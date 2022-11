Teliachefen: Elprischocken höjer priset hos kund

Allison Kirkby är Sveriges mäktigaste telekomkvinna, men också en riktig fotbollsentusiast. Så den som har läst på får snabbt kontakt. Trycker man på rätt knapp kommer ett stort leende:

– Vi vann ju i går, jag var lite orolig i halvlek, jag tror att Erik har något bra på gång.

Erik heter ten Hag i efternamn och är tränare för Manchester United. Det är laget i skotska Kirkbys hjärta, där var hon alldeles nära att få ett högt chefsjobb. Det tar vi sedan – för livet tog en annan sväng.

Nu är skotskan sedan 2,5 år vd för Telia, efter Investor det företag som har flest svenska aktieägare. Med en månadslön på 1,5 miljon kronor ska hon reformera bolaget i grunden.

Skotska Allison Kirkby har tagit över den svenska telekomjätten Telia: ”Vi ska halvera antalet produkter vi erbjuder och förenkla kundkontakten” Foto: Thomas Karlsson

– Det tar tid att lösa upp en komplexitet som byggts upp under 170 år. Vi har 1 200 olika produkter, det antalet ska halveras, vi har en uppsjö av faktureringssystem som gör det svårt för oss att enkelt kommunicera med våra kunder.

– Vi ska förenkla, ha färre partners, bli mer snabbfotade och ge bättre service. Och jag menar att vi är på väg – senaste kvartalet visade alla våra affärsenheter tillväxt, för första gången på tio år.

Hur lång tid tar omvandlingen?

– Jag hade tänkt fem år, men det blir snarare sju år. Jag hade inte räknat med pandemin, eller att stå med ett krig på tröskeln.

Enligt Svenskt kvalitetsindex, som mäter kundnöjdhet , rankar privatkunder Telia bara som tvåa bland de stora operatörerna – med ett betyg en god bit under branschsnittet.

– Premiumvarumärkena har lidit ett bra tag av att lågprisföretagen har erbjudit tjänster utan ”något extra”, vilket upplevs som billig service. Vårt lågprismärke Halebop är ett av dem.

Men det är väl ingen naturlag att stora bolag inte kan ha nöjda kunder?

– Nej, nej, det är upp till oss. Därför har vi fokuserat på att erbjuda tjänster som inte bara handlar om den vanliga uppkopplingen – som olika familjepaket där barnen kan få rabatter eller där man kan kombinera tv och mobiltjänster. Och blir vi ett mer begripligt företag kommer kundupplevelsen att öka.

”Vi ska mer snabbfotade och ge bättre service. Vi är på väg – senaste kvartalet visade alla våra affärsenheter tillväxt, för första gången på tio år.” Foto: Thomas Karlsson

Jämfört med dagen innan hon tillträdde i maj 2020 har Telias aktiekurs minskat med drygt 10 procent och har gått betydligt sämre än Stockholmsbörsens index.

Vad är det marknaden inte har förstått?

– Hela vår bransch har underpresterat under en ganska lång tid. Vi fortsätter att investera mycket men har inte kunnat visa tillräcklig avkastning på satsat kapital. Den slopade roamingen i EU är inte gratis, konkurrensen har ökat och vi har erbjudit kunderna allt mer kapacitet för samma peng.

Hur fixar ni det?

– När vi är förbi den kapitalintensiva fasen med vår 5G-utrullning, pressat kostnaderna och blivit kundvänligare kan vi öka värdet på vår service och därmed aktieägarnyttan.

Var ligger framtidens tillväxt?

– Inte minst inom säkerhet. På samma sätt som vi måste bygga ett hållbart energisystem behöver vi en robust digital infrastruktur. Det blir ju uppenbart i dessa tider.

5G är det nya svarta inom telekommunikation, flera gånger snabbare än föregångaren 4G. Enligt Kirkby ligger Sverige 12–18 månader efter våra grannländer, där Telia har nät. En orsak är att kinesiska Huawei svartlistades från att leverera utrustning vilket ledde till rättsprocesser.

Allison Kirkby om att bara 4 av 13 i hennes koncernledning är kvinnor: ”Det är förstås inte tillräckligt bra, vi vill ha samma mångfald som bland våra kunder. Målet är 50/50 bland de 150 högsta cheferna till 2025”. Foto: Thomas Karlsson

Men nu är operatörerna i full gång med sina nät. Telia säger sig leda racet och lovar 90 procents täckning av Sverige om drygt ett år. I dag är siffran 40 procent.

