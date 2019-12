Fortfarande oklart läge mellan TV4 och Com Hem

Beskedet gäller från i dag och fram till 10 januari, trots att ett nytt avtal mellan TV4-ägaren Telia och Tele2-ägda Com Hem ännu inte har tecknats.

– Vi kommer ta kontakt med TV4 och se om julklappen verkligen innehåller de rättigheter våra kunder efterfrågar eller om det här bara är ett sätt att skjuta på förhandlingarna för att inte riskera TV4:s annonsintäkter över julen, säger Joel Ibson.

Ett nytt avtal mellan parterna är fortfarande långt borta, menar han.

Det nuvarande avtalet löper ut natten till onsdag. Utan en ny överenskommelse skulle TV4-kanalerna och C more att släckas ner för Com Hems kunder.

TV4 kallar erbjudandet för en tidig julklapp till kunderna.

– Jag hoppas att TV4 tillsammans med Tele2 och Com Hem kan se till att alla Com Hems kunder får sina favorit tv-program under julhelgerna, säger Mathias Berg, operativ chef för TV4 och C more.

