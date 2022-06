Pandemin slog hårt mot den privata tjänstesektorn. Fallet blev kraftigt och snabbt under 2020.

Men lika snabb blev återhämtningen och vid halvårsskiftet i fjol var sektorns produktion tillbaka på samma nivåer som i början av 2020, innan pandemin.

Och återhämtningen har fortsatt. Enligt Almegas tjänsteindikator var produktionen under första kvartalet i år 6,8 procent högre än för motsvarande kvartal i fjol och 5 procent högre än för första kvartalet 2020.

Men nu pekar indikatorn visserligen på fortsatt tillväxt, men i en mer blygsam takt – tjänstesektorn bromsar in med andra ord.

– Det har varit en god utveckling sedan slutet 2020, men nu ser vi avmattning av tjänster riktade mot företag. IT och kommunikation har haft oförändrad produktion sedan förra hösten, säger Patrick Joyce.

Det är framför allt tjänster som är riktade mot företag som bromsar in mest. Förutom IT- och kommunikationstjänster har även tjänster som är inriktade på juridik och ekonomi bromsat in.

Tjänster som är inriktade mot hushåll går fortfarande, med vissa undantag, starkt. Pandemikrisen varade längst för hotell, restaurang, kultur och nöjen. Men sedan de sista restriktionerna slopades har hotell och restaurang ökat produktionen snabbt. I april i år var produktionen inom sektorn, enligt indikatorn, 16,8 procent högre än i januari 2020.

Däremot har det tagit betydligt längre tid för besökare att återvända till kultur- och nöjesverksamheter. I mars i år var omsättningen i sektorn 15,5 procent lägre än i januari 2020, med hänsyn tagen till säsongsskillnader.

Även om det sker en inbromsning ökar antalet jobb i sektorn. Under det första kvartalet i år var antalet anställda 157 000 fler än för motsvarande kvartal i fjol och 95 000 fler än under första kvartalet 2020.

Men tillväxten av sysselsättningen i sektorn hämmas av vad Almega kallar ”den rekordstora bristen på arbetskraft”. Över hälften av tjänsteföretagen har svårt att rekrytera den kompetens de behöver.

Bristen på arbetskraft har gynnat bemanningsföretagen som gått starkt. Men Patrick Joyce påpekar att arbetsmarknaden ”laggar” - den vänder senare när konjunkturen vänder.

– Jag skulle tro att sysselsättningen viker under nästa år, säger han.

Den kraftiga och snabba uppgången i inflationen, liksom de räntehöjningar som följer när Riksbanken ska bekämpa den, kommer dock att minska hushållens köpkraft under de närmaste åren. Almega räknar därför med att hushållens konsumtion kommer att utvecklas ”mycket svagt” framöver vilket i sin tur kommer att dämpa efterfrågan för tjänstebranscher som säljer till hushållen.