Och ni har gynnats av Huaweis svartlistning?

– Ja, de andra operatörerna har ju fått byta ut utrustning för sina mobilnät, vi använder bara Ericsson och Nokia.

Men vad ska en vanlig svensk ha 5G till, man surfar och streamar ju bra med 4G?

– Svenskarna har vant sig vid att vara uppkopplade nästan jämnt för att sköta bankärenden, utbilda sig, besöka doktorn. Där har 4G hjälpt mycket – men med 5G handlar det om helt fenomenala hastigheter och inte minst väldigt korta svarstider när du är uppkopplad. Det är bra för gamers och när man ska fjärrstyra maskiner över mobilnätet.

– På sikt kommer 5G att betyda mest för företagen, det ger oss möjligheter till helt nya affärer genom att skräddarsy näten. Vi har redan 20 privata 5G-nät i Sverige och Finland.

Allison Kirkby hävdar att Telia blir allt viktigare för samhällsutvecklingen – med 5G-näten och de 7 000 mil fiber som bildar en viktig del av ett växande, digitalt kommunikationsskelett.

– Det blir också betydligt mer energieffektivt än de gamla kopparledningarna.

Telias värderingar är ”Dare, care and simplify”. Vi måste bli bättre på att våga och förenkla, menar Allison Kirkby. Foto: Thomas Karlsson

Och energi är viktigt, inte minst när elkostnaderna för att driva alla basstationer skenar. I januari i fjol var Telias snittkostnad 500 kronor per megawattimme, under tredje kvartalet i år var den som mest 4 000 kronor.

– Vi räknar med en energinota på 2,2 miljarder i år, nästan en dubblering mot i fjol.

Kommer ni att vältra över kostnaden på era kunder?

– Ja, till en del, det är vi tvungna till på grund av inflationen.

Vad gör ni för att minska energikostnaden?

– I Estland har vi inom kort 100 sajter som drivs av sol, i Sverige har vi testat smarta batterier med bra resultat och tittar på om vi kan installera vindkraft. Vi undersöker också om det i högre grad går att stänga av delar av näten under natten när trafiken är låg.

Bredband och 5G är det nya – det uppemot 100 år gamla kopparnätet ska Telia montera ned senast 2026. Men vad händer då i glesbygden – ännu fler vita fläckar utan kontakt, där man ibland inte ens kan ringa 112?

– Vi kan bygga nya mobiltorn, vi kan erbjuda så kallad fixed wireless access (en variant av trådlöst bredband som överförs via radiolänk) eller framöver också en satellitlösning.

”Framtidens tillväxt finns inte minst inom säkerhet, vi behöver en robust digital infrastruktur. Det blir ju uppenbart i dessa tider.” Foto: Thomas Karlsson

Vad har ni för samhällsansvar här?

– Vi vill att alla ska kunna vara uppkopplade, men vi har också ett ansvar mot våra ägare att göra saker på ett lönsamt sätt. Där det inte är ekonomiskt att koppla upp folk måste vi ha hjälp av staten.

Som tidigare chef för svenska konkurrenten Tele2 och för danska TDC var Allison Kirkby tydligt kritisk mot Telias köp av TV4 för 10 miljarder i slutet av 2019. När hon nu ska förklara varför den ärvda affären är bra gör hon det med långsamma och guldvågsvägda ord:

– Telia vill vara en ”one-stop-shop” för all underhållning som kunderna behöver, då är det värdefullt att äga en del av värdekedjan. Nu slår vi hop TV4:s linjära verksamhet med C More och alla strömningstjänster och jag tror att det kan bli mycket bra.

Men det har varit mycket röda siffror hittills?

– Är jag glad över den avkastning vi har haft inom affärsområdet ”TV och Media”? Nej! Men covid minskade annonserna och sporteventen och i år har vi dragits med kostnader för Champions League-rättigheterna.

Telia och Volvo Cars är stora företag och arbetsgivare. Dess chefer är båda från Skottland – Allison Kirkby och Jim Rowan. Foto: Thomas Karlsson

Hon svarar inte på frågan när TV4-köpet är hemräknat som investering för Telia. I stället får man en känsla av att hon är i färd med att ”klä bruden”, alltså förbereda för försäljning:

– Jag vet att det finns delar av den här affären som gör den värd mer än 10 miljarder, jag måste bara städa upp lite mer.

