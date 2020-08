Tillväxtverket återkallar stöd från flera företag

Företag har sedan i våras haft möjlighet att ansöka om stöd från Tillväxtverket för att låta sina anställda gå ner i arbetstid samtidigt som de får behålla merparten av sin lön.

Hittills har myndigheten beviljat 27,3 miljarder kronor i stöd till svenska företag. Nu kommer de första återkraven.

– Vi har förberett ett antal ärenden för slutgiltigt beslut och ska bara säkerställa det sista så att de fattas på korrekt sätt, säger Tim Brooks, ansvarig avdelningschef på Tillväxtverket.

När bolagen söker om permitteringsstöd görs det baserat på antaganden om hur många anställda som berörs och hur många timmar det gäller. Efter tre månader ska de komma in med en avstämning och berätta hur det faktiskt blev. Görs inte det kan Tillväxtverket kräva hela stödet tillbaka.

De första 60–80 återkraven är enligt Tim Brooks i stort sett klara och kommer att gå ut senare den här veckan.

– Det är ärenden där det är ganska klart för oss att företaget inte lämnat in uppgifter för avstämningen utan att ha något giltigt skäl för det. Då anser vi att vi snabbt ska göra ett återkrav på pengarna, säger han.

Mindre prioriterade återkrav kommer att göras först mot slutet av augusti. Detta eftersom att myndighetens resurser är begränsade, och man vill lägga mer kraft på företag som behöver nytt stöd.

– Vi måste prioritera att företag som har sökt om förlängning i samband med avstämningen får en handläggning. Det kommer ta fokus samtidigt som vi bygger ett mer robust system för att hantera återkraven, säger Tim Brooks.

Tim Brooks, avdelningschef företag på Tillväxtverket. Foto: Jenny Unnegård

Av de 24.000 företag som hade avstämning i juni begärde 18.000 förlängt stöd.

Totalt har verket fått in drygt 53.000 avstämningar under juni och juli. Omkring 1.700 företag har inte lämnat in någon avstämning. Av dem är det ungefär 60–80 ärenden som Tillväxtverket tycker det är särskilt brottom med att ta tillbaka pengarna.

– Det är en liten del som inte kommit in med avstämning. Vi tror att det dels är företag där det finns naturliga anledningar, de kan ha gått i konkurs eller så har man missat datumet. Sedan jobbar vi med att identifiera de som avsiktligt inte kommer in med avstämning. Det är dem vi prioriterar återkrav på.

Vad kan det finnas för skäl till att avsiktligt inte lämna in avstämningen?

– Det kan vara försök till bedrägeri. Det är möjligt men det finns flera olika anledningar. Det är svårt att säga men de 60–80 företag vi går ut till nu är de vi bedömer att vi snabbt behöver säkerställa att vi får tillbaka pengarna från.

För att ni misstänker bedrägeri?

– För att vi har anledning att tycka att det finns ett behov av att hantera det på det sättet. Vi jobbar så att de vi tycker är hög risk agerar vi mot direkt och de vi tror det finns en möjlighet till förklaring eller dialog försöker vi få till det med.

Kommer företag som begår bedrägeri att polisanmälas?

– Vi följer polisens råd och har ett väldigt nära samarbete med dem. Vi gör det när de säger att vi ska göra det, säger Tim Brooks.

Företagen som får återkrav har först 30 dagar på sig att betala. Görs inte det tillkommer ränta och i förlängningen hamnar ärendet hos Kronofogden. Enligt Tim Brooks har Tillväxtverket i samarbete med polisen gjort ”ett antal” polisanmälningar av företag som mottagit stöd från myndigheten.

Fakta. Korttidspermittering Den 2 april röstade riksdagen ja till regeringens förslag om ett system för korttidspermittering, men stödet har kunnat sökas retroaktivt från den 16 mars. Stödet innebär att den anställde kan permitteras (gå ner i arbetstid) med 20, 40, 60 eller 80 procent men får behålla en stor del av lönen. Staten tar den största kostnaden för att underlätta för företag som drabbats av coronapandemin på ett eller annat sätt. Systemet gäller under 2020 och hanteras av Tillväxtverket. Hittills har drygt 27 miljarder kronor betalats ut i stöd som omfattar totalt 571.597 anställda. Källa: Regeringen, Tillväxtverket. Visa mer

