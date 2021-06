Tokyo första megastaden som krymper

Som vanligt är det Japan som får ta itu med saken först. Befolkningen började minska för över tio år sedan, då den kulminerade på 128 miljoner invånare. Det var den första utvecklade ekonomin i världen som ställdes inför dilemmat.

I dag bor det 126 miljoner människor i Japan, som till ytan är ungefär lika stort som Norge. Fortfarande är det utan tvivel tätbefolkat, men år 2050 beräknas landet ha förlorat runt 30 miljoner invånare, motsvarande tre gånger Sveriges befolkning, jämfört med toppnoteringen. Då väntas Japan ha runt 100 miljoner invånare.

Medan Lagos, Kinshasa, Bombay och Delhi växer så att det knakar och enligt FN väntas parkera i topp på listan över världens största städer år 2100 möter Tokyo, som hittills brukat kallas världens största storstadsområde, en annan framtid.

André Sorensen, professor i befolkningsgeografi vid University of Toronto. Foto: Privat

– Tokyos befolkning ökar fortfarande något eftersom unga människor från andra ställen i Japan flyttar in. Det är ett ekonomisk rationellt beteende när det är i Tokyo de bästa universiteten och jobben finns. Men eftersom befolkningen i hela Japan nu minskar snabbt är det bara en tidsfråga innan det sker också i Tokyo, säger André Sorensen, professor i befolkningsgeografi vid University of Toronto till DN.

– Troligen inträffar det väldigt snart att befolkningstillväxten vänds till en nedgång. Det ska bli intressant att se hur pandemin påverkar det här, fortsätter han.

Japans befolkning 1960–2060 Grafik: DN Källa: Researchgate

Japan på 1980-talet var en enorm framgångssaga. Priserna på mark i centrala Tokyo nådde ständigt nya höjder. Kurserna på börsen satte nya rekord. Världens blickar vändes mot det japanska undret. De olympiska spelen 1964 i Tokyo hade betytt en start på moderniseringen av nationen. Snabbtåget Shinkansen, nybyggda skyskrapor och ny teknik revolutionerade landet.

Åren 1990-91 sprack bubblan. Det stod klart att inga skyskrapor, inte ens de i Tokyo kunde nå hur högt som helst. Det tog 20 år av dåliga tider. Sen spirade marknaderna något, men i stort sett har ingen större tillväxt skett sedan kraschen.

Däremot kan Tokyos utseende i dag förklaras av boomen på 1980-talet.

Bild 1 av 4 En trafikerad gata i Tokyo 1986. Foto: TT Bild 2 av 4 Vy över storstaden Tokyo 1987. Foto: Ken Straiton/TT Bild 3 av 4 Övergångsställen i Tokyo 1984. Foto: Keith Bernstein/TT Bild 4 av 4 Snabbtåget Shinkansen passerar Mount Fuji, 1982. Foto: AP Bildspel

– När markpriserna sköt i höjden byggdes det längre och längre ut från centrum. Att utbredningen av staden blev större än normalt var möjligt eftersom Tokyos transportsystem är så bra. Folk flyttade ut till platser 40–50 kilometer från centrum. Därifrån pendlade de in till sina arbetsplatser i centrum. Men det är där man nu ser en massa tomma hus och lägenheter. De borde troligen aldrig ha byggts från början, säger André Sorensen – vars bok The Making of Urban Japan, som utkom 2002, allmänt anses ha skapat förståelse för japansk stadsplanering i omvärlden.

När markpriserna inte längre verkade så avskräckande och lokala myndigheter betalade ut subventioner byggdes nya höghus i centrala Tokyo.

– Varje gång det står ett nytt hus klart i centrala Tokyo ökar problemen med tomma lägenheter på andra håll. Det sker nu framför allt i Tokyos förorter, säger den kanadensiske professorn.

Storstadsområdet Tokyo brukar sägas ha cirka 37 miljoner invånare och beräknas ofta vara störst i världen i sitt slag. Men allt beror, enligt Sorensen, på var man sätter gränsen för staden och hur man räknar.

