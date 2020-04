Tio tips på hur du får tiden att gå när du måste vara hemma

Allt fler har börjat arbeta hemma för att minska spridningen av det nya coronaviruset. Dessutom uppmanar myndigheterna oss att stanna hemma även om vi bara är lindrigt sjuka. Därför finns det anledning att tro att antalet personer som är hemma med en vanlig förkylning i stället för att gå till jobbet ökar kraftigt.

Det finns många fördelar med att ha ett arbete utöver att man får lön och kan försörja sig. En av dem är att man kommer hemifrån och ut i friska luften, en annan att man träffar sina arbetskamrater. Är man van vid att arbeta kan det bli långtråkigt och kanske till och med trist att vara tvungen att stanna hemma. Särskilt om man inte känner sig särskilt sjuk.

Men det finns flera gratisnöjen att förströ sig med under hemmaperioden. Här är några tips:

Låna böcker. Biblioteken har numera både e-böcker och ljudböcker som går att läsa och lyssna på i datorn, på läsplattor och i telefonen. För att kunna låna på hemsidorna måste man ha ett lånekort. Har du ett lånekort registrerar du dig på hemsidan, följer instruktionerna och börjar låna.

Biblioteken har gränser för hur många böcker man får låna under en viss tid. Antalet kan variera och även hur länge boken är nedladdad. En stor fördel är att böckerna inte behöver lämnas tillbaka utan försvinner när lånetiden har gått ut. Inga förseningsavgifter alltså.

Biblioteken lånar även ut e-böcker. Foto: Kumar Sriskandan/Alamy

Strömma film. Många bibliotek är anslutna till en strömningstjänst som heter Cineasterna. Där kan du strömma film gratis med hjälp av ditt lånekort. Antalet strömningar per vecka är begränsat och möjligheten att strömma är knuten till det bibliotek där du har ditt lånekort. På Cineasterna.se finns en lista med alla anslutna bibliotek. Inga bibliotek i Stockholms kommun finns med på listan men flera av Stockholms kranskommuner liksom storstäderna Göteborg och Malmö.

Flera av de kommersiella strömningstjänsterna erbjuder gratis provabonnemang i ett par veckor med möjlighet att avsluta abonnemanget när provperioden är slut. Att det verkligen blir gratis förutsätter då att man kommer ihåg att avsluta abonnemanget i tid.

Lyssna på musik. Det går att lyssna på massor av gratis musik på Spotify. Det är bara premiumabonnemanget utan reklam men med bättre ljud som kostar pengar.

Det kan också löna sig att gå in på hemsidorna för kända orkestrar som spelar klassisk musik. Ett sådant exempel är berliner-philharmoniker.de. Konserthuset är stängt till den 19 april men den digitala konserthallen är öppen.

Träna. Det finns ingen anledning att sluta träna bara för att man inte kan gå till gymmet. På Youtube finns massor av videor som visar hur du kan träna hemma utan redskap. Du hittar allt från konditions- och styrketräning till dans.

Ha kompisträffar. Det finns flera tjänster på nätet där man kan vara en grupp som loggar in samtidigt. Tjänsterna används ofta i samband med arbete men fungerar lika bra på fritiden. Du kan till exempel bjuda in några kompisar till en träff samma tid varje dag där ni pratar och kanske dricker kaffe tillsammans. Då kan de som har lust titta in och få lite sällskap en stund.

Testa nya recept. Är du intresserad av matlagning men har svårt att hinna med att utveckla intresset i vardagsstressen kan det här vara ett tillfälle. Maten är förstås inte gratis men själva matlagningen kostar inte mer än vanligt.

Om du vill kan du beställa någon av alla färdiga matkassar med recept som finns. Då får du maten levererad utanför dörren och nya recept att testa.

Varför inte börja baka bröd? Foto: Leif R Jansson/TT

Sätt en surdeg. Har du någon gång funderat på att bli din egen surdegsbagare men inte riktigt kommit loss har du chansen nu. En ny surdeg behöver lite omsorg varje dag och när du är hemma hela dagarna har du äntligen tid. När surdegen väl är igång kanske du är tillbaka på jobbet. I vilket fall behöver surdegen bara matas en gång i veckan när den är klar.

För att sätta en surdeg och baka bröd behövs bara mjöl, vatten och salt. Om du har tur har du några överblivna mjölpåsar hemma. Vilka mjölsorter du använder är inte så viktigt och det går att blanda friskt med överblivna slattar. Släng gärna i lite nötter eller russin om du gillar det.

Ta en promenad. Vi mår bra av att röra på oss och där har ingenting förändrat. Gå ut och gå en runda i stan eller ännu hellre i naturen. Du behöver inte gå in någonstans eller prata med människor du träffar. Det viktiga är att du kommer ut i friska luften och inte bara sitter hemma.

Strömma opera. Operan i Stockholm har startat en tjänst som heter Operan Play. Där kan du strömma operor med både ljud och bild gratis. För närvarade finns sex olika program, blad dem Valkyrian, Madama Butterfly och den nyskrivna föreställningen ”Value creations” som är den andra delen i novellserien ”Short stories.

Metropolitan i New York ger inga föreställningar inför publik i mars. Men föreställningarna spelas och det går att strömma ljudet genom att gå in på hemsidan. Observera att föreställningarna bara finns kvar en kortare tid så det gäller att passa på.

Gå på museum. Om du alltid har drömt om att strosa runt på de berömda muséerna men aldrig kommit dit kan du ta chansen nu. Med Gogles app Arts & Culture kommer du in på museer runt om i världen och kan till exempel se impressionisternas verk på Musée dÒrsay i Paris. Samma app tar dig till Pompeii och andra historiska platser.

Du tar dig fram genom att klicka på skärmen och ser uppåt och nedåt genom att röra skärmen i rätt riktning.

Många av de här tipsen kräver en internetuppkoppling men det har de flesta. Här är lite siffror från Internetstiftelsens senaste rapport:

98 procent av svenskarna har tillgång till internet, ungefär hälften har fiber. Av dem som är 76 år eller äldre har 87 procent tillgång till internet. Nio av tio svenskar har en smart mobil.

