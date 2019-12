Tele2 bjuder till nytt möte i tv-bråket

Viktor Wallström, kommunikationsdirektör på Tele2 som äger Com Hem, säger till TT att man på lördagskvällen skickat en ny inbjudan till möte till TV4. Mötet är planerat till måndagseftermiddagen.

– Det är andra gången vi bjuder in till möte och vi har fortfarande förhoppningar om att kunna inleda förhandlingar med ett sånt möte som utgångspunkt.

Wallström säger att det framgår av inbjudan att deras krav står fast. De ska kunna erbjuda Com Hems och Boxers kunder möjlighet att kunna se TV4-kanalerna och C More oavsett om de använder tv, surfplatta eller mobiltelefon.

– Det är huvudlinjen. Vår framtidsvision är att inget svenskt hushåll, oavsett om det är Teliakund eller inte, ska undanhållas möjlighet att se de här kanalerna. Vår förhoppning är att Telia och TV4 ska dela den synen och komma till mötet.

Det är oklart om TV4 tänker komma till mötet. TV4:s presschef Charlie Forsberg säger till TT att man inte kommenterar enskilda möten. I en skriftlig kommentar från TV4:s vd Casten Almqvist framgår att parterna fortfarande står långt från varandra.

”Com Hem har ensidigt släckt TV4. Genom att sätta press på oss hoppas man kunna tvinga till sig rättigheter man inte har i dag,” skriver Almqvist.

Han påpekar att Com Hem redan i dag har rätt att distribuera TV4 via telefon, dator och läsplatta. ”Vad Com Hem nu begär är dessutom rätten att klippa och klistra i TV4:s programutbud.”

TV4 har åtagit sig att förhandla med alla marknadens aktörer på lika villkor om OTT-rättigheterna, rättigheterna för internet-tv.

”Vi förstår att TV4 är väldigt viktigt för Com Hems kunder. Jag vill därför också berätta att Com Hem, tillsammans med de andra intresserade aktörerna, kommer att få förhandla med oss om de så kallade OTT-rättigheterna under det första kvartalet. Det är dessutom en eftergift vi är tvingade att göra enligt EU-kommissionen. Det vore inte rättvist för de andra aktörerna om Com Hem går före i kön.”