Tio tips från experter – så sänker du din elräkning

Under den senaste tiden har elpriserna stigit kraftigt. Statistik från Vattenfall visar att i elområde 1, Norra Sverige, gick priserna från 18,42 öre/kWh år 2020 till 66,68 öre/kWh under 2021. Den mest dramatiska höjningen skedde i elområde 4, Södra Sverige, där priset per kWh under 2020 låg på 38,03 öre. Under 2021 var priset uppe på 187 öre/kWh.

Det finns metoder att ta till som elkonsument för att hålla elräkningen nere. Mycket beror såklart på vilka uppvärmningssystem man har och hur varmvattnet värms upp. DN har pratat med tre experter och samlat deras bästa tips.

Släck lampor som inte används, är något ofta påtalat men ack så viktigt. Med 2020 års elpriser kanske en extra tänd lampa eller två inte gjorde någon skillnad. Nu får man kanske tänka om. Dagens ledlampor är tio gånger mer energieffektiv än den traditionella glödlampan. Har du fortfarande traditionella glödlampor hemma? Ta en koll, och byt ut dem mot ledlampor.

Se över hemelektroniken. Våra bärbara datorer är i dag relativt energieffektiva, men se till att inte vara kopplad till vägguttaget konstant under hela dagen om du jobbar hemifrån. Låt datorns batteri göra sitt. Se över att du har både dator och tv inställda på energisparfunktion. Något som inte påverkar användningen, men som spar på elförbrukningen.

Tvätta och diska alltid med fyllda maskiner. Glöm heller inte att använda det energimärkta programmet på din vitvara. I dag finns det EU-direktiv på att disk- och tvättmaskiner alltid ska tvätta rent. Så oroa dig inte för att ta ut en smutsig tvätt, och använd alltid energimärkta program för att spara på både elen och miljön.

Minska användandet av varmvatten genom att till exempel köpa ett modernt duschmunstycke där man man minskar varmvattenanvändningen. I så kallade snålspolande duschmunstycken blandas luft in i vattenstrålen. På så sätt gör bytet av munstycke inget avkall på upplevelsen eller användningen, utan mer troligt på kontot.

Se över fönster och lister. Drar det vid tröskeln eller i fönstret? Det viktigt att se över husets klimatskal. Alltså väggar, golv, fönster, dörrar och tak så det inte läcker ut värme i onödan. Det är dyr affär att byta ut allt till nytt. Men har du ett fönster med friskt trä och synliga fungerande lister kan man komma undan billigt. Då finns möjligheten att tilläggsisolera. Ett tilläggsglas kan sättas in på insidan av fönstret, för att hjälpa dig med energibesparingen.

Investera i solceller var du än bor i landet. Många kanske tror att det är för mörkt för solceller i landets norra delar. Så är inte fallet, det skiljer endast tio procent i mängden solstrålning totalt sett mellan södra och norra Sverige. Dessutom producerar solceller bättre i ett kallt klimat. Precis som elektronik fungerar bättre när det är svalt. Investera, nu.

Om du har ett stort hus borde du fundera över möjligheten att stänga av ett rum som inte används. Kanske ett uterum med lägre isoleringsgrad som inte används allt för ofta under vinterhalvåret. Känns det som en omöjlighet, se om familjen skulle kunna hantera en sänkning med en eller två grader.

Elektrisk golvvärme drar väldigt mycket energi. Om möjligt, se om du kan konvertera till vattenburen golvvärme. Man kan spara runt 1000 kWh per år beroende på vilken modell man har. Grundregeln är dock, ju äldre golvvärme desto mer energikrävande.

Ta hjälp från din lokala energi- och miljörådgivare. Visste du att nästan alla Sveriges kommuner har en energi- och miljörådgivare? Hos dem kan du be om råd och tips om hur just du kan göra där du bor. Elanvändningen skiljer sig i vårt avlånga land, men hos just din energirådgivare i kommunen får du kostnadsfri experthjälp utifrån dina förhållanden.

Tänk på miljön. Om du har svårt att motivera minskad elförbrukning, gör det då för miljön och dina medmänniskor snarare än plånboken.

Medverkande experter: Helena Holm, Energimyndigheten. Lena Hedberg, energi- och miljörådgivare på Luleå kommun. Carola Jarnung, energi- och miljörådgivare på Helsingsborgs kommun.

