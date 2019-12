Tittarsiffrorna rasar efter TV-bråket – minus 300.000 för ”Bonde söker fru”

Statistik från MMS, som mäter och analyserar tv-tittandet talar sitt tydliga språk. Publiksiffrorna har dalat kraftigt sedan nedsläckningen av TV4-kanalerna och C more för hushåll med Boxer eller Com hem.

– Det linjära tittandet går ner, precis som förväntat. Samtidigt ser vi en kraftfull ökning digitalt, säger Fredrik Arefalk, kanalchef på TV4.

När onsdagens ”Bonde söker fru” sändes såg 875.000 svenskar programmet på linjär tv – ett tapp med över 300.000 tittare jämfört med avsnittet innan. De digitala tittarsiffrorna har inte MMS inte fått in än.

För TV4 kan tappet betyda att kanalen inte kan leverera det tittarantal man lovat annonsörerna.

– Om det inte konflikten blåses av inom kort handlar det absolut om miljonbelopp som kanalen förlorar i annonsintäkter, säger Jochum Forsell, som har lång erfarenhet av frågor som rör TV-reklam.

– Sjunker tittarsiffrorna med 30 procent, vilket de gjorde i onsdags, då måste lika mycket av reklamintäkterna betalas tillbaka till annonsörerna. Eller ska de kompenseras på andra sätt med gratis reklamspottar som gör att de kommer upp i antalet tittarkontakter de blivit lovade.

Effekterna av tappet blir däremot något mindre eftersom december är en förhållandevis lugn månad sett till reklamintäkter, menar han.

– Hade det här skett i oktober eller april hade det skadat TV4 oerhört. Det skadar kanalen nu också, men inte lika mycket.

Däremot tror Jochum Forsell inte att förtroendet för TV4 som reklambärare skadats av nedsläckningen och de vikande tittarsiffrorna. Ändå kan konflikten leda till oro i bland annonsörerna.

– Om den här konflikten håller i sig måste de hitta andra vägar att nå ut till sina målgrupper. Även utan Com Hem är TV4 en stor kanal, men de blir så klart betydligt mindre, säger han.

– Vi är också mitt i en period när annonsörer går in och skriver avtal. Jag tror många avvaktar i väntan på vad som ska hända. Man vill inte lova bort massa reklampengar för 2020 när man inte vet om TV4 kommer fortsätta tappa tittare.

TV4 vill inte kommentera hur släckningen påverkar annonsörerna. Tidigare i veckan meddelade kanalen att man drar in all reklam från Tele2. Nu väljer man att backa med beslutet.

– Vi verkställde aldrig beslutet eftersom vi gjorde en ny bedömning, säger TV4:s presskommunikatör Charlie Forsberg.

Under torsdagen träffades Tele2 och TV4 utan att komma framåt i förhandlingarna. Inga möten är planerade under resten av veckan, enligt Tele2.

