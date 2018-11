– Mitt arbete är en ära och en tung uppgift och att förhandla Storbritanniens uttåg från EU är en sak som är av högsta vikt. Jag är ledsen några valt att lämna regeringen.

– Detta är en Brexit som uppfyller det brittiska folkets prioriteringar.

May försvarade varje punkt och lyfte fram hur avtalet gör att det inte blir en hård gräns mellan Nordirland och Irland.

– Visst, jag förstår att några är kritiska till de kompromisser som gjorts. Men går vi inte framåt med detta vet vi inte vilka konsekvenser som väntar.

På en fråga om hur May ser på en möjlig misstroendeomröstning och om hon kommer att stanna om hon vinner med bara en röst svarade hon.

– Ledarskap är att ta de rätta besluten och inte de lätta. Och frågan om jag stannar kvar, ja det gör jag, sa May.

May gjorde sitt uttalande efter en tuff dag där hon har fått utstå mycket kritik och ta emot många kritiska frågor, kritik från såväl opposition under Jeremy Corbin som från det egna konservativa partiet. Och många frågade sig om May skulle följa några av sina ministrar och avgå som premiärminister.

Så blev det inte.

Men May har tidigare visat att hon är en person som inte gärna viker sig och under hela dagen har hon utan att tveka försvarat det avtal som nu ligger på bordet och sagt att det var det bästa som gick att få.

Medan May står kvar mitt i stormen har andra har redan har beslutat sig för att lämna.

Storbritanniens chefsförhandlare Dominic Raab, som var en av fyra ministrar som avgick från regeringen på torsdagen, har kallat avtalet för ”fruktansvärt”. Raab ser ut att ersättas av Michael Gove som ska ha tagit uppdraget enbart om han får omförhandla det nu liggande avtalet, uppger Sky News.

Kritikerna menar att May inte har gett landet den Brexit som man utlovat i samband med folkomröstningen i juni 2016.

Samtidigt är det oklart om det blir någon misstroendeomröstning om Theresa May eller inte. Hittills har de som vill se en sådan inte lyckats samla nog många parlamentariker som är villiga att ifrågasätta premiärministerns position, skriver Bloomberg.

Storbritannien står delat inför det som nu utspelar sig kring Brexit. Enligt en opinionsundersökning genomförd av Sky News på torsdagen säger sig 54 procent av britterna vara emot Brexit och vill alltså stanna kvar i EU. 55 procent säger att man vill ha en ny folkomröstning i frågan.

Brexitförespråkaren Michael Farage, under åren 2010–2016 ledare för det euroskeptiska brittiska partiet UKIP, kallade på torsdagen avtalet ”det värsta avtalet någonsin”.

Den 29 mars 2019 lämnar Storbritannien EU – med eller utan avtal.