Bild 1 av 2 Pendlare vid tunnelbanestationen Shinjuku, en av de mest trafikerade platserna i Tokyo. Foto: Cezary Kowalski/TT Bild 2 av 2 André Sorensen, professor i befolkningsgeografi vid University of Toronto. Foto: Privat Bildspel

– Det har länge varit relevant att kalla Tokyo för det största enskilt funktionellt fungerande urbana området i världen. Men om man istället talar om den största urbana regionen så är det Shanghai-området i Kina. Där bor 150 miljoner människor i ett område vid mynningen av Yangtzefloden, med flera stora städer: Shanghai, Hangzhou, Ningbo och Nanjing. De binds i dag ihop med höghastighetsjärnväg. Just järnvägen som minskat avstånden i tid har gjort det svårare att säga vilken som är den största urbana ytan i världen, menar André Sorensen.

Tokyo står på många vis på sin topp. Trots sin storlek har staden skapat ett av de högst utvecklade och mest effektiva systemen i världen för allmän kommunikation. Dussintals tunnelbane- och tåglinjer förflyttar dagligen miljontals pendlare över hela storstadsområdet.

Arbetslösheten ligger på under 3 procent. Tokyo är också en av världens säkraste storstäder. Kriminaliteten i Japan sjönk under 2020 för sjätte året i rad, till sin lägsta nivå sedan andra världskriget, enligt den nationella japanska polisen, NPA. Delvis beroende på att antalet brott minskat kraftigt på grund av coronapandemin.

Rusningstid en torsdagsmorgon i distriktet Chuo i Tokyo. Dussintals tunnelbane- och tåglinjer förflyttar dagligen miljontals pendlare över hela storstadsområdet. Foto: Kiichiro Sato/AP

Hur väntas den kommande befolkningsminskningen påverka Tokyo?

– Den märks redan på så sätt att hela Japan under 1900-talet hade en stark tillväxt som berodde på befolkningstillväxt och urbanisering. (Japan beräknas i dag urbaniserat till över 90 procent). Nu har den ekonomiska tillväxten sedan länge stannat av och det påverkar en generation av unga människor som är i 20-årsåldern, den första generation som har sämre ekonomiska möjligheter än sina föräldrar. Unga skaffar färre barn och gör det senare eftersom de inte har säkra jobb. Det i sin tur snabbar på befolkningsminskningen, särskilt som Japan tar emot få människor med utländsk bakgrund, säger André Sorensen.

Tokyo och Stockholm Grafik: Johan Andersson

Japan är det första ekonomiskt utvecklade landet som står inför den här utvecklingen. Kan omvärlden lära sig något av Japan?

– Det är svårt att överföra policyprogram mellan olika förhållanden. Men när vi i Europa och Nordamerika snart går igenom samma sak som Japan och får ett slut på befolkningstillväxten och urbaniseringen är det dags att se att dessa båda faktorer varit större krafter i den ekonomiska utvecklingen än vad vi kanske förstått. Det är inte bara dåligt. Klimatfrågan blir då kanske lättare att handskas med. Världen kan troligen inte försörja 11 miljarder människor som vi hade räknat med om 50-60 år. Men det skapar nya problem, särskilt för unga. Hur ska vi till exempel strukturera våra arbeten och vår ekonomi? frågar sig professorn i befolkningsgeografi.

Några vandrare har tagit sig upp på toppen av av berget Takao i Hachioji i Tokyo. Där placerades de olympiska ringarna 100 dagar innan spelens invigning. Foto: Keizo Mori/TT

Hur har förberedelserna inför OS påverkat Tokyo?

– Ett problem med OS är att det fortfarande är osäkert vad det kommer att bli av det. Eller om det kommer att ställas in i sista minuten. I alla händelser kommer den positiva effekt man hoppats på att utebli. OS kommer inte att ses som en god investering. Tvärtom blir det en enorm förlustaffär. Det är inte konstigt att många människor är emot arrangemanget. Nu är första gången under hela pandemin som samhället stängts ned. Invånare är inte glada att det ska komma folk från hela världen och kanske föra med sig nya virusvarianter. Men för regeringen är det svårt att dra sig ur och stoppa OS. Mycket pengar har redan spenderats. I efterhand kommer invånare i Tokyo troligen att se på det här som tragiskt dålig tajmning.

På ett annat sätt, menar André Sorensen, har Tokyo-OS påverkat andra delar av Japan negativt. När Tokyo hade utsetts till OS-värd började stora investeringar ske där. Pengarna försvann då från nordöstra Japan, där återuppbyggnaden efter jordbävningen och tsunamin 2011 de senaste åren gått väldigt långsamt.

