslutna att fortsätta arbeta med alla våra kunder, inklusive de i olje- och gasindustrin”, för att nå ”dagens affärsmässiga mål” men sikta på framtida nollutsläpp. ”Höjd levnadsstandard runt om i världen kommer kräva mer energi, inte mindre, skriver Microsoft.”

Även Amazon lämnar en skriftlig kommentar, som dock inte besvarar några frågor om att hitta och utvinna nya fossila bränslen. ”Energibranschen ska ha tillgång till den mest innovativa tekniken”, skriver Amazon och hävdar att det bidrar med ”innovation” för att minska oljebolagens klimatpåverkan, men utan att säga hur. Google avböjer helt att kommentera.