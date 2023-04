Storbank hade tekniska problem med app

Logga in

Banken gick ut med information om de tekniska problemen vid 13-tiden.

”En del kunder upplever just nu problem med att logga in i vår app och internetbank. Vi jobbar intensivt för att lösa detta och beklagar de besvär detta kan orsaka för våra kunder och uppdaterar våra kunder via vår app och Facebook-sida”, skrev John Zanchi på Handelsbankens pressavdelning till DN.

Strax efter klockan 14 fungerade åter bankens tjänster, enligt Zanchi.