– Alla byggnadsjobb har varit i Tokyo. Koncentrationen har påskyndat den ojämna utvecklingen mellan Tokyo och resten av Japan. Konsekvensen av OS blir troligen därför en växande skillnad mellan Tokyo och övriga landet.

Demonstranter mot OS framför sitt budskap i Ginza-distriktet i Tokyo den 17 maj i år. Gruppen, bestående av omkring 30-40 demonstranter, promenerade från stationen Shinbashi till Ginza för att sedan samlas vid OS-kommitténs huvudkontor i området. Foto: Stanislav Kogiku/

Vad som här kommer att beskrivas visade sig 30 år senare ha utmynnat i en lärdom som verkar ha hjälpt stora delar av världen att mobilisera. Japan tycks ha fungerat som ett varnande exempel. Därför tvekade inte länder och centralbanker att ta till storsläggan för att möta coronapandemin.

Det här var läxan som lärdes.

Under 1980-talet blev fastighetspriserna i Japan sex, sju gånger högre. Självförtroendet bara växte. Den japanska modellen verkade oövervinnerlig.

Efter den så kallade Plaza-överenskommelsen 1985 hade kursen stärkts på den japanska yenen från 240 till 120 yen per dollar. Den japanska centralbanken sänkte räntan kraftigt och regeringen sänkte skatterna. Cocktailen blev explosiv.

Japanska företag, översköljda av kapital och med råstark valuta, gjorde spekulativa köp av fastigheter över hela världen. Mark i Ginza-distriktet i centrala Tokyo rapporterades vid något tillfälle ha sålts för som mest över 700 000 dollar per kvadratmeter.

Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken. Foto: Magnus Fond

– En del prisexempel före kraschen är kanske delvis myt, men helt klart var det en bubbla av enorma proportioner. Om man i dag oroar sig för bostadspriser i Sverige går det inte att jämföra med hur det var i Japan då, säger Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken.

Bubblan sprack 1990-91.

– Prisfallet blev som mest omkring 50 procent på nationell basis och pågick in på 2000-talet. Men det senaste decenniet har fastighetspriserna klättrat uppåt igen, säger Claes Måhlén.

Utvecklingen har i efterhand fungerat som en varning för hur man inte ska hantera bubblor som spricker.

– Felet som Japan då gjorde var att reagera för långsamt med penningpolitiken och finanspolitiken. Man drogen benen efter sig och väntade. Sänkte räntan stegvis och långsamt.

Ginza-distriktet i centrala Tokyo. Foto: Stanislav Kogiku

Följden blev en nedgång som varade i decennier.

– Avtrycket det satte på resten av världen syntes både i samband med finanskrisen och under pandemin. För att en kris inte ska få spridningseffekter till hela samhället måste man vara mycket snabbfotad och omedelbart framme med brandsläckaren. Det mandatet har centralbankerna. Fed var så tidigt ute under pandemin att marknaden inte förstod vad den höll på med, säger Claes Måhlén, om den amerikanska centralbankens räntesänkningar förra året.

De japanska erfarenheterna, understryker han, har definitivt påverkat policymakare runt om i världen.

I dag är Tokyo inte längre dyraste platsen i världen att köpa en lägenhet. I till exempel London kostar en lägenhet i snitt 10-20 procent mer än i Tokyo, enligt Numbeo, som jämför priser på fastighetsmarknaden.

Hur Japan klarat de 30 år som gått sedan bubblan brast sammanfattar Handelsbankens chefsstrateg med orden: Inte särskilt väl.

Samtidigt är Japan ett land som fungerar väldigt väl på många sätt. Någon katastrof är det inte, säger han.

Lägenheter i Tokyo Bay. Foto: Charly Triballeau/AFP

– Men Japan utnyttjade inte krisen till att reformera ekonomin utan puttade problemet framför sig. Och staten fortsätter att sätta sig i skuld hos de japanska hushållen och därmed skjuta svårigheterna på framtiden. Den förre premiärministern Shinzo Abes ekonomiska politik skulle bestå av tre pilar: aggressiv penningpolitik, aggressiv finanspolitik och strukturreformer. Det blev aldrig något av med reformerna, säger Claes Måhlén.

Japan har inte bara problem med en krympande befolkning, utan framför allt med en minskande skara yrkesverksamma som andel av befolkningen.

– Men för dem i arbetsför ålder betyder den krympande arbetskraften att de har ganska lätt att skaffa jobb. Och arbetslösheten kommer fortsätta att vara låg, förutser Claes Måhlén.