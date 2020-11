Testet – här delas posten ut varannan dag

– Det här känns väldigt rimligt eftersom volymerna post minskar. Till och med myndigheterna har ju digitala brevlådor nuförtiden, säger lundastudenten Hans Gustafsson.

För snart en månad sedan sjösatte Postnord sin pilotsatsning med utdelning varannan dag i ett antal postnummerområden i de skånska kommunerna Lund och Kävlinge. Anledningen är att det skickas allt färre brev med posten.

Tomas Lilja, distributionsområdeschef på Postnord. Foto: Anders Hansson

– Vi har tappat ungefär 50 procent av postmängden sedan år 2000. Och det är ju rätt brutalt. Varje år handlar det om ett tapp på 10–15 procent i brevvolymen – och det påverkar oss naturligtvis ekonomiskt att gå till samtliga postlådor varje dag men bara stoppa brev i varannan, säger Tomas Lilja, distributionsområdeschef på Postnord.

Under en försöksperiod under hösten har området som täcks av Postnords central på Nöbbelövsvägen i Lund delats in i två delar där den ena halvan får post den första vardagen, den andra halvan nästa vardag.

När DN besöker några av de berörda kvarteren, som totalt omfattar 38.000 hushåll, är det få som har påverkats negativt av förändringen.

Ann-Kristin Amasalidi i stadsdelen Papegojelyckan i sydvästra Lund. Foto: Anders Hansson

– Jag har hittills inte påverkats alls, däremot är jag inte förtjust i att sådana här förändringar görs. Det är så inmatat, lägger du ett brev på posten ena dagen så ska det vara framme dagen efter. Brevutdelning är en del av basen i ett samhälle, vissa saker ska bara fungera, säger 67-åriga Ann-Kristin Amasalidi, som DN möter i stadsdelen Papegojelyckan i sydvästra Lund.

I kvarteret bor även 80-åriga Gun Nilsson. Hon tycker att varannadagsutdelningen har fungerat bra hittills, i den mån hon ens har märkt av den.

– Det är så sällan man får post i brevlådan nuförtiden ändå, det är nästan bara reklam som kommer, så mig gör det inget.

Gun Nilsson tycker att varannadagsutdelningen har fungerat bra hittills, i den mån hon ens har märkt av den. Foto: Anders Hansson

– Vi har pratat om det en del i området, men de flesta tycker inte att det är någon stor sak, utan helt naturligt. Det mesta sköts ju över datorn i dag, säger hon.

19-årige Hans Gustafsson bor i studentkvarteren Vildanden en bit bort, och är av samma inställning.

– Det här känns väldigt rimligt eftersom volymerna post minskar. Till och med myndigheterna har ju digitala brevlådor nuförtiden. Själv får jag inte särskilt mycket brev på posten, och dagstidningen prenumererar jag på digitalt, så jag känner mig inte påverkad alls.

Hans Gustafsson säger att han är lite förvånad över att Lund blev först ut i landet att införa systemet.

Hans Gustafsson bor i studentkvarteren Vildanden i Lund. Foto: Anders Hansson

– Jag kommer från Älmhult, ute på landet, och där hade det känts ännu rimligare med postutdelning varannan dag än här. Man brukar ju försöka upprätthålla samhällsservicen inne i städerna lite längre än på landsbygden, säger han.

Förklaringen till att Lund och Kävlinge är först ut i Postnords pilotprojekt är att det är ett område som täcker in alla sorters brevutdelning – från lantbrevbäring till cykelbrevbäring, i villakvarter och tät stadsbebyggelse.

– Det enda vi inte har är de stora avstånden. Men det är ett bra testområde i begränsad skala, samtidigt som vi har hög kvalitet på terminalområdet med bra brevbärare, säger Tomas Lilja på Postnord.

Mattias Strandell produktionschef på Postnord i Lund och Tomas Lilja, distributionsområdeschef på Postnord. Foto: Anders Hansson

Under hösten utvärderas projektet fortlöpande och om det faller väl ut kommer Malmö terminalområde att stå näst på tur i början av 2021. Därefter rullas satsningen ut i resten av landet och till 2022 är tanken att hela Sverige ska ha varannandagsutdelning.

För brevbärarna har det nya systemet inneburit att de fått lära sig köra nya utdelningsslingor och att inte alla postnummer ska ha brev varje dag.

– Nu kommer det in en del post som ska sorteras och sparas till dagen efter, och det är nytt. Det märks också att vi har mycket mer brev med oss när vi kör ut på våra slingor. Men vi hade gott om tid att förbereda oss så när det väl blev skarpt läge kändes det inte särskilt konstigt, säger Peter Mårtensson, brevbärare sedan 1989.

Daniel Langås kör ut brev med cykel, han tycker att allt har fungerat bra hittills. Foto: Anders Hansson

Kollegan Daniel Langås kör ut brev med cykel och även han tycker att allt har fungerat bra hittills.

– Det har varit förvånansvärt få reaktioner bland invånarna, inga sura miner alls – det är bara några som har kommenterat att ”jaha, nu kommer ni bara varannan dag”, men inget mer, säger han.

Under inkörningsperioden påverkas inte personalstyrkan av förändringarna. Men på sikt kommer det att ske neddragningar, säger Tomas Lilja.

– Någonstans mellan tio och tjugo procent tror jag man kan spara när systemet har trätt i full kraft. Men eftersom vi har arbetat utifrån en långsiktig plan i två år och anpassat anställningsformerna är vi i hyfsad balans redan nu.

Daniel Langås. Foto: Anders Hansson

Samtidigt som brevmängden har halverats under 2000-talet, ökar paketleveranserna kraftigt, vilket öppnar upp för nya tjänster.

– Det vi kallar varubrev, till exempel paket från Apotea, har ökat med 20-25 procent, så det kommer finnas möjligheter att testa andra tjänster inom Postnord. Det här handlar i grunden om att vi håller på att transformera oss – från att dela ut brev till att dela ut paket.