Är TV4 till salu?

– Det skulle jag aldrig kommentera.

Det har hampat sig så att cheferna på två av Sveriges största arbetsgivare just nu är skottar – Allison Kirkby gick på Glasgow Tech samtidigt som Volvo Cars vd Jim Rowan.

– Men jag tror att han hängde med andra människor, det var först häromveckan som vi talades vid ordentligt.

Hon är född i arbetarklass, utbildad revisor med jobb på bland annat Procter & Gamle, Virgin Media och Shine Group bakom sig när hon 2013 var ”snubblande nära” att bli finansdirektör i favoritklubben Manchester United.

– Jag kom mycket bra överens med Ed Woodward (dåvarande vd), men när jag mötte ägarfamiljen Glazer var det tydligt att de ville ha något annat, något mindre utmanande.

Om att staten är en dominerande ägare: ”Jag tycker det är bra med långsiktiga ägare som står bakom en även när avkastningen är lägre än vad vi vill” Foto: Thomas Karlsson

Ny kompassriktning – hon hade redan förhandlat med familjen om att inte vara hemma under veckorna – så det blev svenska Tele2, den lite uppkäftigare och prispressande Teliakonkurrenten. I samma Kinnevikssfär fanns Lars-Johan Jarnheimer, som i dag är Kirkbys styrelseordförande.

Hur märks den bakgrunden i ert ledarskap?

– Vi är kundorienterade, mycket ägarfokuserade och vi hatar byråkrati.

Innebär det en krasch med Telias värden?

– Nej Telias kultur är trevlig och vårdande (”nice and caring”).

Alltför trevlig och vårdande?

Här följer intervjun längsta tystnad. Sedan:

– Telias värderingar är ”våga, vårda och förenkla”, men vi har överbetonat ”vårda” och är fortfarande inte så bra på att ”våga”. Vi ska bli bättre på det, men har också ett stort ansvar eftersom vi sköter många av de känsligaste nätverken.

Tveklöst, det hörs när man pratar runt på Telia, är Allison Kirkby en tydlig ledare, som inte tvekar att peka med hela handen – och som bär med sig revisorssjälen:

– Haha. Jag försöker alltid mäta allt i siffror, men jag hoppas också att jag kan balansera dem med hjärtat.

Om att hon inte blev chef på Manchester United: ”Det här blev ett mycket bättre karriärdrag.” Foto: Thomas Karlsson

Som vd på Tele2 tog friluftsmänniskan Allison Kirkby sin ledningsgrupp på en lång cykeltur i Europa. Nu handlar motsvarande teambuilding om att besöka den högsta toppen i alla länder där bolaget är verksamt.

– Vi har börjat försiktigt med Estland (Suur Munamägi, 317 meter), i januari tar vi Danmark (Møllehøj, 171 meter) – sedan blir det Sverige eller Norge.

Tur för Telias chefer att företaget inte finns kvar i Nepal (Mount Everest, 8 848 meter) och har dragit sig ur skandalaffärerna i Uzbekistan (Khazet Sultan, 4 643 meter). Allison Kirkby slår fast:

– Vi går inte utanför Norden och Baltikum. Detta är en mycket bra region, där vi är marknadsledande och kommer att ha en stor roll i samhällsutvecklingen.

Fakta. Från statligt verk till börsbolag Det statliga Televerket bildades 1853, men blev 1993 ett bolag. Det heter i dag Telia Company och driver bland annat nät teletrafik och bredband i de nordiska länderna och i de tre baltstaterna., Man äger också tv-kanalerna TV4 i Sverige och finska MTV och streamingtjänsten C More. Man har runt 20 000 anställda. Bolaget börsnoterades mitt under en sprickande it-bubbla år 2000, nästan en miljon svenskar köpte aktier för introduktionspriset 85 kronor – värdet var knappt en fjärdel ett år senare. I dag har bolaget cirka 470 000 ägare, den populäraste aktien efter Investor. Störst ägare är staten med närmare 40 procent. Omsättningen var i fjol 88 miljarder, med en nettovinst på drygt 11,5 miljarder. Visa mer