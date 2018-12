Allt mer tyder på att den brittiska regeringens Brexitplan kommer att röstas ned i parlamentet. Under tisdagen tog det brittiska underhuset flera steg mot att ta över makten om ett brittiskt utträde ur EU, skriver flera tidningar.

Om, eller snarare när som det ser ut, Theresa May förlorar nästa veckas omröstning i parlamentet och politikerna säger nej till Brexitförslaget, kan beslutet om hur man ska gå vidare hamna på underhusets bord.

Detta kan i så fall leda fram emot en ny folkomröstning, skriver The Independent.

– Parlamentet måste ta tillbaka kontrollen och sedan ge det slutliga beslutet tillbaka till folket, sa den konservative parlamentsledamoten Dominic Grieve.

– I slutändan är det bara folket som kan bestämma detta.

Theresa May och hennes regering röstades ned vid tre tillfällen under tisdagen. Den viktigaste motgången drabbade May redan innan debatten hann börja då en grupp parlamentsledamöter antagit en motion om att May och hennes ministrar hemlighållit stora delar av en rättslig utredning om EU-utträdet och därmed gått förbi parlamentet.

Parlamentet reagerade starkt på ett uttalande från justitieminister Geoffrey Cox som i måndags sa att det inte skulle vara i ”nationens intresse” att offentliggöra hela utredningen.

Detta resulterade på tisdagen i att parlamentet förklarade att regeringen brustit i respekt och har åsidosatt parlamentet då man enbart fått tillgång till en sammanfattning och inte hela utredningen. Detta gjordes med röstsiffrorna 311 ledamöter för och 293 mot, skriver BBC.

Regeringen har förklarat att man kommer att offentliggöra utredningen i morgon onsdag.

Samtidigt har en domstol i Bryssel, Europeiska unionens domstol, signalerat att den kommer att tillåta att Storbritannien ensidigt kan återkalla det som kallas Artikel 50, alltså den paragraf i EU:s regler som säger att varje medlemsstat kan besluta sig för att lämna unionen, skriver The Independent.

På tisdag i nästa vecka röstar det brittiska parlamentet om Theresa Mays Brexitförslag. Fram till dess kommer frågan att diskuteras i ytterligare fyra dagar.