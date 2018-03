Pia Gripenberg: Tio punkter om Facebook-skandalen

Skandalen briserar i amerikanska och brittiska medier. 1

I helgen avslöjade amerikanska New York Times och brittiska The Observer (namnet på The Guardians söndagstidning) att information från 50 miljoner Facebook-konton hade samlats in av brittiska analysföretaget Cambridge Analytica. Informationen hade använts för att skräddarsy budskap i Donald Trumps presidentvalskampanj.

Cambridge Analytica uppger självt att man varit involverat även i andra val, som i Kenya och kommande valet i Mexiko.

Brittiska Channel 4 har dessutom med dold kamera filmat hur höga företrädare för Cambridge Analytica var redo att gillra fällor med mutor och prostituerade inför valet i Sri Lanka för att misskreditera politiska motståndare

Samarbetet tog slut efter avslöjandet. Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP

Cambridge Analytica är inte så trovärdigt som namnet antyder. 2

Företaget har formellt inget att göra med det högt rankade universitet med samma namn. Däremot har några av nyckelpersonerna utbildats där och bland annat forskat på hur man från Facebookprofiler kan utläsa politiska sympatier.

Cambridge Analytica grundades i London 2013 med syftet att bistå republikanska partiet i USA med dataanalys och digital närvaro. Företaget finansieras främst av konservativa amerikanska mångmiljardären Robert Mercer. Familjen skänker även pengar till republikanska partiet. Steve Bannon, tidigare rådgivare till president Donald Trump och den som ledde Trumps valkampanj, har varit hög chef på Cambridge Analytica.

Steve Bannon var tidigare en hög chef på företaget. Foto: Brynn Anderson/AP

Visselblåsaren pekar ut miljontals offer. 3

”Vi utnyttjade Facebook till att skörda miljontals människors profiler. Och bygga modeller för att utnyttja vad vi visste om dem och sikta in oss på deras inre demoner. Det var grunden som hela företaget var byggt på.”

Christopher Wylie, tidigare anställd på Cambridge Analytica, till brittiska The Observer.

Cambridge Analyticas kontor i centrala London. Foto: Rob Pinney/LNP/REX/Shutterstock

Bolaget betalar för att få Facebook-användare att ladda ner en app. 4

2014 betalade Cambridge Analytica amerikanska Facebook-användare en eller två dollar för att de skulle ladda ned en app, thisisyourdigitallife, som var en personlig frågesport.

Omkring 270.000 nappade. Appen dammsög personernas Facebook-konton på information, liksom deras vänners konton. Därmed hade Cambridge Analytica data från 50 miljoner konton, utan att personerna visste om det

Många amerikanska Facebook-användare nappade på erbjudandet. Foto: Eraldo Peres/AP

Facebook har tidigare krävt att data raderas. 5

Facebook fick för flera år sedan veta att Cambridge Analytica hade tillgång till information som bröt mot Facebooks egna regler. Företaget krävde 2015 att Cambridge Analytica raderade informationen. Men Facebook följde aldrig upp att så verkligen skedde. Man informerade heller inte de Facebook-användare som var berörda.

I USA har flera delstatsåklagare börjat undersöka om användningen av Facebooks data strider mot landets förordningar.

Tummen upp utanför Facebooks huvudkvarter i Kalifornien. Foto: Josh Edelson

Facebook-chefen beklagar det inträffade. 6

Mark Zuckerberg, Facebooks vd och grundare, i en intevju med CNN:

– Jag är jätteledsen att det blev så här. Vi har ansvar för skydda människors uppgifter. Vårt ansvar nu är att försäkra oss om att det inte händer igen.

Mark Zuckerberg är ledsen över hur situationen utvecklade sig. Foto: Jim Watson/AFP

Theresa May uttalar sig. 7

”Det är viktigt att människor kan lita på att deras personuppgifter skyddas och används på ett lämpligt sätt. Det är helt rätt att Information Commissioner (Datainspektionen) undersöker denna fråga. Vi förväntar oss att Facebook, Cambridge Analytica och alla berörda organisationer samarbetar fullt ut.”

Theresa May, premiärminister Storbritannien, i ett uttalande via en talesperson. Brittiska Datainspektionen ska utreda om information från Facebook-användare utnyttjades utan deras samtycke.

Theresa May räknar med att alla berörda organisationer nu samarbetar. Foto: Virginia Mayo

Facebooks aktie rasar på börsen. 8

Facebooks intäkter växer kraftigt. Över 98 procent kommer från annonsörer. 1,4 miljarder användare är dagligen inne på Facebook.

Men Facebooks aktiekurs har rasat på börsen.

Cambridge Analytica och folkomröstningen om Brexit. 9

I Storbritannien undersöker sedan tidigare en parlamentarisk kommitté vilka kopplingar som finns mellan analysföretaget och kampanjen Leave EU, som 2015 pläderade för Brexit. Tidigare har officiella företrädare för Leave EU öppet talat om att man anlitat Cambridge Analytica. Personer från företaget ska också ha medverkat på en konferens.

Numera säger samma företrädare att man hade kontakt med konsultfirman, men att de aldrig fick något betalt uppdrag.

Nigel Farage, partiledare för UKIP, lanserar partiets Brexit-kampanj i maj 2016. Foto: Alastair Grant/AP

Kritiken mot Facebook tilltar från flera håll. 10

Hela Facebook är i gungning med avslöjandet om den felaktiga användningen av data, liksom hur långsamt och tvehågset företaget hanterat skandalen. #DeleteFacebook och #BoycottFacebook trendar i sociala medier. Hur många som faktiskt raderar sina Facebook-konton är oklart.

Vissa investerare, som Nordeas hållbarhetsfonder och tyska kapitalförvaltaren Union Investment, ser över sina placeringar i Facebook. Aktiekursen har rasat denna vecka.

Nu stoppar även företag som tyska Commerzbank och amerikanska Mozilla sina annonser och hänvisar till frågan om datasäkerhet. Medlemmarna i brittiska annonsörföreningen hotar med bojkott och företrädare för föreningen mötte på fredagen Facebook.