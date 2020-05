Tjurrusning på börsen trots krisen förbryllar experter

Inköpschefsindexet, som mäter hur svensk industri mår, sjönk till drygt 42 i mars. Det är det lägsta värdet på 25 år, så länge som indexet uppmätts. Marknaden utomlands är minst lika infekterad. Hisnande 26 miljoner amerikaner anmälde sig under senaste månaden som nya arbetslösa. Världens bnp, bruttonationalprodukten för alla länder, faller. Vaccin mot covid-19 kan ta åratal.

Ändå har Stockholmsbörsen gått upp med 22–23 procent sedan bottennivån i mars. I USA talas det om ”Bull market”, närmast översatt till tjurrusning på börsen. Den snabba vändningen förvånar experttrion Johanna Kull, Frida Bratt och Peter Malmqvist.

– Jag f a t t a r ingenting, säger Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker och drar ut på ordet ”fattar”.

Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker. Foto: Fanni Olin Dahl/TT

– Visst, styrräntan har sänkts i USA och stödpaketen från olika regeringar är omfattande, men stigningen handlar mer om irrationella förhoppningar inför sista kvartalet 2020 och att marknaden återhämtar sig senast 2021, men så snabbt går det inte. Den här nedgången är inte färdig, spår Peter Malmqvist.

Johanna Kull, sparekonom på Avanza, menar att börserna ser bortom coronaviruset.

– Investerarna har redan räknat med att nästa kvartalsrapport från världens företag kommer att vara rekordusla. Frågan är vad som händer sen? Att länder börjar öppna upp tolkar marknaden positivt. Samtidigt är bankräntan rekordlåg. Kapitalet måste investeras någonstans och ingen vill stå utanför börsen, säger Johanna Kull.

Turbulensen de senaste två månaderna är ett skolboksexempel på hur svårt det är att göra förutsägelser.

Att börsen stiger samtidigt med att bnp faller är inte ovanligt. Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, pekar på två amerikanska fenomen som kallas ”Tina” och ”Foma” som kan förklara varför aktiemarknaden trotsar ekonomisk logik. ”Tina” står för ”there is no alternative” och ”Foma” står för ”fear of missing out”.

– Börsen är mer framåtblickande, men aktier har också visat sig som en bra investering på lång sikt och ingen vill missa en eventuell rekyl uppåt, säger Frida Bratt.

Hur ska jag som vanlig fond- aktiesparare tänka nu?

– Jag vet att det är en klyscha men sitt still i båten och fortsätta med sitt månadssparande. Aktieplaceringar ska aldrig göras på kort sikt, säger Frida Bratt.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Foto: Nordnet

– Turbulensen de senaste två månaderna är ett skolboksexempel på hur svårt det är att göra förutsägelser. För den enskilde spararen är det närmast omöjligt att hoppa från tuva till tuva utan att hamna snett. Däremot kan sparare som ligger tungt i aktier behöva förändra sin risknivå, säger Johanna Kull.

– Grundrekommendationen är att inte göra något. Möjligtvis kan spararen passa på att realisera eventuella aktievinster. Jag har varit med vid flera kriser och det som brukar ske är att det kommer en dipp till och först då gör marknaden en mer realistisk bedömning, säger Peter Malmqvist.

Vilka branscher blir vinnare och vilka blir förlorarna efter coronan?

– Resebranschen tillhör förlorarna. Dagligvaruhandeln, digitala tjänster, tech och e-handeln står starka även efter krisen. Det handlar om företag som Ica, Axfood, Netflix, Facebook och Microsoft, säger Frida Bratt.

– Fastighetsbranschen kommer att förändras. Det handlar både om att antalet företagskonkurser kommer att öka men också på ett ändrat beteende. Coronan har snabbat på den digitala utvecklingen. Affärsresandet kommer att minska och arbeta på distans kommer att bli vanligare. Förutom digitala e-handelsföretag som Amazon så tror jag läkemedel och medicinteknikbolag kommer att klara sig bra genom krisen, men man ska vara försiktig att kasta sig mellan branscher i sina investeringar, säger Johanna Kull.

Johanna Kull, sparekonom på Avanza. Foto: Avanza

Peter Malmqvist menar att det bästa är att hålla sig inom Sverige.

– Sverige har inte stängt ner lika mycket som andra länder och borde därför klara sig bättre. Företag, som har större delen av sin marknad inom Sverige, är bra att satsa på. Att flera stater nu verkar skynda på investeringar i 5g-nät gör att Ericsson är ett företag som också kan klara sig bättre än andra.

– Fastighetsbranschen, som gått bäst de senaste 25 åren kommer nu att falla. Likaså transportsektorn med företag som Scania och Volvo lastvagnar samt Europaberoende exportföretag är mer osäkra, säger Peter Malmqvist.